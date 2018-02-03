أهم عناوين صحف مصر الصادرة السبت

المال – خاص
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق 2-3 – 2018، وفيما يلى أبرزها:
* السيسي يشيد بإنجاز مشروع “هضبة الجلالة البحرية” وفقًا للبرنامج الزمني
* “الوطنية للانتخابات”: تيسيرات كبيرة للوافدين ولم نتلق اعتراضات من المرشحين
* قمة بين السيسي وقابوس.. الرئيس يزور سلطنة عمان غدًا لبحث التعاون بين البلدين
* طارق قابيل: 6٫1 مليار دولار إستثمارات سعودية في مصر
* المتحدث الرسمي لحملة “موسى”: ندعم الدولة المصرية ونشارك بقوة لنتخطى المرحلة الصعبة
* في مؤتمر جماهيري حاشد.. الأحزاب والقوى السياسية ترفض دعوات مقاطعة الانتخابات
الأهرام
* السيسي يشيد بإنجاز مشروع “هضبة الجلالة البحرية” وفقًا للبرنامج الزمني
* بتنفيذ وإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. 80 ألف عامل يشاركون في إنجاز ملحمة الجلالة
* العبادي لـ”الأهرام”: شراكتنا إستراتيجية مع مصر ونقدر مساندتها في الحرب على الإرهاب.. ونترقب مساهمتها الفعالة في إعادة الإعمار
* “الوطنية للإنتخابات”: تيسيرات كبيرة للوافدين ولم نتلق اعتراضات من المرشحين
* حملة موسى تبدأ عملها بتشكيل سبع لجان
* المستشفيات العسكرية تقدم الرعاية الصحية لمصابي الإرهاب بليبيا
* والي تناقش الحماية الإجتماعية في نيويورك
* نائب وزير المالية لـ”الأهرام”: 5.4 مليار جنيه لمشروع توصيل الغاز للمنازل
* صناديق الإستثمار العالمية تؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري
* تطوير لجنة المساعدات الأجنبية وربطها بالمنظمات الدولية
* تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن خلال شهر
* مصرع 11 وإصابة 50 في حوادث طرق بالمنيا والإسماعيلية
* الأهلي يهزم الشباب السعودي بهدف “باكا” في مهرجان اعتزال فؤاد أنور
* تهديد “شديد اللهجة” من جلال للاعبي الزمالك قبل لقاء طنطا
* “سليمان” ملك التشويق والإثارة في حوار صريح جدًا: جددت للأهلي في 90 ثانية فقط.. ولا تسألوني عن تفاصيل العقد
أخبار اليوم
* الرئيس يفاجئ العاملين بالمشروع فجرًا لمتابعة تطورات التنفيذ.. مجتمعات عمرانية متكاملة بهضبة الجلالة.. المشروع يساهم في تحقيق تنمية شاملة توفر حياة كريمة للمصريين
* قمة بين السيسي وقابوس.. الرئيس يزور سلطنة عمان غدًا لبحث التعاون بين البلدين
* وزير الإعلام العُماني: زيارة الرئيس السيسي للسلطنة سيكون لها أثر كبير في تعزيز العلاقات.. نراهن على مصر ودورها باعتبارها المركز والمحور لقيادة عالمنا العربي
* التحقيقات في حادث كنيسة مارمينا: الإرهابي يعترف بالتواصل مع تنظيم “داعش” لاستهداف دور العبادة
* بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء… أول كلية مصرية صينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس بشهادة مزدوجة
* اللواء خالد فودة: نهضة تعليمية غير مسبوقة بجنوب سيناء
* المدينة الجامعية بالعلمين العام القادم
* البنك الأهلي يشارك في تطوير مدرسة للتعليم الأساسي ووحدة صحية وتأهيل 19 منزلًا بالقناطر الخيرية
* د. محمد معيط نائب وزير المالية: نظام التأمين الصحي الجديد ينقل عبء العلاج من جيب المريض لهيئة التمويل
* طارق قابيل: 6٫1 مليار دولار إستثمارات سعودية في مصر
* أول مجمع لإنتاج ألبان الأطفال في مصر
* 10 كباري جديدة بالصعيد والدلتا بتكلفة 1.4 مليار جنيه
* على مسئولية الصرف الصحي.. الشتاء بلا أزمات
* 370 ألف حالة عقر للمواطنين من الكلاب
* بعد عودة كوبر.. الانتهاء من برنامج إعداد المنتخب للمونديال خلال ساعات
* وصايا إيهاب جلال في الزمالك.. “فردية” كاسونجو ممنوعة أمام طنطا.. وعلاج نفسي للمهاجمين
* بعد أن خاض ودية أمام نجوم الدوري السعودي… الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة زعيم الثغر
* نجوم الأهلي الجدد يعلنون التحدي: جاهزون لحصد البطولات.. وارتداء الفانلة الحمراء شرف كبير
الجمهورية
* تستضيفه القاهرة 10 فبراير بحضور 35 وزيرًا.. الرئيس السيسي يرعى المؤتمر الأفريقي.. “الثورة الصناعية الرابعة”
* وزير الإعلام العُماني لـ”أ ش أ”: زيارة الرئيس السيسي.. للتشاور والتنسيق.. وتعزيز العلاقات الثنائية
* المتحدث الرسمي لحملة “موسى”: ندعم الدولة المصرية ونشارك بقوة لنتخطى المرحلة الصعبة.
* في مؤتمر جماهيري حاشد.. الأحزاب والقوى السياسية ترفض دعوات مقاطعة الانتخابات
* الجيش يطارد الإرهابيين بوسط وشمال سيناء.. القبض على 8 تكفيريين وتدمير 6 عربات و24 وكرًا وعبوة ناسفة و14 دراجة
* شوقي خلال لقائه مع القاضي: الانتقال من الحفظ والتلقين إلى مهارات جديدة تواكب التطورات التكنولوجية
* مع تأهيل التلاميذ للعالم الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.. اليوم عودة الدراسة في 5 محافظات.. وغدًا 20 مليونًا ينتظمون في 53 ألف مدرسة
* مدبولي لمسئولي الشركات المنفذة للعلمين الجديدة: الشركات الملتزمة.. ستحصل على أعمال أخرى.. ونسدد المستحقات بدون تأخير
* مع اعتماد آلية تمويلية لتنمية الصعيد.. وزيرا التخطيط والتنمية المحلية: زيادة الإستثمارات للتنمية الريفية من 18% إلى 20%
* الملا بعد توقيع عقود الإضافة المهمة لمنتجات البتروكيماويات.. إستثمارات سريعة العائد تخدم الصناعة وتدعم الاقتصاد
* دستة لاعبين.. والبقية تأتي: الفراعنة هزموا التوانسة في الدوري السعودي
* بعد فشل عبد الحفيظ: الخطيب يسحب ملفي فتحي والسعيد
* خوفًا عليه من الغرور.. الأهلي يؤهل محسن “نفسيًا”