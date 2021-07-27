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أوائل الدبلومات الفنية 2021 … وتعرف علي نتائج الدبلومات الفنية 2021

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2021. وقدم الوزير التهنئة أوائل الدبلومات الفنية 2021 متمنيا لهم دوام التقدم. وبلغ عدد أوائل طلبة الدبلومات الفنية 22 طالب وطالبة منهم عدد 16 طالبة و6 طلاب من…

جهاد سالم 5:56 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 5:56 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

وقدم الوزير التهنئة أوائل الدبلومات الفنية 2021 متمنيا لهم دوام التقدم.

وبلغ عدد أوائل طلبة الدبلومات الفنية 22 طالب وطالبة منهم عدد 16 طالبة و6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.

و تراوحت متوسطات مجاميع أوائل الدبلومات الفنية مابين 82.96٪ إلي 99.4 %.

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يذكر أن إجمالي الطلاب اللذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 776 الف و 20 طالب منهم 181.1 الف طالب بنظام 5 سنوات و 757.5 الف طالب بنظام 3 سنوات بالإضافة إلى 369 بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

https://drive.google.com/file/d/1cPb5duXG2dgwS4ZOOYhKojS1Sqrye9ND/view
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بقلم جهاد سالم

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