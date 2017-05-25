أهم عناوين صحف مصر الصادرة صباح الخميس

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 25-5 – 2017، وفيما يلى أبرزها:
الأهرام
* السيسى رد على تصريحات البشير: لا نتآمر على أحد.
* السيسى: مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع النمسا تتسم بالتعاون والاحترام.
* الإمام الأكبر: تأويل النصوص الدينية خيانة.. والأزهر يسعى لنشر ثقافة السلام.
* مميش يستقبل قائد القوات البحرية الأمريكية.
* إقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى على الأراضى الصحراوية.
* عبدالعزيز يستعرض تطوير المنشآت الشبابية بالمحافظات.
* إسماعيل يبحث مع رئيس شركة إماراتية إقامة مصنع لإنتاج السكر فى مصر.
* الملا: فرص عديدة للاستثمار فى صناعات البتروكيماويات.
* التجارة: نسعي لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي.
* التموين: تسلم 2٫6 مليون طن قمح ورفض 6 آلاف.
* 1.2 مليار جنيه لتسوية مديونية وإعادة هيكلة النصر للسيارات.
* بروتوكول تعاون لتنشيط التمويل متناهي الصغر.
* 400 دولار مكافأة فورية للاعبى الأهلى بعد الفوز على القطن الكاميرونى.
* المنتخب يعسكر للقاء تونس 3 يونيو فى برج العرب.
الجمهورية
* الرئيس السيسي: سياستنا شريفة.. في زمن عز فيه الشرف.
* السيسي يؤكد أهمية العمل المشترك بين شعوب أفريقيا.
* السيسي: حريصون علي الارتقاء بعلاقاتنا المتميزة مع النمسا.
* سامح شكري.. في يوم الاحتفال بالقارة السمراء: الانتماء الافريقي من المعالم الرئيسية لسياسات مصر الخارجية.
* الداخلية: إحباط محاولة لسرقة ثروات مصر.
* “إخوانجي” يستولي علي 20 فدانا من أراضي الأوقاف.
* “الأعلي للإعلام” يطالب الفضائيات باحترام عقل المشاهد.
* الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها ضد الفساد.
* طوارئ في السكة الحديد والمترو استعداداً لرمضان.
* الجيش الثالث: القبض علي 3 تكفيريين.. وتدمير 7 مزارع “بانجو” وسط سيناء.
* تطوير البنية المعلوماتية والاتصالات لمقرات النيابة العامة.
* قادة الأحزاب: السيسي أول رئيس أنصفنا.
* 7800 معتمر في الأراضي المقدسة علي 32 طائرة.
* 55 مليون جنيه لتجديد شبكات المياه والصرف بالمنيا.
* في لقاء رئيس الوزراء مع المستشار النمساوي: بحث التعاون الثنائي في الصناعات الكيماوية ومواد البناء والأدوية.
* نقيب الصحفيين: تسلمنا نسخة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام من “النواب”.
* الزمالك بتشكيل جديد أمام الداخلية.. الأحد.