أهم عناوين صحف مصر الصادرة السبت

المال - خاصتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق 2-3 - 2018، وفيما يلى أبرزها:* السيسي يشيد بإنجاز مشروع “هضبة الجلالة البحرية” وفقًا للبرنامج الزمني* “الوطنية للانتخابات”: تيسيرات كبيرة للوافدين ولم نتلق اعتراضات من المرشحين* قمة بين

المال – خاص

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق 2-3 – 2018، وفيما يلى أبرزها:

* السيسي يشيد بإنجاز مشروع “هضبة الجلالة البحرية” وفقًا للبرنامج الزمني

* “الوطنية للانتخابات”: تيسيرات كبيرة للوافدين ولم نتلق اعتراضات من المرشحين

* قمة بين السيسي وقابوس.. الرئيس يزور سلطنة عمان غدًا لبحث التعاون بين البلدين

* طارق قابيل: 6٫1 مليار دولار إستثمارات سعودية في مصر

* المتحدث الرسمي لحملة “موسى”: ندعم الدولة المصرية ونشارك بقوة لنتخطى المرحلة الصعبة

* في مؤتمر جماهيري حاشد.. الأحزاب والقوى السياسية ترفض دعوات مقاطعة الانتخابات

الأهرام

* السيسي يشيد بإنجاز مشروع “هضبة الجلالة البحرية” وفقًا للبرنامج الزمني

* بتنفيذ وإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. 80 ألف عامل يشاركون في إنجاز ملحمة الجلالة

* العبادي لـ”الأهرام”: شراكتنا إستراتيجية مع مصر ونقدر مساندتها في الحرب على الإرهاب.. ونترقب مساهمتها الفعالة في إعادة الإعمار

* “الوطنية للإنتخابات”: تيسيرات كبيرة للوافدين ولم نتلق اعتراضات من المرشحين

* حملة موسى تبدأ عملها بتشكيل سبع لجان

* المستشفيات العسكرية تقدم الرعاية الصحية لمصابي الإرهاب بليبيا

* والي تناقش الحماية الإجتماعية في نيويورك

* نائب وزير المالية لـ”الأهرام”: 5.4 مليار جنيه لمشروع توصيل الغاز للمنازل

* صناديق الإستثمار العالمية تؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري

* تطوير لجنة المساعدات الأجنبية وربطها بالمنظمات الدولية

* تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن خلال شهر

* مصرع 11 وإصابة 50 في حوادث طرق بالمنيا والإسماعيلية

* الأهلي يهزم الشباب السعودي بهدف “باكا” في مهرجان اعتزال فؤاد أنور

* تهديد “شديد اللهجة” من جلال للاعبي الزمالك قبل لقاء طنطا

* “سليمان” ملك التشويق والإثارة في حوار صريح جدًا: جددت للأهلي في 90 ثانية فقط.. ولا تسألوني عن تفاصيل العقد

أخبار اليوم

* الرئيس يفاجئ العاملين بالمشروع فجرًا لمتابعة تطورات التنفيذ.. مجتمعات عمرانية متكاملة بهضبة الجلالة.. المشروع يساهم في تحقيق تنمية شاملة توفر حياة كريمة للمصريين

* قمة بين السيسي وقابوس.. الرئيس يزور سلطنة عمان غدًا لبحث التعاون بين البلدين

* وزير الإعلام العُماني: زيارة الرئيس السيسي للسلطنة سيكون لها أثر كبير في تعزيز العلاقات.. نراهن على مصر ودورها باعتبارها المركز والمحور لقيادة عالمنا العربي

* التحقيقات في حادث كنيسة مارمينا: الإرهابي يعترف بالتواصل مع تنظيم “داعش” لاستهداف دور العبادة

* بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء… أول كلية مصرية صينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس بشهادة مزدوجة

* اللواء خالد فودة: نهضة تعليمية غير مسبوقة بجنوب سيناء

* المدينة الجامعية بالعلمين العام القادم

* البنك الأهلي يشارك في تطوير مدرسة للتعليم الأساسي ووحدة صحية وتأهيل 19 منزلًا بالقناطر الخيرية

* د. محمد معيط نائب وزير المالية: نظام التأمين الصحي الجديد ينقل عبء العلاج من جيب المريض لهيئة التمويل

* طارق قابيل: 6٫1 مليار دولار إستثمارات سعودية في مصر

* أول مجمع لإنتاج ألبان الأطفال في مصر

* 10 كباري جديدة بالصعيد والدلتا بتكلفة 1.4 مليار جنيه

* على مسئولية الصرف الصحي.. الشتاء بلا أزمات

* 370 ألف حالة عقر للمواطنين من الكلاب

* بعد عودة كوبر.. الانتهاء من برنامج إعداد المنتخب للمونديال خلال ساعات

* وصايا إيهاب جلال في الزمالك.. “فردية” ‫كاسونجو ممنوعة أمام طنطا.. وعلاج نفسي للمهاجمين‬

* بعد أن خاض ودية أمام نجوم الدوري السعودي… الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة زعيم الثغر

* نجوم الأهلي الجدد يعلنون التحدي: جاهزون لحصد البطولات.. وارتداء الفانلة الحمراء شرف كبير

الجمهورية

* تستضيفه القاهرة 10 فبراير بحضور 35 وزيرًا.. الرئيس السيسي يرعى المؤتمر الأفريقي.. “الثورة الصناعية الرابعة”

* وزير الإعلام العُماني لـ”أ ش أ”: زيارة الرئيس السيسي.. للتشاور والتنسيق.. وتعزيز العلاقات الثنائية

* المتحدث الرسمي لحملة “موسى”: ندعم الدولة المصرية ونشارك بقوة لنتخطى المرحلة الصعبة.

* في مؤتمر جماهيري حاشد.. الأحزاب والقوى السياسية ترفض دعوات مقاطعة الانتخابات

* الجيش يطارد الإرهابيين بوسط وشمال سيناء.. القبض على 8 تكفيريين وتدمير 6 عربات و24 وكرًا وعبوة ناسفة و14 دراجة

* شوقي خلال لقائه مع القاضي: الانتقال من الحفظ والتلقين إلى مهارات جديدة تواكب التطورات التكنولوجية

* مع تأهيل التلاميذ للعالم الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.. اليوم عودة الدراسة في 5 محافظات.. وغدًا 20 مليونًا ينتظمون في 53 ألف مدرسة

* مدبولي لمسئولي الشركات المنفذة للعلمين الجديدة: الشركات الملتزمة.. ستحصل على أعمال أخرى.. ونسدد المستحقات بدون تأخير

* مع اعتماد آلية تمويلية لتنمية الصعيد.. وزيرا التخطيط والتنمية المحلية: زيادة الإستثمارات للتنمية الريفية من 18% إلى 20%

* الملا بعد توقيع عقود الإضافة المهمة لمنتجات البتروكيماويات.. إستثمارات سريعة العائد تخدم الصناعة وتدعم الاقتصاد

* دستة لاعبين.. والبقية تأتي: الفراعنة هزموا التوانسة في الدوري السعودي

* بعد فشل عبد الحفيظ: الخطيب يسحب ملفي فتحي والسعيد

* خوفًا عليه من الغرور.. الأهلي يؤهل محسن “نفسيًا”