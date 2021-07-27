أوائل الدبلومات الفنية 2021 … وتعرف علي نتائج الدبلومات الفنية 2021

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2021. وقدم الوزير التهنئة أوائل الدبلومات الفنية 2021 متمنيا لهم دوام التقدم. وبلغ عدد أوائل طلبة الدبلومات الفنية 22 طالب وطالبة منهم عدد 16 طالبة و6 طلاب من…

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

وقدم الوزير التهنئة أوائل الدبلومات الفنية 2021 متمنيا لهم دوام التقدم.

وبلغ عدد أوائل طلبة الدبلومات الفنية 22 طالب وطالبة منهم عدد 16 طالبة و6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.

و تراوحت متوسطات مجاميع أوائل الدبلومات الفنية مابين 82.96٪ إلي 99.4 %.