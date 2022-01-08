نقل وملاحة

أهم 20 خطا ملاحيا عالميا بنشاط الحاويات في 2021

MSC تحتل المرتبة الاولى ثم ميرسك الدنماركي وCMA الفرنسية في المرتبة الثالثة
السيد فؤاد 9:29 م, السبت, 8 يناير 22 9:29 م, السبت, 8 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف تقرير صادر عن منظمة  ” Alphaliner ” منظمة بحثية في النقل البحري”، عن ترتيب شركات الحاويات العالمية العاملة حول العالم من حيث سعة الحاويات المملوكة لها خلال العام الماضي 2021 .

واحتلت شركة البحر المتوسط ​​للشحن (MSC) السويسرية والإيطالية الجنسبة المرتبة الأولى حيث بلغت سعة الحاويات المملوكة لها قرابة 4.284.728 حاوية ، لتأتي في المرتبة الثانية مجموعة  Maersk الدنماركية، والتي تمتلك 4.282.840 حاوية، وتحتل شركة الحاويات الفرنسية الجنسية ( CMA-CGM ) المرتبة الثالثة ولتي تمتلك 3.467.922  حاوية مكافئة.

كما احتل خط الحاويات الصيني ” كوسكو ” المرتبة الرابعة بين خطوط الحاويات العالمية، والذي يمتلك 2.932.779  حاوية، ثم يأتي الخط الألماني هاباج لويد في المرتبة الخامسة والذي يمتلك قرابة1.745.032  حاوية، ثم يأتي الخط الياباني ONE والذي يمتلك 1.542.261  حاوية ليحتل المرتبة السادسة، ويحتل الخط الملاحي التايواني ” إيفرجين ” المرتبة السابعة وذلك بواقع 1.477.644  حاوية.

اقرأ أيضا  شعبة خدمات النقل الدولي تضع متوسط لنولون الشحن الجوي لـ3 أشهر (مستند)

ويحتل خط الحاويات الكوري هيونداي المرتبة الثامنة وذلك بواقع 819.790  حاوية، فيما يحتل الخط التايواني يانج مينج المرتبة التاسعة بواقع 662.047  حاوية، فيما احتل المرتبة العاشرة الخط خط وان هاي التايواني وذلك بواقع 419.559  حاوية، ليتحل خط الزيم الاسرائيلي المرتبة الحادية عشر بواقع 413.862 حاوية.

واحتل خط  PIL ” بي أي ال ” السنغافوري المرتبة الثانية عشر وذلك بواقع 266.667  حاوية، ثم يأتي الخط الملاحي الكوري KMTC وذلك بواقع 161.248  حاوية، فيما يحتل الخط الملاحي الإيراني IRISL Group، وذلك بواقع 150.040، فيما احتل الخط الملاحي يوني فيدر ” التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية المرتبة الخامسة عشر بواقع 143.602  حاوية.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 8-1-2022

واحتل الخط الملاحي  SITC والذي يتخذ من هونغ كونغ مقرا له، المرتبة السادسة عشر وذلك بواقع 142.602 حاوية، بينما احتل الخط الملاحي إكسبريس فيدر السنغافوري المرتبة السابعة عشر وذلك بواقع 139.631 حاوية، فيما وصل في المرتبة الثامنة عشر الخط الملاحي ZHONGCHU LOGISTICS الصيني وذلك بواقع 124.621 حاوية.

أما المرتبة التاسعة عشر الخط التايواني TS Lines وذلك بواقع 105.653  حاوية، فيما يصل الخط الكوري Sinokor Merchant Marine والذي يعد أول خط حاويات بين كوريا والصين وذلك بواقع 105.394 حاوية.

اقرأ أيضا  بحضور رئيس القابضة للمطارات .. استعراض مشروعات مطار القاهرة الاستثمارية في معرض إكسبو 2020
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

وزير النقل يتابع مشروعات الطرق والكباري بالدقهلية ودمياط وبورسعيد

محمود محسن 6:00 م, السبت, 8 يناير 22

مصر للطيران : إصابات طفيفة لطقم الضيافة على رحلة تونس بسبب مطب هوائي

دعاء محمود 5:14 م, السبت, 8 يناير 22

17 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أماني العزازي 3:01 م, السبت, 8 يناير 22

رحلة «مصر للطيران» تقلع بالمنتخب الوطني إلى الكاميرون

دعاء محمود 1:16 م, السبت, 8 يناير 22

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 8-1-2022

مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 8 يناير 22

طيران أديل يُسير أولى رحلاته الدولية إلى القاهرة

دعاء محمود 6:08 م, الجمعة, 7 يناير 22