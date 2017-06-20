أهم عناوين صحف مصر .. الثلاثاء 20 يونيو

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المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز وأهم عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:* الرئيس وولى عهد أبوظبى يؤكدان أهمية تضافر الجهود فى مكافحة الإرهاب.* الرئيس يوجه برفع الحد الأدنى لزيادة الأجور والمعاشات.* علاوتان من أول يوليو للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.* جهود مكثفة لكشف واقعة



المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز وأهم عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:

* الرئيس وولى عهد أبوظبى يؤكدان أهمية تضافر الجهود فى مكافحة الإرهاب.

* الرئيس يوجه برفع الحد الأدنى لزيادة الأجور والمعاشات.

* علاوتان من أول يوليو للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

* جهود مكثفة لكشف واقعة استهداف سيارة الأمن المركزى بالمعادى.

* القبض على عدد من المشتبه بهم.

* مداهمات أمنية للمناطق الصحراوية فى 15 مايو وحلوان والتبين والصف.

* 290 مليون يورو من البنك الأوروبى للسكك الحديدية.

* 100 جرار لتحسين خدمة القطارات وزيادة الرحلات.

* فى الجولة الرابعة لدورى أبطال إفريقيا..وجبة على السحور فى الواحدة فجرا بين الأهلى والوداد البيضاوى.

* ثلاثة أيام أجازة البنوك بالعيد.

* تراجع الموجة الحارة.. القاهرة 34.



الأهرام

* تواضروس يزور مشيخة الأزهر للتهنئة بعيد الفطر.

* قرار حذف أجزاء من «الكيمياء» بالثانوية العامة بعد تصحيح العينة العشوائية اليوم.

* وزير الخارجية يبحث زيادة أنشطة مؤسسة يعقوب بإفريقيا.

*الزراعة: الغلق الإدارى عقوبة المشروعات الحيوانية غير المرخصة.

* الإدارية العليا: إلغاء قرار رئيس الوزراء بوضع فيلا فى سجلات الفيلات الأثرية.

* محافظ القاهرة : متابعة دورية للأراضى المستردة واستعدادات مكثفة للعيد.

* البيئة : نقل شحنة «اللاندين» الخطرة إلى ميناء الإسكندرية.

* الكهرباء والبيئة تبحثان خطط إنتاج الطاقة من المخلفات.

* النمنم : لجنة لبحث ظاهرة «الحجب» فى جوائز الدولة.

* تسليم 700 وحدة بالإسكان الاجتماعى لمستحقيها بالنوبارية.

* الرى : الانتهاء من الحصر المساحى لجزيرة الوراق.

* مد فترة تحديث بيانات بطاقات التموين حتى 15 يوليو المقبل.

* «الرقابة الإدارية» تشن 200 حملة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات.

*المتحدث العسكرى: مقتل ٣ تكفيريين والقبض على 23 آخرين واكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسى برفح.

* خلال استقباله نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين.

* وزير الداخلية : نتواصل مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة لمكافحة التطرف.

* إحباط عملية إرهابية كبيرة وسط تبادل لإطلاق الرصاص.

* الشرطة تنجح فى تفجير السيارة المفخخة قبل اقتحام كمين بالعريش.

* مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لن تكسب شيئا إضافيا من اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

* بدء إنشاء مستشفى الجراحات «المجانى» بجامعة طنطا خلال أيام.

*الأوقاف: بدء تقنين أوضاع الجادين واستكمال إزالة التعديات.

* مجمعات الأهرام تطرح 114 طن لحوم و 73 طن دواجن يوميا.. وكحك وبسكويت بتخفيضات 20%.

* مميش يبحث طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية.

* قابيل: يبحث مع عدد من المنظمات الدولية تطوير قطاع التمور بمصر.

*وزارة التجارة: لا حظر على صادراتنا من الفراولة والجوافة للسعودية.

* الزمالك يختتم استعداداته لمواجهةاتحاد العاصمة وإيناسيو يحظر الإعلام.

* اليوم..سموحة يواجه هلال «الأبيض» بالسودان فى الكونفيدرالية.



الجمهورية

* الرئيس أمر.. والحكومة نفذت..والبرلمان وافق علاوات الخير فى “جيوب” المصريين.

* علاوة غلاء استثنائية 7% ..و 15% زيادة لأصحاب المعاشات.

*الرئيس يناقش “ملفات المنطقة” مع ولي عهد الإمارات.

* “السيسي” يشهد غداً الاحتفال بليلة القدر.. ويكرم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن.

* في مناقشات موسعة مع بعثة بنك التنمية الأفريقي.

* وزراء الكهرباء والتعاون الدولي والتجارة بحثوا دعم البرنامج الاقتصادي.

* راشد يبحث مشاكل المرشدين السياحيين.

* 30 مليون جنيه من الاتحاد الأوربي لتدريب أبناء الأقصر.

* مجلس المنطقة الاقتصادية برئاسة مميش:بحث طلبات المستثمرين بعد العيد.

* تأمين 5537 فدانا تم استعادتها ببورسعيد.

* إستكمال مفاوضات المنطقة الصناعية الروسية.. وتوحيد إجراءات الموانيء.

* وزيرة الهجرة في إفطار الوحدة الوطنية:أصبحنا أكثر تماسكا في وجه الإرهاب.

* أبوزيد: محطة كهرباء مطروح تدخل الخدمة 7 يوليو.

* حملات علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة..الرقابة الإدارية تفحص 85 مشروعاً بالقاهرة والجيزة.

* بعد موافقة رئيس الوزراء على توصية “التموين”.

* مد تحديث بطاقات التموين .. لمنتصف يوليو.

* على مصيلحي: اكتشفنا أخطاء بالرقم القومي في 9 ملايين بطاقة.

* شكري ومجدي يعقوب يبحثان التعاون في أفريقيا.

* شيرين ونسرين .. أول رئيستي قرية بالفيوم.