أهم 17 في 2017.. مبدعون راحلون

علي راشدالرحيل سمة لا تفارق السنين، وفي 2017 رحل عدد كبير من المبدعين في المجال الأدبي والثقافي والفني، إلا أن ما يعزي جمهورهم هو بقاء أعمالهم خالدة تنبض بأسمائهم مهما مر الزمن على رحيلهم. 1- كريمة مختار:بدأ العام برحيل الفنانة الكبيرة كريمة مختار أو "ماما نونا" كما أطلق عليها محبو

علي راشد



الرحيل سمة لا تفارق السنين، وفي 2017 رحل عدد كبير من المبدعين في المجال الأدبي والثقافي والفني، إلا أن ما يعزي جمهورهم هو بقاء أعمالهم خالدة تنبض بأسمائهم مهما مر الزمن على رحيلهم.





1- كريمة مختار:



بدأ العام برحيل الفنانة الكبيرة كريمة مختار أو “ماما نونا” كما أطلق عليها محبوها وهو الاسم الذي التصق بها لأدائها تلك الشخصية في مسلسل “يتربى في عزو”، ورحلت الفنانة الكبيرة في 12 يناير عن عمر يناهز 83 عاما.

وكانت الفنانة كريمة مختار قدمت على مدار تاريخها مجموعة من الأعمال الفنية القيمة واشتهرت بأداء دور الأم ومن أبرز اعمالها فيلم “الحفيد” ، وفيلم “رجل فقد ظله” ، ومسلسل “يتربى في عزو” وكانت آخر أعمالها مسلسل “المرافعة” و”دلع بنات” في 2014.



2- يوسف الشاروني:



وفي 19 يناير من العام رحل الروائي والناقد المصري يوسف الشاروني عن عمر يناهز 93 عاما، تاركا رصيدا كبيرا من الأعمال الأدبية من بينها مجموعته القصصية “الزحام” والتي حصل من خلالها على جائزة الدولة التشجيعية، وصدرت مجموعة أعماله القصصية الكاملة عن هيئة الكتاب في جزأين عامي 1992 و1992، وخلال مسيرته قدم أيضا مجموعة من الروايات بالإضافة إلى العديد من الدراسات النقدية.





3- سيد حجاب:



في 25 يناير رحل الشاعر الكبير سيد حجاب والذي ترك بصمات كبيرة في الشعر المصري وكلمات العديد من الأغاني وتترات المسلسلات، ومثل رحيله صدمة لجمهور قرائه وكذلك المبدعين وتلامذته، وكان رحيله قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بيوم مما جعل إدارة المعرض تقيم له تكريما خلال فعاليات المعرض، رحل حجاب عن عمر يناهز 77 عاما تاركا رصيدا لا يضاهى في الشعر ومن بين أبرز أعماله تترات مسلسلات “أرابيسك”، “ليالي الحلمية”، “العائلة”، “المال والبنون”، و”الحقيقة والسراب” وغيرها، ومن أبرز دوايينه “صياد وجنيّة”.



4- كمال الألفي:



رحل الفنان كمال الألفي في 29 يناير، عن عمر يناهز 71 عاما، وهو ممثل بدأ التمثيل في فترة التسعينيات ليقدم مجموعة كبيرة من الأدوار الثانوية في العديد من المسلسلات والأفلام ومن أبرزها “صرخة نملة” و”سالم أبو أخته”، و”عمر وسلوى”، وآخر أعماله مسلسل “أسرار”.



5- فاروق الرشيدي:



عن عمر يناهز 75 عاما رحل الفنان فاروق الرشيدي في 11 فبراير، والذي ترك العديد من الأعمال الفنية الدرامية على مدار أكثر من 30 عاما ومن بين أعماله مسلسلات “قضية رأي عام”، “الفنار”، و”مذكرات سيئة السمعة”، وآخرها “أهل الهوى”.



6- صلاح رشوان:



في هذا العام أيضا رحل الفنان صلاح رشوان في 20 فبراير عن عمر يناهز 67 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان، وقدم ما يزيد عن 140 عملا ومن أبرزها في الدراما مسلسلات “يوميات ونيس”، “الخواجة عبد القادر” ، “الدالي”، وآخر أعماله كان مسلسل “شطرنج”.



7- طلعت الشايب:



المترجم الكبير طلعت الشايب في 31 مارس وكان رحيله خلال ندوة ثقافية يتحدث فيها عن تاريخه ليصاب بأزمة قلبية ينتقل بعدها إلى المستشفى، وترك الشايب العديد من الكتب والأعمال المترجمة من أبرزها كتاب “صراع الحضارات”، كما كانت ترجماته عن الإنجليزية لها مذاقها الخاص وكان أيضا يجيد اللغة الروسية.



8- الكابتن غزالي:



محمد غزالي الشهير بالكابتن غزالي وهو واحد من أبرز شعراء المقاومة في السويس رحل في 2 أبريل، وكان رحيله بداية للحديث عن كفاحه الثوري والشعري، وكان غزالي قد أسس فرقة “أولاد الأرض” التي أصبحت أيقونة للمقاومة وللفن في السويس وقدم من خلالها مجموعة كبيرة من الأغاني الثورية على أنغام السمسمية.



9- رفعت جرانة:



رحل الموسيقار الكبير رفعت جرانة في 4 أبريل، عن عمر يناهز 88 عاما، تاركا مجموعة من الأعمال في الموسيقى التصويرية ويعتبر جرانة من أهم من قدموا الموسيقى التصويرية ليقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الموسيقية.



10- سمير فريد:



رحل الناقد السينمائي سمير فريد في 5 أبريل، عن عمر يناهز 73 عاما، وترك ما يزيد عن 63 كتابا في النقد السينمائي كما شارك في العديد من الحلقات البحثية عن السينما وكذلك في العديد من المهرجانات السينمائية.



11- الطاهر مكي:



في 5 أبريل رحل الناقد الدكتور الطاهر مكي، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم تاركا مجموعة من الدراسات الأدبية والنقدية في مجال القصة وكان قد قضى سنوات طويلة في إسبانيا، ليصبح بعد ذلك متخصصا في الدراسات الأدبية الأندلسية، وقدم المزيد من الدراسات في هذا الإطار.



12- مظهر أبو النجا:



الفنان مظهر أبو النجا رحل في 1 مايو عن عمر يناهز 74 عاما، تاركا بصمة كوميدية في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، والتي تجاوزت الـ 130 عملا ومن أبرز أعماله مسرحية “سيدتي الجميلة”، ومن الأفلام “إحنا بتوع الأتوبيس”، “البحث عن المتاعب”، و”رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، وكانت آخر أعماله في 2017 فيلم “عنتر ابن ابن ابن شداد”، وفيلم “القرموطي في أرض النار”.



13- عمرو سمير:



كان رحيل الفنان الشاب عمرو سمير في 5 يوليو عن عمر يناهز 33 عاما صدمة للجميع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وهو ممثل شاب ومذيع رحل إثر أزمة قلبية، ومن أبرز مشاركاته في الإعلام ببرنامج “شبابيك” على قناة دريم، وكانت آخر أعماله مسلسل “مزاج الخير” في 2013.



14- محفوظ عبد الرحمن:



رحل الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن في 19 أغسطس عن عمر يناهز 76 عاما، تاركا مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والدرامية وبرع في تقديم الأعمال الخاصة بالسيرة الذاتية للفنانين فكتب “حليم”، “كوكب الشرق”، و”ناصر”.



15- شادية:



الفنانة الكبيرة شادية رحلت في 28 نوفمبر، عن عمر يناهز 86 عاما، تاركة ثروة فنية ضخمة وحبا كبيرا في قلوب جمهورها الذي ودعها بنشر صورها واعمالها الفنية التي ستظل أبد الدهر راسخة في ذاكرة السينما المصرية، حيث تركت ما يزيد عن مائة فيلم و2000 أغنية، لا أحد يستطيع أن يقول أشهرها فاغلب أعمالها راسخة ولها وجودها داخل وجدان جمهورها.



16- مكاوي سعيد:



في الثاني من ديسمبر رحل الكاتب مكاوي سعيد عن عمر يناهز 61 عاما وهو ما صدم برحيله جموع المثقفين، وكان سعيد من أبرز كتاب الرواية والقصة وصدرت له مجموعة من الأعمال من أبرزها “تغريدة البجعة”، و”أن تحبك جيهان”، و”مقتنيات وسط البلد”.



17- صلاح عيسى:



انتهى العام برحيل الكاتب الصحفي صلاح عيسى أول أمس 25 ديسمبر، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 78 عاما، وكان عيسى قد ساهم في تأسيس وإدارة عدد من الصحف والمجلات من بينها “الكتاب”، و”الأهال”، و”اليسار”، و”الثقافة الوطنية”، وصدر له مجموعة من الكتب من أبرزها “دستور في صندوق القمامة”.