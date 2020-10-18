أوامر ملكية في السعودية بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

ذكرت وكالة الأنباء السعودية مساء الأحد، أن أمراً ملكياً صدر بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وأوضحت أن أمراً ملكياً صدر بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وأشارت إلى صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى على أن يرأس المجلس من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ويضاف إلى ذلك تعيين حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى، وتعيين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وفق وكالة الأنباء السعودية.