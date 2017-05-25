أهم عناوين صحف مصر الصادرة صباح الخميس

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متابعات تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 25-5 - 2017، وفيما يلى أبرزها: الأهرام * السيسى رد على تصريحات البشير: لا نتآمر على أحد. * السيسى: مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع النمسا تتسم بالتعاون والاحترام. *…

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 25-5 – 2017، وفيما يلى أبرزها:

الأهرام

* السيسى رد على تصريحات البشير: لا نتآمر على أحد.

* السيسى: مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع النمسا تتسم بالتعاون والاحترام.

* الإمام الأكبر: تأويل النصوص الدينية خيانة.. والأزهر يسعى لنشر ثقافة السلام.

* مميش يستقبل قائد القوات البحرية الأمريكية.

* إقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى على الأراضى الصحراوية.

* عبدالعزيز يستعرض تطوير المنشآت الشبابية بالمحافظات.

* إسماعيل يبحث مع رئيس شركة إماراتية إقامة مصنع لإنتاج السكر فى مصر.

* الملا: فرص عديدة للاستثمار فى صناعات البتروكيماويات.

* التجارة: نسعي لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي.

* التموين: تسلم 2٫6 مليون طن قمح ورفض 6 آلاف.

* 1.2 مليار جنيه لتسوية مديونية وإعادة هيكلة النصر للسيارات.

* بروتوكول تعاون لتنشيط التمويل متناهي الصغر.

* 400 دولار مكافأة فورية للاعبى الأهلى بعد الفوز على القطن الكاميرونى.

* المنتخب يعسكر للقاء تونس 3 يونيو فى برج العرب.

الجمهورية

* الرئيس السيسي: سياستنا شريفة.. في زمن عز فيه الشرف.

* السيسي يؤكد أهمية العمل المشترك بين شعوب أفريقيا.

* السيسي: حريصون علي الارتقاء بعلاقاتنا المتميزة مع النمسا.

* سامح شكري.. في يوم الاحتفال بالقارة السمراء: الانتماء الافريقي من المعالم الرئيسية لسياسات مصر الخارجية.

* الداخلية: إحباط محاولة لسرقة ثروات مصر.

* “إخوانجي” يستولي علي 20 فدانا من أراضي الأوقاف.

* “الأعلي للإعلام” يطالب الفضائيات باحترام عقل المشاهد.

* الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها ضد الفساد.

* طوارئ في السكة الحديد والمترو استعداداً لرمضان.

* الجيش الثالث: القبض علي 3 تكفيريين.. وتدمير 7 مزارع “بانجو” وسط سيناء.

* تطوير البنية المعلوماتية والاتصالات لمقرات النيابة العامة.

* قادة الأحزاب: السيسي أول رئيس أنصفنا.

* 7800 معتمر في الأراضي المقدسة علي 32 طائرة.

* 55 مليون جنيه لتجديد شبكات المياه والصرف بالمنيا.

* في لقاء رئيس الوزراء مع المستشار النمساوي: بحث التعاون الثنائي في الصناعات الكيماوية ومواد البناء والأدوية.

* نقيب الصحفيين: تسلمنا نسخة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام من “النواب”.

* الزمالك بتشكيل جديد أمام الداخلية.. الأحد.