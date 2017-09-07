أوائل الثانوية والدبلومات: تكريم بنك الإسكان دفعة معنوية قوية

❐ ارتفاع التكاليف أهم عائق أمام الالتحاق بالجامعات الدولية والخاصة ❐ «علمى رياضة» يفضلون «الألمانية».. ويفاضلون بين التخصصات التى تحتاجها سوق العمل ❐ تدريب المعلمين على الآليات التكنولوجية لمواكبة التغيرات.. ضرورة ❐ الجامعة الأمريكية تشترط اختبار الطلاب قبل الحصول على المنح ❐

❐ ارتفاع التكاليف أهم عائق أمام الالتحاق بالجامعات الدولية والخاصة

❐ «علمى رياضة» يفضلون «الألمانية».. ويفاضلون بين التخصصات التى تحتاجها سوق العمل

❐ تدريب المعلمين على الآليات التكنولوجية لمواكبة التغيرات.. ضرورة

❐ الجامعة الأمريكية تشترط اختبار الطلاب قبل الحصول على المنح

❐ الاهتمام بالتعليم الفنى يضمن حل العديد من المشكلات المستقبلية

بدور إبراهيم

تواجه منظومة التعليم المصرية، العديد من التحديات الناتجة عن ارتفاع التكاليف، خاصة فيما يتعلق بإنشاء العديد من المدارس والجامعات لاستيعاب الكثافات المتزايدة، بالإضافة إلى اتباع الأساليب التكنولوجية فى التعليم وتوفير المعامل والأجهزة.

التقت «المال» أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية فى العام الدراسى (2017-2016 )، الذين كشفوا عن الثغرات التى تعانى منها منظومة التعليم، على هامش حفل التكريم، الذى أقامه فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان لـ14 منهم، وقام بمنحهم جوائز عينية، تتمثل فى “لاب توب”، وشطنة، وباقة موبايل إنترنت 50 جنيها شهريا، بالإضافة إلى صرف 1000 جنيه شهريا للطلاب طوال فترة الدراسة الجامعية، شرط تفوق الطالب، والحصول على تقدير جيد جدا أو امتياز، كما يتم منح جوائز خاصة للطلبة عقب النجاح فى السنة النهائية، تتمثل فى 5000 جنيه حال الحصول على تقدير «جيد جدا»، و10 آلاف جنيه لتقدير الامتياز.

قال باسم محمد، الأول “علمى علوم” بمجموع 409.5 من محافظة سوهاج، إنه التحق بكلية طب القاهرة لعدم توافر كليات طب وعلوم بالجامعات الأمريكية والألمانية، والتى تقدم منحا خاصة لأوائل الثانوية العامة، مشيراً إلى أهمية النظر فى إنشاء كليات طب وعلوم بتلك الجامعات، والتى تتسم بتحسن مستوى التعليم، خاصة مع ارتفاع الكثافات الطلابية بالكليات الحكومية.

وأضاف محمد محمود، الأول “علمى رياضة” بمجموع 409 درجات من محافظة الدقهلية، أنه فضل الالتحاق بكلية الهندسة بالجامعة الألمانية، عبر المنحة التى أهدتها له، رغم قبوله وفقا للتنسيق بهندسة المنصورة.

وأشار إلى رغبته فى التخصص فى شعبة بخلاف المدنى والمعمارى فى ظل حاجة سوق العمل إلى تخصصات جديدة.

وأوضح محمد على طعيمة، أول الجمهورية “مكفوفين” من محافظة الزقازيق، أنه التحق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية بالقاهرة، ويعتزم التخصص بشعبة العلوم السياسية، مشيرا إلى ضرورة تمكين الشباب فى العمل السياسى، وتخريج قيادات بأفكار جديدة أسوة بالدول المتقدمة.

ولفت إلى عدم حصوله على منح من الجامعات الأمريكية، أو الألمانية رغم رغبته فى الالتحاق بالجامعة الأمريكية باعتبارها الأفضل فى فرص العمل.

وقال محمد صديق، الأول على التعليم الفنى «قسم تبريد وتكييف» مجموع %97.9 إنه فضل الالتحاق بهندسة الإسكندرية، مؤكدا أهمية السعى والتركيز نحو التأهيل لسوق العمل، مؤكدا أن تكريم بنك التعمير والإسكان دفعة معنوية تدفع الطلاب نحو الاجتهاد.

ولفت إسلام صبرى، الثانى على الجمهورية «علمى رياضة» إلى التحاقه بمنحة الجامعة الألمانية واختياره كلية الهندسة، مشيرا إلى أن الجامعة الألمانية تتتسم بجودة التعليم والجو العام المؤهل للطلاب.

وأكدت رقية ممدوح، الثانية على الجمهورية مكرر «شعبة أدبى» بمجموع 407 درجات على ضرورة الاهتمام فى المدارس بطلبة الشعبة الأدبية إذ تصب أغلب المدارس اهتمامها على طلبة الشعبة العلمية، من ناحية توفير المناخ الملائم والتكنولوجية الحديثة فى التعليم، خاصة بالمدارس الخاصة رغم أن طالب الشعبة الأدبية هو القادر على صياغة النظريات العلمية والمبادئ التى تسهم فى تطور الشعوب.

وأضافت أنها خريجة إحدى مدارس اللغات، وقد تم اتباع بعض الأساليب التكنولوجية فى العملية التعليمية، ولكن واجه التطبيق عدم قدرة المدرسين على استخدام تلك الآليات، مما أسهم فى إفشال تلك التجارب، مشيرة إلى ضرورة تدريب المعلمين على تلك النظم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأوضحت أسماء رجب حامد، الأولى «علمى علوم» 409.5 من محافظة قنا، أنها التحقت بكلية طب أسيوط رغم حصولها على منحة من الجامعتين الألمانية والأمريكية، لافتة إلى أن التكاليف التى تحتاج إليها تجهيز تلك الكليات قد تكون العائق فى عدم توافر أفرع لها فى الجامعات الدولية.

وأشارت ساندرا إبراهيم، الأولى أدبى بمجموع 408 درجات، إلى التحاقها بكلية إدارة الأعمال عبر منحة الجامعة الألمانية، والتى تتميز بتنوع تخصصاتها وجودة التعليم بها والإمكانيات، مقارنة بالجامعات الحكومية، كاشفة أن رغبتها كانت الالتحاق بمنحة الجامعة الأمريكية إلا أنها تتطلب تقدم الطالب إلى وزارة التعليم العالى بطلب للحصول على المنحة ولاتقوم مثل الجامعة الألمانية بالبحث عن الأوائل ومخاطبتهم، كما تتطلب الجامعة الأمريكية إجراء الطالب اختبارات فى منتصف العام، وقبل امتحانات الثانوية، وهو مايفاجأ به بعض الطلاب مما يعطل فرصة حصولهم على المنحة.

وانتقدت آلاء محمود أولى «علمى علوم» بمجموع 409.5 درجة عدم وجود كليات علوم وطب بالجامعة الألمانية، ومناسبتها فقط لطلاب علمى رياضة، مشيرة إلى أن الأعداد والكثافات بكليات الطب، أسهمت فى تراجع مستوى الخريجين، مطالبة بزيادة الوعى لدى الطلاب بالبحث والاطلاع عقب التخرج، خاصة مع زيادة وتلاحق المتغيرات والمستجدات فى مجال الطب.

ولفتت شروق السايح، أولى تعليم فنى مزدوج تخصص نقل دولى ولوجستيات، إلى التحاقها بكلية تجارة جامعة الإسكندرية، مؤكدة رغبتها فى رفع وتحسين مهاراتها فى مجال دراستها الثانوية، فى ظل حاجة سوق العمل إلى هذا التخصص مع وجود مشروعات مثل المنطقة الاقتصادية وقناة السويس الجديدة.

وقالت آية عبد العزيز الأولى «تعليم زراعى» محافظة الشرقية، إنها التحقت بكلية التربية وترغب فى استكمال الدراسة والحصول على درجتى الماجستير والدكتواره.

وطالبت بضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الفنى وتوفير الأجهزة لتدريب الطلاب على احتياجات سوق العمل فى ظل ندرة العمالة الماهرة والمدربة بمختلف التخصصات.

وكشقت جيامنا موسى، الأولى «تعليم فنى» نظام 3 سنوات قسم تركيبات معدات كهربيائة بمحافظة الشرقية، عن التحاقها بالمعهد الفنى الصحى، ورغبتها فى الحصول على تقدير امتياز فى السنة الثانية للاتحاق بكلية الهندسة.

وترى غادة إمام الأولى ثانوى تجارى من محافظة بورسعيد، أنها التحقت بالمعهد الفنى الصحى، وترغب فى استكمال الدراسة به والخروج منه إلى سوق العمل.

أما يسرا أحمد محمد %93 الأولى ثانوى سياحى فندقى بالقاهرة، فتقول إنها التحقت بالمعهد العالى للتربية، مشيرة إلى أن السياحة ستشهد عودة قوية حال استقرار الأوضاع الأمنية.