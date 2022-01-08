أهم 20 خطا ملاحيا عالميا بنشاط الحاويات في 2021

كشف تقرير صادر عن منظمة ” Alphaliner ” منظمة بحثية في النقل البحري”، عن ترتيب شركات الحاويات العالمية العاملة حول العالم من حيث سعة الحاويات المملوكة لها خلال العام الماضي 2021 .

واحتلت شركة البحر المتوسط ​​للشحن (MSC) السويسرية والإيطالية الجنسبة المرتبة الأولى حيث بلغت سعة الحاويات المملوكة لها قرابة 4.284.728 حاوية ، لتأتي في المرتبة الثانية مجموعة Maersk الدنماركية، والتي تمتلك 4.282.840 حاوية، وتحتل شركة الحاويات الفرنسية الجنسية ( CMA-CGM ) المرتبة الثالثة ولتي تمتلك 3.467.922 حاوية مكافئة.

كما احتل خط الحاويات الصيني ” كوسكو ” المرتبة الرابعة بين خطوط الحاويات العالمية، والذي يمتلك 2.932.779 حاوية، ثم يأتي الخط الألماني هاباج لويد في المرتبة الخامسة والذي يمتلك قرابة1.745.032 حاوية، ثم يأتي الخط الياباني ONE والذي يمتلك 1.542.261 حاوية ليحتل المرتبة السادسة، ويحتل الخط الملاحي التايواني ” إيفرجين ” المرتبة السابعة وذلك بواقع 1.477.644 حاوية.

ويحتل خط الحاويات الكوري هيونداي المرتبة الثامنة وذلك بواقع 819.790 حاوية، فيما يحتل الخط التايواني يانج مينج المرتبة التاسعة بواقع 662.047 حاوية، فيما احتل المرتبة العاشرة الخط خط وان هاي التايواني وذلك بواقع 419.559 حاوية، ليتحل خط الزيم الاسرائيلي المرتبة الحادية عشر بواقع 413.862 حاوية.

واحتل خط PIL ” بي أي ال ” السنغافوري المرتبة الثانية عشر وذلك بواقع 266.667 حاوية، ثم يأتي الخط الملاحي الكوري KMTC وذلك بواقع 161.248 حاوية، فيما يحتل الخط الملاحي الإيراني IRISL Group، وذلك بواقع 150.040، فيما احتل الخط الملاحي يوني فيدر ” التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية المرتبة الخامسة عشر بواقع 143.602 حاوية.

واحتل الخط الملاحي SITC والذي يتخذ من هونغ كونغ مقرا له، المرتبة السادسة عشر وذلك بواقع 142.602 حاوية، بينما احتل الخط الملاحي إكسبريس فيدر السنغافوري المرتبة السابعة عشر وذلك بواقع 139.631 حاوية، فيما وصل في المرتبة الثامنة عشر الخط الملاحي ZHONGCHU LOGISTICS الصيني وذلك بواقع 124.621 حاوية.

أما المرتبة التاسعة عشر الخط التايواني TS Lines وذلك بواقع 105.653 حاوية، فيما يصل الخط الكوري Sinokor Merchant Marine والذي يعد أول خط حاويات بين كوريا والصين وذلك بواقع 105.394 حاوية.