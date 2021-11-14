أوابك: مصر صدرت 1.6 مليون طن غاز مسال من مجمع دمياط خلال العام

كشف تقرير لمنظمة الأوابك (OAPEC ) عن أن مصر دخلت نادي مصدري الغاز الطبيعي المسال LNG خلال الربع الثالث من عام 2021 ، عبر تصدير نحو مليون طن، مقابل نحو 0.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 900% .

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة “أوابك”، أن هذا النمو المستمر في حجم الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط خلال شهر فبراير الماضي، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنويا، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع ” إدكو” الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن سنويا.

وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث من العام 2021 شهد تصدير نحو 0.6 مليون طن من مجمع دمياط ليصل إجمالي الصادرات من المجمع منذ معاودة تشغيله في فبراير 2021 إلى قرابة 1.6 مليون طن، والتي استهدفت عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والصين، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت.

وذكر التقرير أن صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 بلغت 91.2 مليون طن، مقابل 82.5 مليون طن خلال الربع المماثل من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 10.5% .

وذكر التقرير أن هناك نعافي السوق العالمي في الربع الثالث على غرار الربع السباق الذي ححق زيادة أيضا بلغت 10.8% ، وهو ما يمكن أن يتم تعويض التراجعات التي شهدتها الأسواق خلال العامين الماضيين بسبب تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن المعروف أن منظمة “أوابك ” ( OAPEC) تضم الدول العربية المصدرة للنفط فقط، وطبقا لاتفاقية “أوابك” فإن أى عضو ينضم إليها يجب أن يلتزم بمستويات مراعاة الأسعار التى تهدف إليها قرارات “أوبك”، بما يساعد على تقوية دول المنظمة العالمية المصدرة للبترول “أوبك” فى العمل على استقرار الأسواق والحفاظ على مستويات الأسعار.

وتأسست أوابك عام 1968 فى أعقاب حرب 1967، وكان الهدف من إنشائها، تطور وتعاون الأقطار العربية الأعضاء فى مختلف أوجه النشاط الاقتصادى فى صناعة البترول، وتوثيق العلاقات فيما بينها.

وتضم فى عضويتها عدداً من الدول العربية دول مؤسسة وهى “الكويت، السعودية، ليبيا”، ودول منضمة وهى “قطر، البحرين، الإمارات، الجزائر، العراق، سوريا، ومصر”، وشروط الانضمام للمنظمة، أن يكون البترول مصدراً مهماً للدخل القومى لدى الدولة الراغبة فى الانضمام.

ومن أهم المشروعات المنفذة من قبل المنظمة هى “الشركة العربية البحرية لنقل البترول، والتى تهدف للقيام بجميع عمليات النقل البحرى للمواد الهيدروكربونية، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسرى)، وتهدف إلى القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع السفن والناقلات ووسائل النقل البحرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها، وال الشركة العربية للاستثمارات البترولية “أبيكورب”، والتى تهدف إلى الإسهام فى تمويل المشروعات والصناعات البترولية وأوجه النشاط المختلفة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات العربية المشتركة”.