أهم وأبرز العناوين بالصحف المصرية .. الجمعة

المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم..

الأخبار





* السيسي في الرياض الأحد للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.





* إسماعيل: ذوو الإعاقة في صدارة اهتمامات الدولة.





* حجازي يشارك في إحتفالات ذكرى “الكرامة” بليبيا.. وحفتر: لا غنى عن دور مصر.





* ردود فعل واسعة لحوار الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية.. حديث صريح وحاسم وفي التوقيت المناسب.





* المفكرون: من أهم حوارات الرئيس الكاشفة.. د. رفعت السعيد: نظرة على المستقبل.. سكينة فؤاد: شفافية ومصارحة.. أبوسنة: رؤية واقعية.. أبوسعدة: لا يلجأ للحلول السهلة.





* لجنة محلب في حالة انعقاد دائم.. وغرفة عمليات لتلقي بلاغات المواطنين.. في اليوم التالي لتكليفات الرئيس: 160 مواطنًا طلبوا تقنين وضع 20 ألف فدان بالمنيا.





* المحافظات تواصل إزالة التعديات على آلاف الأفدنة.. استعادة أراضٍ قيمتها نصف مليار جنيه في جنوب سيناء.. و3 آلاف فدان بالإسماعيلية.





* القاهرة: تنفيذ 36 قرارًا.. واسترداد 68 ألف متر أمس.. إخلاء 3 أسواق بمدينة نصر.. و5 ساحات انتظار في عين شمس.





* “حصر أموال الإخوان” تتحفظ على 12 شركة وأموال 28 إخوانيًا.. القائمة تضم عائلة حسن مالك.. وإخطار النيابة بمخالفات مدارس الجماعة.





* نيابة أكتوبر تبدأ تحقيقات موسعة في هروب العادلي.





* الأحد.. بدء صرف علاوة غير الخاضعين لـ”الخدمة المدنية”.. معيط: الصرف بأثر رجعي دفعة واحدة.. والمرتبات الإثنين.





* رئيس الوزراء يفتتح معرض “أهلًا رمضان” الإثنين.





* وزير التموين: 122 موقعًا بالمحافظات لبيع السلع بأسعار الجملة.





* إقبال كبير على منافذ الجيش ووزارة التموين.. 50 جنيهًا للكندوز.. البلطي 18 جنيهًا والبوري 35.. والدجاجتان كيلو ونصف 43 جنيهًا.





* السفير محمود السعيد المنسق العام لـ”مشروعك”: 69 ألف مشروع في المحافظات توفر 290 ألف فرصة عمل للشباب.





* رئيس السكك الحديدية: 5 مليارات جنيه لتجديد البنية التحتية.





* “عائلة رونالدو” وصلت شرم للمشاركة في افتتاح منتجع سياحي باستثمارات مليار جنيه.. اليوم.





* مرتضى منصور ردًا على التهديدات بالتجميد: سأوقف نشاط الكرة في مصر.





* الزمالك يصطحب 22 لاعبًا غدًا إلى تونس لمواجهة أهلي طرابلس.





* الأهلي.. “تعبان”.. البدري: الإرهاق سبب تراجع النتائج.. ولكن الدوري في الجزيرة.





* عبد الحفيظ: علاقتي بالبدري “سمن على عسل”.





الأهرام





* وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الفرنسي.. شكري يؤكد دعم الخارجية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.





* الفريق حجازي يؤكد حرص مصر على وحدة الدولة الليبية.





* خلال زيارته لليابان ولقائه رئيسي مجلسي النواب والشيوخ.. عبد العال: نتطلع لمزيد من التعاون في المشروعات التنموية ومكافحة الإرهاب.





* محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لـ”الأهرام”: لن أسمح بفتنة المنابر.





* قوات إنفاذ القانون تواصل جهودها في ملاحقة العناصر التكفيرية بسيناء.





* مصر تفوز بمقعد المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد.





* وزير الإسكان رئيسًا لبعثة الحج.





* وزير التعليم العالي يعلن عن مبادرتين لدعم البحث العلمي.





* ماسبيرو يتألق من جديد في سماء الإبداع.. حسين زين لـ”الأهرام”: الدولة تدعم إنطلاقة الإعلام القومي.





* السعيد: رؤية مصر 2030 تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للإقتصاد.





* تعاون بين “الإنتاج الحربي” و “الصحة” لإنشاء مصنع لأدوية الأورام.





* البورصة تفقد 2٫3 مليار في ختام الأسبوع.





* المصيلحي: توريد مليوني طن قمح محلي واستمرار شرائه حتى 15 يوليو.





* في جلستين للزراعة بالمزاد العلني.. 88 مليونا و330 ألف جنيه حصيلة بيع 43 قطعة أرض ببئر العبد.





* حريق بمبنى التأمينات الإجتماعية بوسط القاهرة وإصابة 23 شخصًا.. النيران تلتهم الوصلات الكهربائية المغذية للنظام الإلكتروني بالمبنى.





* براءة حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.





* غلق شارع 26 يوليو لمدة عام.





* عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ”الأهرام” حول قانون الرياضة الجديد: الوزارة مستعدة لإجراء الإنتخابات في الأندية والإتحادات قبل ديسمبر المقبل.





* الأهلي والزمالك يستعدان للسفر إلى الكاميرون وتونس.





* مخاوف من تكرار سيناريو “مبروك ويول”.. غضب في الأهلي بسبب الإعلان عن تجديد تعاقد البدري دون عرضه على الإدارة.





* كهربا بين الاحتراف والعودة.. الزمالك يعلن 15 مليون دولار للاستغناء عن “الفولت” أو قيده محليًا.





* إبراهيم عثمان لـ”الأهرام”: الإسماعيلي يتفاوض مع 5 لاعبين من بينهم مهاجم إفريقي.









الجمهورية





* استقبل رئيس شركة “فيزا العالمية”.. السيسي: الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.. لوصول الدعم إلى مستحقيه.. ماكينيري: الإقتصاد المصري واعد.. ونعمل على زيادة كفاءة المدفوعات الحكومية.





* بعد إجتماع المجموعة الإقتصادية برئاسة إسماعيل.. طارق عامر: مشكلة النقد الأجنبي.. أصبحت تاريخًا بلا عودة.. الجارحي: 33 مليار جنيه حجم الأموال بالصناديق الخاصة.





* وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة لتشكيل مدرع.. صبحي: أمن مصر.. في الحفاظ على قوات مسلحة قادرة ومستعدة للتضحية.





* مصر تدعو لعقد مؤتمر برلماني دولي لمكافحة الإرهاب.





* الرئيس الغيني يؤكد دعم الإتحاد الأفريقي لمشيرة خطاب.





* عقب إجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة: توافق “مصري سوداني إثيوبي” على الحزمة الأولى للبيانات المقدمة للاستشاري الفرنسي.





* بينهما سيدتان تمولان العمليات الإرهابية.. النائب العام يحيل 66 إرهابيًا من “داعش الصعيد” إلى الجنايات.. التحقيقات: المتهمون أعلنوا ولاءهم للتنظيم وقدموا البيعة للبغدادي.





* وزير الري يفتتح كوبري المحمودية بكفر الدوار.. نقل خط إنتاج المواسير لزفتى.. يوفر 600 ألف دولار.





* مدبولي: 1608 شقق إسكان إجتماعي بالإيجار لأبناء شمال سيناء.





* المركزي: 6.4 مليار دولار حجم الصادرات لأهم الشركاء التجاريين في 14 دولة.





* رئيس مصلحة الضرائب في الغرفة الأمريكية: 40% زيادة في حصيلة الإقرارات الضريبية.. إجراءات جديدة لرفع إيرادات المهن الحرة.





* المرحلة الأولى في الخدمة الأحد.. تشغيل 549 بئرًا بالوادي الجديد بالطاقة الشمسية.





* إنتاج عقار أمريكي جديد لعلاج فيروس سي محليًا.





* 20 مليون جنيه جائزة تصنيع سيارة مصرية.





* وصول 295 ألف طن قمح وذرة وزيت طعام ميناء الإسكندرية من روسيا ورومانيا وأوكرانيا وأمريكا والأرجنتين.





* حبس رئيس شعبة المخابز واثنين من المسئولين بالصحة.. تلاعبوا في مناقصة توريد الأغذية للمستشفيات بالقليوبية.





* معسكر تونس في برج العرب.. و”سام” صداع في رأس كوبر.





* الزمالك.. يشتعل.. “كهربا” أزمة.. جمعة يقترب.. وحفني خارج الحسابات.