سيـــاســة

أهم وأبرز العناوين بالصحف المصرية .. الجمعة

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم..الأخبار* السيسي في الرياض الأحد للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.* إسماعيل: ذوو الإعاقة في صدارة اهتمامات الدولة.* حجازي يشارك في إحتفالات ذكرى “الكرامة” بليبيا.. وحفتر: لا غنى عن دور مصر.*
19 مايو، 2017 19 مايو، 2017

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم..

الأخبار


* السيسي في الرياض الأحد للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.


* إسماعيل: ذوو الإعاقة في صدارة اهتمامات الدولة.


* حجازي يشارك في إحتفالات ذكرى “الكرامة” بليبيا.. وحفتر: لا غنى عن دور مصر.


* ردود فعل واسعة لحوار الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية.. حديث صريح وحاسم وفي التوقيت المناسب.


* المفكرون: من أهم حوارات الرئيس الكاشفة.. د. رفعت السعيد: نظرة على المستقبل.. سكينة فؤاد: شفافية ومصارحة.. أبوسنة: رؤية واقعية.. أبوسعدة: لا يلجأ للحلول السهلة.


* لجنة محلب في حالة انعقاد دائم.. وغرفة عمليات لتلقي بلاغات المواطنين.. في اليوم التالي لتكليفات الرئيس: 160 مواطنًا طلبوا تقنين وضع 20 ألف فدان بالمنيا.


* المحافظات تواصل إزالة التعديات على آلاف الأفدنة.. استعادة أراضٍ قيمتها نصف مليار جنيه في جنوب سيناء.. و3 آلاف فدان بالإسماعيلية.


* القاهرة: تنفيذ 36 قرارًا.. واسترداد 68 ألف متر أمس.. إخلاء 3 أسواق بمدينة نصر.. و5 ساحات انتظار في عين شمس.


* “حصر أموال الإخوان” تتحفظ على 12 شركة وأموال 28 إخوانيًا.. القائمة تضم عائلة حسن مالك.. وإخطار النيابة بمخالفات مدارس الجماعة.


* نيابة أكتوبر تبدأ تحقيقات موسعة في هروب العادلي.


* الأحد.. بدء صرف علاوة غير الخاضعين لـ”الخدمة المدنية”.. معيط: الصرف بأثر رجعي دفعة واحدة.. والمرتبات الإثنين.


* رئيس الوزراء يفتتح معرض “أهلًا رمضان” الإثنين.


* وزير التموين: 122 موقعًا بالمحافظات لبيع السلع بأسعار الجملة.


* إقبال كبير على منافذ الجيش ووزارة التموين.. 50 جنيهًا للكندوز.. البلطي 18 جنيهًا والبوري 35.. والدجاجتان كيلو ونصف 43 جنيهًا.


* السفير محمود السعيد المنسق العام لـ”مشروعك”: 69 ألف مشروع في المحافظات توفر 290 ألف فرصة عمل للشباب.


* رئيس السكك الحديدية: 5 مليارات جنيه لتجديد البنية التحتية.


* “عائلة رونالدو” وصلت شرم للمشاركة في افتتاح منتجع سياحي باستثمارات مليار جنيه.. اليوم.


* مرتضى منصور ردًا على التهديدات بالتجميد: سأوقف نشاط الكرة في مصر.


* الزمالك يصطحب 22 لاعبًا غدًا إلى تونس لمواجهة أهلي طرابلس.


* الأهلي.. “تعبان”.. البدري: الإرهاق سبب تراجع النتائج.. ولكن الدوري في الجزيرة.


* عبد الحفيظ: علاقتي بالبدري “سمن على عسل”.



الأهرام


* وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الفرنسي.. شكري يؤكد دعم الخارجية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.


* الفريق حجازي يؤكد حرص مصر على وحدة الدولة الليبية.


* خلال زيارته لليابان ولقائه رئيسي مجلسي النواب والشيوخ.. عبد العال: نتطلع لمزيد من التعاون في المشروعات التنموية ومكافحة الإرهاب.


* محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لـ”الأهرام”: لن أسمح بفتنة المنابر.


* قوات إنفاذ القانون تواصل جهودها في ملاحقة العناصر التكفيرية بسيناء.


* مصر تفوز بمقعد المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد.


* وزير الإسكان رئيسًا لبعثة الحج.


* وزير التعليم العالي يعلن عن مبادرتين لدعم البحث العلمي.


* ماسبيرو يتألق من جديد في سماء الإبداع.. حسين زين لـ”الأهرام”: الدولة تدعم إنطلاقة الإعلام القومي.


* السعيد: رؤية مصر 2030 تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للإقتصاد.


* تعاون بين “الإنتاج الحربي” و “الصحة” لإنشاء مصنع لأدوية الأورام.


* البورصة تفقد 2٫3 مليار في ختام الأسبوع.


* المصيلحي: توريد مليوني طن قمح محلي واستمرار شرائه حتى 15 يوليو.


* في جلستين للزراعة بالمزاد العلني.. 88 مليونا و330 ألف جنيه حصيلة بيع 43 قطعة أرض ببئر العبد.


* حريق بمبنى التأمينات الإجتماعية بوسط القاهرة وإصابة 23 شخصًا.. النيران تلتهم الوصلات الكهربائية المغذية للنظام الإلكتروني بالمبنى.


* براءة حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.


* غلق شارع 26 يوليو لمدة عام.


* عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ”الأهرام” حول قانون الرياضة الجديد: الوزارة مستعدة لإجراء الإنتخابات في الأندية والإتحادات قبل ديسمبر المقبل.


* الأهلي والزمالك يستعدان للسفر إلى الكاميرون وتونس.


* مخاوف من تكرار سيناريو “مبروك ويول”.. غضب في الأهلي بسبب الإعلان عن تجديد تعاقد البدري دون عرضه على الإدارة.


* كهربا بين الاحتراف والعودة.. الزمالك يعلن 15 مليون دولار للاستغناء عن “الفولت” أو قيده محليًا.


* إبراهيم عثمان لـ”الأهرام”: الإسماعيلي يتفاوض مع 5 لاعبين من بينهم مهاجم إفريقي.




الجمهورية


* استقبل رئيس شركة “فيزا العالمية”.. السيسي: الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.. لوصول الدعم إلى مستحقيه.. ماكينيري: الإقتصاد المصري واعد.. ونعمل على زيادة كفاءة المدفوعات الحكومية.


* بعد إجتماع المجموعة الإقتصادية برئاسة إسماعيل.. طارق عامر: مشكلة النقد الأجنبي.. أصبحت تاريخًا بلا عودة.. الجارحي: 33 مليار جنيه حجم الأموال بالصناديق الخاصة.


* وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة لتشكيل مدرع.. صبحي: أمن مصر.. في الحفاظ على قوات مسلحة قادرة ومستعدة للتضحية.


* مصر تدعو لعقد مؤتمر برلماني دولي لمكافحة الإرهاب.


* الرئيس الغيني يؤكد دعم الإتحاد الأفريقي لمشيرة خطاب.


* عقب إجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة: توافق “مصري سوداني إثيوبي” على الحزمة الأولى للبيانات المقدمة للاستشاري الفرنسي.


* بينهما سيدتان تمولان العمليات الإرهابية.. النائب العام يحيل 66 إرهابيًا من “داعش الصعيد” إلى الجنايات.. التحقيقات: المتهمون أعلنوا ولاءهم للتنظيم وقدموا البيعة للبغدادي.


* وزير الري يفتتح كوبري المحمودية بكفر الدوار.. نقل خط إنتاج المواسير لزفتى.. يوفر 600 ألف دولار.


* مدبولي: 1608 شقق إسكان إجتماعي بالإيجار لأبناء شمال سيناء.


* المركزي: 6.4 مليار دولار حجم الصادرات لأهم الشركاء التجاريين في 14 دولة.


* رئيس مصلحة الضرائب في الغرفة الأمريكية: 40% زيادة في حصيلة الإقرارات الضريبية.. إجراءات جديدة لرفع إيرادات المهن الحرة.


* المرحلة الأولى في الخدمة الأحد.. تشغيل 549 بئرًا بالوادي الجديد بالطاقة الشمسية.


* إنتاج عقار أمريكي جديد لعلاج فيروس سي محليًا.


* 20 مليون جنيه جائزة تصنيع سيارة مصرية.


* وصول 295 ألف طن قمح وذرة وزيت طعام ميناء الإسكندرية من روسيا ورومانيا وأوكرانيا وأمريكا والأرجنتين.


* حبس رئيس شعبة المخابز واثنين من المسئولين بالصحة.. تلاعبوا في مناقصة توريد الأغذية للمستشفيات بالقليوبية.


* معسكر تونس في برج العرب.. و”سام” صداع في رأس كوبر.


* الزمالك.. يشتعل.. “كهربا” أزمة.. جمعة يقترب.. وحفني خارج الحسابات.

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