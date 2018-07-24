أوائل الكليات العسكرية يكشفون أسرار التحول من الحياة المدنية

المال- خاصعلى هامش احتفال مصر والقوات المسلحة بتخريج عدد من الدفعات العسكرية، والذين سيضعون على عاتقهم فى المرحلة المقبلة الحفاظ على سلامة وأمن الوطن، أجرينا لقاء مع عدد من أوائل طلبة الكليات العسكرية، وتحدثوا عن تحول حياتهم من الحياة المدنية إلى العسكرية والتدريبات العسكرية والبدنية التى تلقوها و

المال- خاص

على هامش احتفال مصر والقوات المسلحة بتخريج عدد من الدفعات العسكرية، والذين سيضعون على عاتقهم فى المرحلة المقبلة الحفاظ على سلامة وأمن الوطن، أجرينا لقاء مع عدد من أوائل طلبة الكليات العسكرية، وتحدثوا عن تحول حياتهم من الحياة المدنية إلى العسكرية والتدريبات العسكرية والبدنية التى تلقوها والمناهج التى تم تدريسها لهم.

وأعرب ملازم بحرى مقاتل يوسف محمد الدسوقى، عن شعوره بالفخر لانتمائه للكلية البحرية، مضيفا أن التخرج هو بداية لتحقيق حلمه وأن كل من يتعب ويجتهد يصل فى النهاية إلى ما يريده ويسعى إليه، وأهدى نجاحه وتوفيقه إلى أسرته التى ساندته طوال سنوات، خاصة أن والده ضابط بالقوات المسلحة، وأنه من أسرة عسكرية.

وقال ملازم مقاتل عبدالله عيد إن الكلية الحربية من أعرق الكليات العسكرية على مستوى العالم، موضحا أنه خضع أثناء فترة الدراسة لبرامج تعليمية وتأهيلية عالية المستوى جعلت منه جنديا متيقظا على جاهزية تامة من أجل التضحية بروحه فداءً لوطنه، متعهدا بالاستمرار فى التفوق وأن يدافع عن أمن مصر ضد أى اعتداءات، متمنيا أن تكون مصر أفضل بلد فى العالم ووجه الشكر لوالديه اللذان «ربياه» على حب مصر، موضحا أنه لولاهما لم يكن يصل إلى تلك المكانة.

من جهة أخرى، أكد ملازم مقاتل أحمد خالد، على سعادته بالتفوق الدراسى، موضحا أن طموحه يتمثل فى أن يكون موفقا فى أى مهمة يتم تكليفه بها، خاصة أن المهمته الرئيسية له هى حماية الوطن.

وأشار إلى تعلمه فى الكلية الحربية النظام و قيمة الوقت وتنفيذ المهام فى أقل وقت والصبر والانضباط والقدرة على التحمل واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب وتحمل المسئولية.

فى سياق متصل، قال ملازم مختار محمود، خريج الكلية الحربية، إن الجيش المصرى جيش عريق وجذوره ممتدة لآلاف السنين، وأن العقيدة التى يتربى عليها الطالب داخل الكلية هى النصر أو الشهادة.

وفى إطار الدور الوطنى الذى تقوم به مصر والقوات المسلحة، تم اللقاء مع عدد من الخريجين الوافدين من الدول العربية والدول الصديقة، وقال ملازم مقاتل خالد سحمى السبيعى، من الكويت، خريج الكلية الحربية، على أن بدلة الضابط هى «شرف» مهديا النجاح للوطن العريى ودولته ولأهله، موضحا أنه يطمح لأن يكون ضابطا متميزا فى بلده وأن يدافع عنه ضد أى عدائيات.

وأكد ملازم جوى أحمد زكى النجار، أنه كان يتمنى الالتحاق بالكلية الجوية منذ الصغر، كاشفا أنها تتمتع بإمكانيات كبيرة، من إعداد الطالب بدنيًا ونفسيًا وعلميًا، موضحا أن اللياقة البدنية شيء هام جدًا للطيران.

وكشف أن طالب الكلية الجوية المصرية، يطير بطائرة وهو فى الـ17 من عمره، وهذا لا يوجد فى أى كلية طيران فى العالم، كما أن الطالب لديه ساعات طيران لابد أن يقوم بها، و ترسل الكلية بعثات خارجية للطلبة لعدد من الكليات المناظرة فى الدول الصديقة والشقيقة، لتبادل الخبرات فى مجال علوم الطيران، وقد أثبتت الكلية كفاءتها فى مناهج التدريس على مستوى كليات العالم وإعداد الطالب بدنيا وتعليميا.

وقال الملازم جوى مقاتل عبدالله حسن عطية عرفات، إن القوات الجوية ساعدته فى اكتساب الشخصية العسكرية الجادة ومهارات القيادة، كما أنه تعلم منها الانضباط واتخاذ القرار، وغرست فيه حب الوطن والدفاع عنه، بالإضافة إلى أهمية التعليم والتطوير القائم على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأكد ملازم جوى مقاتل زياد على صالح الوافد من دولة ليبيا، أنه منذ أن انضم للقوات الجوية المصرية، شعر أنه بين أخوته واكتسب العديد من العلوم والمهارات القتالية ومهارات الطيران، فضلا عن المهارات الحياتية.

ونوه بأنه لم يشعر بالغربة وسط زملائه المصريين، مؤكدًا على أن ليبيا ومصر شيء واحد، موجها الشكر لكل من علمه داخل الكلية الجوية، متمنيًا أن تعود الكلية الجوية الليبية لتفعيل عملها.

وقال ملازم مقاتل عبد الرحمن محمد إن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، ليس سهلا، لكن تعودنا عليها، والانضباط العسكرى هو السر الحقيقى فى تفوق طالب الكليات العسكرية، والمناهج التى قمنا بدراستها مواكبة للعصر، وكل عام يتم تطويرها لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أحمد الرفاعى إبراهيم من مصر، أنه كان يسعى منذ التحاقه فى الكلية أن يكون من الأوائل، والهدف الرئيسى له خلال الأربع سنوات الماضية، هو أن يكون مصدر سعادة لأسرته، وعن الدراسة فى الكلية، قال إنه كان يقوم بمراجعة دروسه فى الكلية يوما بيوم، لأنها تحتاج إلى دراسة أولية من أجل الإلمام المبكر للمنهج.

