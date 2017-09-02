أهم عناوين الصحف المصرية ثانى أيام الأضحى

متابعات
تنشر المال أهم عناوين الصحف المصرية اليوم السب الموافق 2-9-2017
* الرئيس يهنئ المصريين بعيد الأضحى ويؤدي الصلاة بالإسكندرية.
* د. سحر نصر: مؤتمر إستثماري لدول المتوسط بمشاركة 500 شخصية عالمية.
* أكسفورد المالية: تحرير سعر الصرف يساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل بحلول 2020.
* في تحليل لهيئة الاستعلامات: مصر تستحق عضوية “البريكس”.
* غرفة القاهرة: الصين تخطط للإستثمار في الروبيكي.
* تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي.. 116 مسجونًا حصلوا على حريتهم من سجون طرة.
* 18 وزارة ومبنى البرلمان و12 مدرسة بالعاصمة الإدارية.
أخبار اليوم
* الرئيس يهنئ المصريين بعيد الأضحى ويؤدي الصلاة بالإسكندرية.
* قمة الـ”بريكس” مصر تحجز مقعدًا في نادي الكبار.. السيسي أول رئيس عربي تتم دعوته إلى القمة.
* بعد دعوة الرئيس السيسي لحضور قمة الـ”بريكس”.. العلاقات المصرية الصينية ترتقي إلى درجة الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
* حوار ساخن جدًا مع وزير التربية والتعليم: ننفذ جراحة خطيرة لإنقاذ التعليم بثانوية عامة 3 سنوات وإلغاء “الإبتدائية”.. النظام الجديد سيعيد الطالب والمدرس للمدرسة بعد أن هجرها الطرفان.
* تعاون بين مصر وكازاخستان في التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا.
* اليوم.. آخر فرصة بالتنسيق لمستنفذي الرغبات والتحويل الجغرافي حتى الثلاثاء.
* رسالة خطيرة من جامعة طنطا: من أجل مصر.. إلغوا الكتاب الجامعي!!
* إحالة 3 أعضاء هيئة تدريس لمجلس التأديب بطنطا بينهم عميد هندسة الجامعة الحديثة.
* تحت رعاية الرئيس السيسي خمسة آلاف طالب وطالبة بأسبوع شباب الجامعات بالمنوفية.
* د. سحر نصر: مؤتمر إستثماري لدول المتوسط بمشاركة 500 شخصية عالمية.
* د. سحر نصر أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: وفد إستثماري يزور لبنان قريبًا.. وإفتتاح مركز خدمات المستثمرين خلال شهر.
* أكسفورد المالية: تحرير سعر الصرف يساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل بحلول 2020.
* تخفيض الدولار الجمركي يبشر بإنخفاض الأسعار.. خبراء: قرار جيد.. لكن إنخفاض سعر الصرف ورقابة الأسواق أكثر تأثيرًا.
* وزيرة التخطيط ترفض بيع أسهم “النايل سات”.
* تعيين العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة خلال أيام.
الأهرام
* الرئيس في الصين غدًا لحضور قمة “البريكس”.. توقيع إتفاقيات مع بكين.. ومباحثات في فيتنام لتطوير العلاقات الثنائية.
* وزير التجارة: مشاركة الرئيس في “البريكس” تأكيد لمكانة الإقتصاد المصري.. 20 مليار دولار حجم تجارتنا مع دول التجمع نصفها مع الصين.
* في تحليل لهيئة الاستعلامات: مصر تستحق عضوية “البريكس”.
* غرفة القاهرة: الصين تخطط للإستثمار في الروبيكي.
* والي: خط ساخن لسرعة حل مشكلات صرف المعاشات.
* رئيس غرفة مواد البناء: “البليت” وراء ارتفاع أسعار الحديد.
* “الكاش” يدخل “الإنعاش”.. مع بداية العام.. إتحاد الغرف يطبق منظومة تفعيل الدفع الإلكتروني.. الخبراء: يقضي على الإقتصاد السري ويزيد الحصيلة الضريبية.
* مساعد وزير الداخلية: غلق المعابر غير القانونية بعد حوادث القطارات ومراجعة خطط التأمين.
* عيديات للمرضى والأيتام في أسيوط وشمال سيناء.
* سلطان يتوعد بمحاسبة كل من يتجاوز تسعيرة الأجرة.
* محور “شبرا – بنها”.. 42 كوبري و22 نفقًا بتكلفة 3.5 مليار جنيه.
* المنتخب يطوي صفحة الخسارة أمام أوغندا.. ويبدأ الاستعداد للمواجهة الحاسمة.. “كوبر” يعترف بالأخطاء.. ويجري تغييرات في التشكيل.. والاحتمالات ترجح كفتنا.
* مدرب أوغندا: حققنا الفوز بجدارة.. ونقاط العودة من نصيبنا.
* الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لضم “ماهلامبي” مقابل مليون و300 ألف يورو.
* المدفعجي “إبراهيم صلاح” يخلع عباءة الصمت: جعلوني “كبش فداء” في الزمالك!.. رحيل “شيكابالا” قرار صائب.. وانتظروني في قلعة “الذئاب”.. شعرت بالحزن لأسلوب الزمالك في عدم احترام تاريخي.
الجمهورية
* احتفالات الأضحى.. بلون التنمية والأمان.. السيسي صلى العيد مع رجال البحرية.. وهنأ الشعب.. الملايين خرجت للحدائق بعد الصلاة والنحر.. ساحات الصلاة تعلو بالدعاء لمصر.. وقيادات الكنيسة يقدمون التهاني.
* السيسي يتحدث للعالم أمام قمة “البريكس”: تعزيز التعاون الاقتصادي.. و20 مليار دولار تجارة مصر مع المجموعة.
* السفير الفيتنامي لـ”الجمهورية” قبل أول زيارة من نوعها: زيارة السيسي لـ”هانوي” تاريخية.. و20 إتفاقية للتعاون.
* الحكومة بين الحج والعمل.. في أول أيام العيد.. إسماعيل ومدبولي والمفتي في الأراضي المقدسة.. الملا وشاكر في أوروبا.. عرفات تابع القطارات.. البنا في حقول القطن.. وعبدالغفار في المستشفيات.
* نصر بحثت الترتيبات مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي.. مصر تستضيف مؤتمر تعزيز الإستثمار في حوض المتوسط 13 سبتمبر.. البنك الأوروبي يساهم في تطوير السكة الحديد والتعليم الفني ومعالجة الصرف.
* 300 كيلو متر شبكة محولات لربط توشكى والعوينات والوادي الجديد.. شاكر: توصيل التيار للآبار الارتوازية.. وإستصلاح 220 ألف فدان.
* تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي.. 116 مسجونًا حصلوا على حريتهم من سجون طرة.
* 18 وزارة ومبنى البرلمان و12 مدرسة بالعاصمة الإدارية.
* “المالية” تطرح أذون وسندات خزانة بـ 108.7 مليار جنيه.
* اكتملت تجهيزات إطلاق التنمية الشاملة في سيناء.. سحارة تحت القناة وجسر الطينة.. جاهزان لخدمة المنتفعين.. إستصلاح 400 ألف فدان.. ومياه النيل لري 125 ألفًا بالقنطرة.
* إعفاء ذوي الاحتياجات من الحد الأقصى للدخل.. لاستخراج البطاقات.. التموين: التوسع في مظلة الأمان الإجتماعي.. وشبكة موحدة لتلقي الطلبات.
* 300 ألف متر مياه عاجلة يوميًا لسكان الجيزة.. الدالي: 5 محطات جديدة وتوسعات بالوراق وجزيرة الذهب.