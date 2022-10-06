أهم 7 تصريحات لرئيس مجلس النواب بأولي الجلسات العامة بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني

أدلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتصريحات هامة خلال انطلاق الجلسات العامة بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب خلال الفترة من 1 – 2 أكتوبر الجاري.

وفيما يلي نستعرض ” المال” أهم 7 تصريحات لرئيس مجلس النواب :

1- مجلس النواب يؤيد السياسات الحكيمة والمتوازنة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أرسى دعائمها في إطار من الحرية والالتزام بالشرعية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

2- الرئيس السيسي وضع نصب عينيه تطوير وجه الحياة على أرض مصر فجاءت خطواته الواعية على الساحة الدولية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصري، وانتهج سياسة حديثة للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تصب في شرايين الاقتصاد المصري.

3- في ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. تحية إجلال وإكبار لقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت معركة الشرف بكل جسارة لتقهر الهزيمة وترفع أعلام مصر على كل شبر من ترابها المقدس.

4- مجلس النواب يؤكد دعمه الكامل لقواتنا المسلحة المصرية ويؤيد ما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لرفع كفاءة وثقل خبرات ومهارات أبطالها لدفع أي اعتداء يمس تراب ومقدرات الوطن.

5- مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي أمامه جدول أعمال حافل بالعديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن وتطلعات الشعب المصري العظيم في هذه المرحلة المهمة.. ومستمرون في التنسيق الكامل بين المجلس والحكومة للوصول إلى ما يخدم الوطن والمواطن.

6- إنجازاتنا الحقيقية لن تقاس بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحسب، بل بمدى تقدمنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة.

7- قدرتنا الحقيقية على المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية، فهذا هو خط الدفاع الأول عن الوطن.