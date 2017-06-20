أهم عناوين صحف مصر .. الثلاثاء 20 يونيو

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز وأهم عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:
* الرئيس وولى عهد أبوظبى يؤكدان أهمية تضافر الجهود فى مكافحة الإرهاب.
* الرئيس يوجه برفع الحد الأدنى لزيادة الأجور والمعاشات.
* علاوتان من أول يوليو للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
* جهود مكثفة لكشف واقعة استهداف سيارة الأمن المركزى بالمعادى.
* القبض على عدد من المشتبه بهم.
* مداهمات أمنية للمناطق الصحراوية فى 15 مايو وحلوان والتبين والصف.
* 290 مليون يورو من البنك الأوروبى للسكك الحديدية.
* 100 جرار لتحسين خدمة القطارات وزيادة الرحلات.
* فى الجولة الرابعة لدورى أبطال إفريقيا..وجبة على السحور فى الواحدة فجرا بين الأهلى والوداد البيضاوى.
* ثلاثة أيام أجازة البنوك بالعيد.
* تراجع الموجة الحارة.. القاهرة 34.
الأهرام
* تواضروس يزور مشيخة الأزهر للتهنئة بعيد الفطر.
* قرار حذف أجزاء من «الكيمياء» بالثانوية العامة بعد تصحيح العينة العشوائية اليوم.
* وزير الخارجية يبحث زيادة أنشطة مؤسسة يعقوب بإفريقيا.
*الزراعة: الغلق الإدارى عقوبة المشروعات الحيوانية غير المرخصة.
* الإدارية العليا: إلغاء قرار رئيس الوزراء بوضع فيلا فى سجلات الفيلات الأثرية.
* محافظ القاهرة : متابعة دورية للأراضى المستردة واستعدادات مكثفة للعيد.
* البيئة : نقل شحنة «اللاندين» الخطرة إلى ميناء الإسكندرية.
* الكهرباء والبيئة تبحثان خطط إنتاج الطاقة من المخلفات.
* النمنم : لجنة لبحث ظاهرة «الحجب» فى جوائز الدولة.
* تسليم 700 وحدة بالإسكان الاجتماعى لمستحقيها بالنوبارية.
* الرى : الانتهاء من الحصر المساحى لجزيرة الوراق.
* مد فترة تحديث بيانات بطاقات التموين حتى 15 يوليو المقبل.
* «الرقابة الإدارية» تشن 200 حملة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات.
*المتحدث العسكرى: مقتل ٣ تكفيريين والقبض على 23 آخرين واكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسى برفح.
* خلال استقباله نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين.
* وزير الداخلية : نتواصل مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة لمكافحة التطرف.
* إحباط عملية إرهابية كبيرة وسط تبادل لإطلاق الرصاص.
* الشرطة تنجح فى تفجير السيارة المفخخة قبل اقتحام كمين بالعريش.
* مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لن تكسب شيئا إضافيا من اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
* بدء إنشاء مستشفى الجراحات «المجانى» بجامعة طنطا خلال أيام.
*الأوقاف: بدء تقنين أوضاع الجادين واستكمال إزالة التعديات.
* مجمعات الأهرام تطرح 114 طن لحوم و 73 طن دواجن يوميا.. وكحك وبسكويت بتخفيضات 20%.
* مميش يبحث طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية.
* قابيل: يبحث مع عدد من المنظمات الدولية تطوير قطاع التمور بمصر.
*وزارة التجارة: لا حظر على صادراتنا من الفراولة والجوافة للسعودية.
* الزمالك يختتم استعداداته لمواجهةاتحاد العاصمة وإيناسيو يحظر الإعلام.
* اليوم..سموحة يواجه هلال «الأبيض» بالسودان فى الكونفيدرالية.
الجمهورية
* الرئيس أمر.. والحكومة نفذت..والبرلمان وافق علاوات الخير فى “جيوب” المصريين.
* علاوة غلاء استثنائية 7% ..و 15% زيادة لأصحاب المعاشات.
*الرئيس يناقش “ملفات المنطقة” مع ولي عهد الإمارات.
* “السيسي” يشهد غداً الاحتفال بليلة القدر.. ويكرم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن.
* في مناقشات موسعة مع بعثة بنك التنمية الأفريقي.
* وزراء الكهرباء والتعاون الدولي والتجارة بحثوا دعم البرنامج الاقتصادي.
* راشد يبحث مشاكل المرشدين السياحيين.
* 30 مليون جنيه من الاتحاد الأوربي لتدريب أبناء الأقصر.
* مجلس المنطقة الاقتصادية برئاسة مميش:بحث طلبات المستثمرين بعد العيد.
* تأمين 5537 فدانا تم استعادتها ببورسعيد.
* إستكمال مفاوضات المنطقة الصناعية الروسية.. وتوحيد إجراءات الموانيء.
* وزيرة الهجرة في إفطار الوحدة الوطنية:أصبحنا أكثر تماسكا في وجه الإرهاب.
* أبوزيد: محطة كهرباء مطروح تدخل الخدمة 7 يوليو.
* حملات علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة..الرقابة الإدارية تفحص 85 مشروعاً بالقاهرة والجيزة.
* بعد موافقة رئيس الوزراء على توصية “التموين”.
* مد تحديث بطاقات التموين .. لمنتصف يوليو.
* على مصيلحي: اكتشفنا أخطاء بالرقم القومي في 9 ملايين بطاقة.
* شكري ومجدي يعقوب يبحثان التعاون في أفريقيا.
* شيرين ونسرين .. أول رئيستي قرية بالفيوم.