أهم 5 تصريحات لرئيس مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الماضي

شهدت الجلسات العامة التي عقدها مجلس النواب خلال الفترة 20-22 نوفمبر الجاري العديد من التصريحات الهامة التي ادلي بها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وفيما يلي أهم 5 تصريحات لرئيس مجلس النواب:

قمة المناخ COP27 الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً ونجاح مصر في تنظيم واستضافة هذه القمة ثمرة عمل وجُهد دؤوب ومتواصل من مؤسسات الدولة بإشراف وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مصر لبت نداء الإنسانية لمواجهة خطر “التغير المناخي” الذي يهدد الحاضر والمستقبل لترفع بذلك لواء قيادة العمل الدولي لتنفيذ التعهدات العالمية لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة متخذة شعار “قمة التنفيذ” من أجل وضع حل لتلك المأساة الإنسانية المروعة.

الاجتماع البرلماني العالمي الذي نظمه مجلس النواب على هامش قمة المناخ بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي شهد نقاشات برلمانية ثرية ومستفيضة عكست الدور الريادي لمجلس النواب المصري في تعزيز وحشد الجهود البرلمانية العالمية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار يأتي ضمن سلسلة من التعديلات التشريعية التي يجريها مجلس النواب على القوانين التي تحفز على الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثماري داعم ومحفز للاستثمار في مصر.

شباب مصر هم الأمل والمستقبل ومعاودة مجلس النواب استقبال الوفود الطلابية يأتي من حرصه على رفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية ونشر الثقافة البرلمانية بين الشباب المصري.