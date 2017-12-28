أهم 17 في 2017.. المصريون بالخارج

ولاء البري



شهد عام 2017 العديد من التأثيرات علي المصريين المقيمين بالخارج جاء أغلبها بالسلب خاصة علي العمالة المصرية بدول الخليج علي رأسهم السعودية وقطر . ورصدت ” المال ” أهم 17 حدث لبعض ما تعرض له المصريين بالخارج وطريقة تعامل وزارة الهجرة مع اهم المشكلات وأهم الإنجازات التي صل عليها المصريون بالخارج من خلال قرارات وتسهيلات مخصصة لهم .



1. فرضت السعودية رسوما شهرية، تحت اسم “المقابل المالي”، على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل في أول يوليو الماضي ، تبلغ تلك الرسوم 100 ريال شهريا عن الفرد بدءا من يوليو 2017، وتتضاعف إلى 200 ريال في نفس الشهر من عام 2018، ثم 300 ريال عام 2019، و400 ريال عام 2020 وهو ما تسبب في عودة اعداد كبيرة من الأسر المقيمة بالسعودية .



2. أعلنت 6 دول : هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن والمالديف، قطع علاقاتها الدبلوماسية بقطر، وأخذت قرارات متفرقة بشأن منع سفر مواطنيها إليها، وإغلاق المجال البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية ، كما تم اغلاق السفارات مما تسبب في مشكلة كبيرة للمصريين لأن التواصل مع المسؤولين أصبح مقتصرا علي بعض البروتوكولات التي تتم في المناسبات والأعياد ، بالإضافة لجهد بعض المسؤولين في السفارة وهي اجتهادات شخصية غير مبنية على أصول راسخة للوزارة بسبب تخفيض البعثة الدبلوماسية إلي أدني درجاتها وتحويل السفارة إلي مكتب رعاية مصالح تحت السفارة اليونانية ، وهو ما أضطر وزارة الهجرة من التعامل مع 100 شكوي للمصريين بقطر و تسهيل نقل جثامين المصريين المتوفين بقطر بالتعاون مع الخطوط الاردنية، واستثناء نقل الجثمانين على طائرة واحدة لتسهيل عودتهم للوطن.



3. زيارة السفيرة نبيلة مكرم للكويت للاطمئنان على الشاب المصري وحيد محمود ‏الذي تعرض للاعتداء من قبل مواطن كويتي، ورفقها النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، لمتابعة تفاصيل ‏الحادث والاطمئنان علي الشاب المصري، حيث كان في استقبالها السفير المصرى فى الكويت، طارق القونى، والقنصل ‏العام هويدا عصام ، نتيجة لهذه الزيارة أحالت جهات التحقيق الكويتية المسئولية عن قضية المواطن الي جناية، كما أمرت بإجراء تحليلات على الجاني، نتيجة لمتابعة الواقعة وسير التحقيقات فضلا عن الاطمئنان على المواطن المصري المصاب.



4. توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة مصـر الخيـر، لنقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج مجانا ، ولأول مرة فتح مطار سوهاج لاستقبال جثامين المصريين المتوفين بالخارج فى استجابة لطلبات المواطنين بالخارج، الذين تقدموا بها للوزارة. 5. تنظيم مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتحه شريف إسماعيل، بمشاركة 30 سيدة مصرية من الناجحات في الخارج



6. تدريب 400 شاب على الفندقة بالغربية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ، و تخرج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبى الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة “مصر الخير” فى المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، على رأسها الفيوم والغربية.



7. البدء في إجراءات إنشاء مؤسسة العلماء المصريين بالخارج، هدفها متابعة كافة التوصيات للمؤتمرات الخاصة بالعلماء، وستكون حلقة الوصل بين كافة الوزارات المعنية والعلماء بالخارج، وإنشاء قاعدة بيانات للعلماء المصريين بالخارج، وتقديم منح تدريبية للمتفوقين من طلاب الجامعات.



8. ضمن نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة‏.‏ برعاية وزيرة الهجرة .. إطلاق حملةبكاليفورنيا لجمع التبرعات لمستشفي ابو الريش وجمع 300 ألف دولار .



9. وزيرتا الهجرة والمصريين بالخارج والاستثمار والتعاون الدولى يتفقان على اقامة مكتب للمصريين فى الخارج بمركز خدمة المستثمرين والقيام بحملة ترويجية لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر ، وتوقيع بروتوكول لتعظيم فرص الاستثمار للمصريين بالخارج وتفعيل الشباك الموحد . 10. توقع وزارة الهجرة بروتوكول تعاون مع شركة ويل سبرينح wellsprin؛ لعمل معسكرات رياضية لأبناء مصر من الجيلين الثاني والثالث في المرحلة العمرية (12 – 16 سنة) .

11بروتوكول التعاون بين “الهجرة والإسكان” لتطوير العشوائيات بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية. 12التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان للإعلان عن حجز وحدات الإسكان للمصريين العاملين بالخارج، بدفعة مقدمة 25% من إجمالي ثمن الوحدة ويُسدد الباقي علي 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكي محملة بالفوائد. 13تخصيص “الشباك الواحد ” لإنهاء إجراءات التجنيد ، بالاضافة للشباك الواحد بمصلحة الجوازات بمجمع التحرير للمقيمين بالخارج للعمل على راحة المواطنين فى الخارج وتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم خدمات سريعة لهم ، تخصيص شباك واحد في مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين بالخارج وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في خارج مصر 14. زيارة وزيرة الهجرة لاستراليا ومشاركة البابا تواضروس لافتتاح أكبر برج للكنيسة المصرية بملبورن، ولقاء الجالية المصرية لإطلاعهم على مستجدات الأوضاع في مصر، وبحث انشاء غرفة تجارية مصرية استرالية، لزيادة فرص الاستثمار بين البلدين، و تدشين جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الاسترالية كأحد نتائج مصر تستطيع بالتاء المربوطة. 15. ‏ إطلاق حملة قومية كبرى ‏للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، تحت شعار “قبل ماتهاجر .. فكر ‏وشاور”، في إطار ‏استراتيجيتها التي تتبناها لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تلك الهجرة وشارك فيها النجم محمد رمضان .‎ 16 إبرام بروتوكول تعاون بين “الهجرة” و”الصناعة” و”التعليم” لتوعية الشباب بسبل الهجرة الآمنة ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتوفير برامج التدريب والتوظيف، بامحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.



17. إعلان رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مبادرة فى العالم للعودة للجذور لمبادرة، لإحياء الاحتفاء الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية، وزيارة للأماكن التي تحمل ذكريات الجاليات من الدول الثلاث ومكان نشأتهم ومدارسهم وغيرها.