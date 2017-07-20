أهم عناوين صحف مصر.. الخميس

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 20 -7 – 2017،وفيما يلى أبرزها:
الأهرام
* الرئيس: تحية لرجال الشرطة حماة أمن الوطن.
* شكرى يهنئ الرئيس العراقى بانتصارات الموصل.. ومعصوم يشكر السيسى لدعمه بغداد.
* شريف :الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات.
* المؤبد لـ 4 متهمين والمشدد15 عاما لأخرين لمحاولتهم اغتيال المستشار «معتز خفاجى».
* مصر تحذر من عواقب التصعيد وتطالب إسرائيل بوقف العنف.
* البرلمان يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
* عبدالعال: مجلس النواب يبذل كل الجهود للنهوض بالتعليم.
* تسليم 200 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى أول أكتوبر.
* اختصار البرنامج الزمنى لتطوير تل العقارب.
* استثناء شباب الخريجين وصغار المربين من شرط ترخيص تشغيل المزرعة.
* تنفيذ 5 محاور ضخمة للكبارى على النيل بتكلفة 3.412 مليار جنيه.
* 3 محالج تعمل بأحدث تكنولوجيا عالمية خلال شهر.
* سحر نصر أمام مجلس الأعمال المصرى ــ الكندى: تدشين أكبر مشروع لوجيستى بمحور قناة السويس قريبا.
* بروتوكول مع إيطاليا و«اليونيدو» لتعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى.
* وزارة الصناعة: دمج ريادة الأعمال فى مناهج التعليم.
* الشرقاوى: إنهاء تسجيل المستحضرات الدوائية.
* وزيرة التخطيط: الترقيم المكانى يقلل الفجوات التنموية.
* رئيس هيئة الرقابة المالية: تحرير سعر الصرف أوجد فرصا بسوق المال.
* قرى أبو حماد بالشرقية تستغيث وتطلب سيارة لنقل «المياه».
* إحالة أوراق 13 متهما بقتل حارس محافظ البنك المركزى السابق للمفتى.
* اتحاد الكرة: اتجاه قوى لإيقاف باسم مرسى 6 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه.
الأخبار
* الرئيس يمنح ويقلد نوط الامتياز لأوائل الخريجين ويستمع لأبناء الشهداء.
* الرئيس العراقي: نقدر جهود مصر لتعزيز التضامن العربي.
* شكري: قطر تتدخل فى شئوننا ومتمسكون بقائمة المطالب.
* وزير الداخلية: عازمون على تطهير مصر من دعاة الشر.
* خطة لتطوير العيادات الخارجية والطوارئ بمعهد ناصر.
* الملا يبحث مع السفير الاسترالى فرص الاستثمار فى البترول.
* السفير الياباني: استئناف الطيران المباشر مع القاهرة أكتوبر المقبل.
* الري: الانتهاء من الرفع المساحى لمشروع الضبعة.
* بروتوكول بين جامعة القاهرة و«أخبار اليوم» لإنشاء مجمع للفنون والعمارة.
* الجيش يدمر لنشاً بحرياً حاول التسلل لحدودنا ومصرع من بداخله.
* مشاركة 1300 من محافظات وجامعات الدلتا والبرنامج الرئاسى والأحزاب.
* مصر تدين انتهاكات إسرائيل بالأقصي.
* البشير ينهى جولته الخليجية بزيارة السعودية.
* وزير التموين: أرصدة السلع تكفى 5 شهور.
* وفد أممى يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة.
* الشناوي: لست هاربا ولا متمارضاً.