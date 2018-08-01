أوائل الثانوية العامة في زيارة سبينيس مول العرب

المال خاصنظمت شركة سبينيس مصر زيارة لأوائل الثانوية العامة للعام الحالى 2017/2018، وذلك في إطار تحفيز الطلبة والشباب على استشراق المستقبل العلمي. وشمل برنامج الزيارة استقبال الأوائل بفرع سبينيس مول العرب بالسادس من أكتوبر، وهو من أكبر فروع الشركة، حيث تتجاوز مساحته السبعة آلاف متر ويضم كل ا

المال خاص

نظمت شركة سبينيس مصر زيارة لأوائل الثانوية العامة للعام الحالى 2017/2018، وذلك في إطار تحفيز الطلبة والشباب على استشراق المستقبل العلمي.

وشمل برنامج الزيارة استقبال الأوائل بفرع سبينيس مول العرب بالسادس من أكتوبر، وهو من أكبر فروع الشركة، حيث تتجاوز مساحته السبعة آلاف متر ويضم كل المنتجات الغذائية والاستهلاكية والكهربائية مقسمة لعشرات الأقسام التي تحوي هذه المنتجات بماركاتها المختلفة، والتي تحمل أكثر 90% منها شعار صنع في مصر.

وتضمن برنامج الزيارة التقاء مهند عدلي رئيس سبينيس مصر بمجموعات من الأوائل للتحدث معهم بشكل مباشر عن طموحاتهم وعن رؤيتهم للمستقبل وعن توجهاتهم التي على أساسها سوف يختارون تعليمهم الجامعي، وهو ما كان فرصة ليلقي لهم مهند عدلي بآرائه حول ما يطرحونه من أفكار في هذا الشأن، خاصة أن هذه اللقاءات تم عقدها بشكل غير تقليدي وبطريقة مبتكرة أثناء حفل الغذاء الذي نظمته الشركة الأوائل عقب جولة الأوائل بالفرع.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية على التوالي، حيث نظمت الشركة زيارة مماثلة العام الماضي وكان لها تأثير وصدى كبير في نفوس الطلبة، وكان لها بالغ الأثر على رؤيتهم لمنظومة العمل والإنتاج وتعريفهم على عالم تجارة التجزئة عن قرب ولذلك كان حرص إدارة سبينيس هذا العام على التركيز الشديد على تعريف الأوائل على كافة الأقسام والمنتجات وتقديم موجز عن كل قسم وطبيعة وأنواع المنتجات فيه حيث استقبل الأوائل مهند عدلي رئيس سبينيس مصر وعدداً من قيادات ومديري الشركة وتم اصطحابهم في جولة ميدانية داخل الفروع تهدف لتحقيق عملية التعريف الشامل عن قرب مع إتاحة الفرصة لهم للتساؤل بحرية عن ما يجول بخاطرهم حول المنتجات وطرق العرض والأسعار والعروض ومنظومة العمل في تجارة التجزئة من كافة النواحي.