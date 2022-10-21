أهم 5 تصريحات لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 16 - 18 أكتوبر

ترصد ” المال” في تقريرها التالي أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسات العامة 16 – 18 أكتوبر 2022.

وفيما يلي أهم تصريحات رئيس مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الماضي:

1- موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتبا إقليميا للاتحاد بالمنطقة العربية ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو شهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية وتقدم مسيرة التنمية في مصر بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد مصر لمكانتها الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية

2- المكتب الإقليمي للاتحاد بالقاهرة سيصبح مركزا لتنسيق أنشطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونقطة انطلاق نحو توحيد الجهود البرلمانية الدولية، وسنعمل من خلاله على تقديم كل أشكال الدعم للبرلمانات العربية والأفريقية الشقيقة.

3- أهنئكم جميعا بهذه الخطوة المهمة التي تأتي في إطار النجاح المشهود للدبلوماسية المصرية في محيطها الإقليمي والعالمي، فهي اعتراف بالدور التاريخي المشهود والرائد للبرلمان المصري في أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يتمتع مجلس النواب بعضويته منذ عام 1924.

4- مجلس النواب يشيد بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة والمشروعات القومية العملاقة غير المسبوقة التى حققتها مصر في مجال النقل والمواصلات وفي مقدمتها تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية والشبكة القومية للطرق.

5- مجلس النواب يشهد حراكا حقيقيا، وعملا دءوبا ، كيفا قبل كما ، من المعارضة قبل الأغلبية بشكل يعبر عن متطلبات الوطن والمواطن.