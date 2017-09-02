أهم عناوين الصحف المصرية ثانى أيام الأضحى

متابعات تنشر المال أهم عناوين الصحف المصرية اليوم السب الموافق 2-9-2017 * الرئيس يهنئ المصريين بعيد الأضحى ويؤدي الصلاة بالإسكندرية. * د. سحر نصر: مؤتمر إستثماري لدول المتوسط بمشاركة 500 شخصية عالمية. * أكسفورد المالية: تحرير سعر الصرف يساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل بحلول 2020. * في تحل

متابعات

تنشر المال أهم عناوين الصحف المصرية اليوم السب الموافق 2-9-2017

* الرئيس يهنئ المصريين بعيد الأضحى ويؤدي الصلاة بالإسكندرية.

* د. سحر نصر: مؤتمر إستثماري لدول المتوسط بمشاركة 500 شخصية عالمية.

* أكسفورد المالية: تحرير سعر الصرف يساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل بحلول 2020.

* في تحليل لهيئة الاستعلامات: مصر تستحق عضوية “البريكس”.

* غرفة القاهرة: الصين تخطط للإستثمار في الروبيكي.

* تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي.. 116 مسجونًا حصلوا على حريتهم من سجون طرة.

* 18 وزارة ومبنى البرلمان و12 مدرسة بالعاصمة الإدارية.

أخبار اليوم

* الرئيس يهنئ المصريين بعيد الأضحى ويؤدي الصلاة بالإسكندرية.

* قمة الـ”بريكس” مصر تحجز مقعدًا في نادي الكبار.. السيسي أول رئيس عربي تتم دعوته إلى القمة.

* بعد دعوة الرئيس السيسي لحضور قمة الـ”بريكس”.. العلاقات المصرية الصينية ترتقي إلى درجة الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

* حوار ساخن جدًا مع وزير التربية والتعليم: ننفذ جراحة خطيرة لإنقاذ التعليم بثانوية عامة 3 سنوات وإلغاء “الإبتدائية”.. النظام الجديد سيعيد الطالب والمدرس للمدرسة بعد أن هجرها الطرفان.

* تعاون بين مصر وكازاخستان في التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا.

* اليوم.. آخر فرصة بالتنسيق لمستنفذي الرغبات والتحويل الجغرافي حتى الثلاثاء.

* رسالة خطيرة من جامعة طنطا: من أجل مصر.. إلغوا الكتاب الجامعي!!

* إحالة 3 أعضاء هيئة تدريس لمجلس التأديب بطنطا بينهم عميد هندسة الجامعة الحديثة.

* تحت رعاية الرئيس السيسي خمسة آلاف طالب وطالبة بأسبوع شباب الجامعات بالمنوفية.

* د. سحر نصر: مؤتمر إستثماري لدول المتوسط بمشاركة 500 شخصية عالمية.

* د. سحر نصر أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: وفد إستثماري يزور لبنان قريبًا.. وإفتتاح مركز خدمات المستثمرين خلال شهر.

* أكسفورد المالية: تحرير سعر الصرف يساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل بحلول 2020.

* تخفيض الدولار الجمركي يبشر بإنخفاض الأسعار.. خبراء: قرار جيد.. لكن إنخفاض سعر الصرف ورقابة الأسواق أكثر تأثيرًا.

* وزيرة التخطيط ترفض بيع أسهم “النايل سات”.

* تعيين العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة خلال أيام.

الأهرام

* الرئيس في الصين غدًا لحضور قمة “البريكس”.. توقيع إتفاقيات مع بكين.. ومباحثات في فيتنام لتطوير العلاقات الثنائية.

* وزير التجارة: مشاركة الرئيس في “البريكس” تأكيد لمكانة الإقتصاد المصري.. 20 مليار دولار حجم تجارتنا مع دول التجمع نصفها مع الصين.

* في تحليل لهيئة الاستعلامات: مصر تستحق عضوية “البريكس”.

* غرفة القاهرة: الصين تخطط للإستثمار في الروبيكي.

* والي: خط ساخن لسرعة حل مشكلات صرف المعاشات.

* رئيس غرفة مواد البناء: “البليت” وراء ارتفاع أسعار الحديد.

* “الكاش” يدخل “الإنعاش”.. مع بداية العام.. إتحاد الغرف يطبق منظومة تفعيل الدفع الإلكتروني.. الخبراء: يقضي على الإقتصاد السري ويزيد الحصيلة الضريبية.

* مساعد وزير الداخلية: غلق المعابر غير القانونية بعد حوادث القطارات ومراجعة خطط التأمين.

* عيديات للمرضى والأيتام في أسيوط وشمال سيناء.

* سلطان يتوعد بمحاسبة كل من يتجاوز تسعيرة الأجرة.

* محور “شبرا – بنها”.. 42 كوبري و22 نفقًا بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

* المنتخب يطوي صفحة الخسارة أمام أوغندا.. ويبدأ الاستعداد للمواجهة الحاسمة.. “كوبر” يعترف بالأخطاء.. ويجري تغييرات في التشكيل.. والاحتمالات ترجح كفتنا.

* مدرب أوغندا: حققنا الفوز بجدارة.. ونقاط العودة من نصيبنا.

* الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لضم “ماهلامبي” مقابل مليون و300 ألف يورو.

* المدفعجي “إبراهيم صلاح” يخلع عباءة الصمت: جعلوني “كبش فداء” في الزمالك!.. رحيل “شيكابالا” قرار صائب.. وانتظروني في قلعة “الذئاب”.. شعرت بالحزن لأسلوب الزمالك في عدم احترام تاريخي.

الجمهورية

* احتفالات الأضحى.. بلون التنمية والأمان.. السيسي صلى العيد مع رجال البحرية.. وهنأ الشعب.. الملايين خرجت للحدائق بعد الصلاة والنحر.. ساحات الصلاة تعلو بالدعاء لمصر.. وقيادات الكنيسة يقدمون التهاني.

* السيسي يتحدث للعالم أمام قمة “البريكس”: تعزيز التعاون الاقتصادي.. و20 مليار دولار تجارة مصر مع المجموعة.

* السفير الفيتنامي لـ”الجمهورية” قبل أول زيارة من نوعها: زيارة السيسي لـ”هانوي” تاريخية.. و20 إتفاقية للتعاون.

* الحكومة بين الحج والعمل.. في أول أيام العيد.. إسماعيل ومدبولي والمفتي في الأراضي المقدسة.. الملا وشاكر في أوروبا.. عرفات تابع القطارات.. البنا في حقول القطن.. وعبدالغفار في المستشفيات.

* نصر بحثت الترتيبات مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي.. مصر تستضيف مؤتمر تعزيز الإستثمار في حوض المتوسط 13 سبتمبر.. البنك الأوروبي يساهم في تطوير السكة الحديد والتعليم الفني ومعالجة الصرف.

* 300 كيلو متر شبكة محولات لربط توشكى والعوينات والوادي الجديد.. شاكر: توصيل التيار للآبار الارتوازية.. وإستصلاح 220 ألف فدان.

* تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي.. 116 مسجونًا حصلوا على حريتهم من سجون طرة.

* 18 وزارة ومبنى البرلمان و12 مدرسة بالعاصمة الإدارية.

* “المالية” تطرح أذون وسندات خزانة بـ 108.7 مليار جنيه.

* اكتملت تجهيزات إطلاق التنمية الشاملة في سيناء.. سحارة تحت القناة وجسر الطينة.. جاهزان لخدمة المنتفعين.. إستصلاح 400 ألف فدان.. ومياه النيل لري 125 ألفًا بالقنطرة.

* إعفاء ذوي الاحتياجات من الحد الأقصى للدخل.. لاستخراج البطاقات.. التموين: التوسع في مظلة الأمان الإجتماعي.. وشبكة موحدة لتلقي الطلبات.

* 300 ألف متر مياه عاجلة يوميًا لسكان الجيزة.. الدالي: 5 محطات جديدة وتوسعات بالوراق وجزيرة الذهب.

