أهم عناوين صحف مصر.. الخميس

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متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 20 -7 - 2017،وفيما يلى أبرزها:الأهرام* الرئيس: تحية لرجال الشرطة حماة أمن الوطن.* شكرى يهنئ الرئيس العراقى بانتصارات الموصل.. ومعصوم يشكر السيسى لدعمه بغداد.* شريف :الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ المشروعات بمختلف القطا

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 20 -7 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

الأهرام

* الرئيس: تحية لرجال الشرطة حماة أمن الوطن.

* شكرى يهنئ الرئيس العراقى بانتصارات الموصل.. ومعصوم يشكر السيسى لدعمه بغداد.

* شريف :الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات.

* المؤبد لـ 4 متهمين والمشدد15 عاما لأخرين لمحاولتهم اغتيال المستشار «معتز خفاجى».

* مصر تحذر من عواقب التصعيد وتطالب إسرائيل بوقف العنف.

* البرلمان يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

* عبدالعال: مجلس النواب يبذل كل الجهود للنهوض بالتعليم.

* تسليم 200 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى أول أكتوبر.

* اختصار البرنامج الزمنى لتطوير تل العقارب.

* استثناء شباب الخريجين وصغار المربين من شرط ترخيص تشغيل المزرعة.

* تنفيذ 5 محاور ضخمة للكبارى على النيل بتكلفة 3.412 مليار جنيه.

* 3 محالج تعمل بأحدث تكنولوجيا عالمية خلال شهر.

* سحر نصر أمام مجلس الأعمال المصرى ــ الكندى: تدشين أكبر مشروع لوجيستى بمحور قناة السويس قريبا.

* بروتوكول مع إيطاليا و«اليونيدو» لتعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى.

* وزارة الصناعة: دمج ريادة الأعمال فى مناهج التعليم.

* الشرقاوى: إنهاء تسجيل المستحضرات الدوائية.

* وزيرة التخطيط: الترقيم المكانى يقلل الفجوات التنموية.

* رئيس هيئة الرقابة المالية: تحرير سعر الصرف أوجد فرصا بسوق المال.

* قرى أبو حماد بالشرقية تستغيث وتطلب سيارة لنقل «المياه».

* إحالة أوراق 13 متهما بقتل حارس محافظ البنك المركزى السابق للمفتى.

* اتحاد الكرة: اتجاه قوى لإيقاف باسم مرسى 6 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه.

الأخبار

* الرئيس يمنح ويقلد نوط الامتياز لأوائل الخريجين ويستمع لأبناء الشهداء.

* الرئيس العراقي: نقدر جهود مصر لتعزيز التضامن العربي.

* شكري: قطر تتدخل فى شئوننا ومتمسكون بقائمة المطالب.

* وزير الداخلية: عازمون على تطهير مصر من دعاة الشر.

* خطة لتطوير العيادات الخارجية والطوارئ بمعهد ناصر.

* الملا يبحث مع السفير الاسترالى فرص الاستثمار فى البترول.

* السفير الياباني: استئناف الطيران المباشر مع القاهرة أكتوبر المقبل.

* الري: الانتهاء من الرفع المساحى لمشروع الضبعة.

* بروتوكول بين جامعة القاهرة و«أخبار اليوم» لإنشاء مجمع للفنون والعمارة.

* الجيش يدمر لنشاً بحرياً حاول التسلل لحدودنا ومصرع من بداخله.

* مشاركة 1300 من محافظات وجامعات الدلتا والبرنامج الرئاسى والأحزاب.

* مصر تدين انتهاكات إسرائيل بالأقصي.

* البشير ينهى جولته الخليجية بزيارة السعودية.

* وزير التموين: أرصدة السلع تكفى 5 شهور.

* وفد أممى يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة.

* الشناوي: لست هاربا ولا متمارضاً.