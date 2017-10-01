أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح الأحد

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 1-10 - 2017،وفيما يلى أبرزها:أخبار مصر– مميش: 21 شركة عالمية تبدأ العمل بالسخنة يناير– السيسي: دعم حقوق الإنسان.. بالتوازي مع مكافحة الإرهابالأهرام– السيسى يطالب المجتمع بالقضاء على ظاهرة الزواج المب

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 1-10 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

– مميش: 21 شركة عالمية تبدأ العمل بالسخنة يناير

– السيسي: دعم حقوق الإنسان.. بالتوازي مع مكافحة الإرهاب

الأهرام

– السيسى يطالب المجتمع بالقضاء على ظاهرة الزواج المبكر للفتيات

– مميش: 21 شركة عالمية تبدأ العمل بالسخنة يناير

– خبير اقتصادى: البيانات ركيزة أساسية لنجاح التخطيط وحل المشكلات

– توزيع آلاف الشنط المدرسية على التلاميذ غير القادرين

– الصحة والتموين: لا وجود للعطر القاتل بالأسواق

– «بالوعة 26 يوليو» تعطل مترو الأنفاق

– القضاء الإدارى ينظر منع ارتداء النقاب نهائيا 14 نوفمبر

– الاستقالة رقم 13 فى إدارة ترامب

– إسماعيل الشافعى يفوز برئاسة اتحاد التنس

– تميم يعتقل ٢٠ من عائلته لدعمهم مواقف «الرباعى»

الجمهورية

– السيسي: دعم حقوق الإنسان.. بالتوازي مع مكافحة الإرهاب

– غداً.. “الرقابة الإدارية” تنظم مؤتمر مكافحة الفساد

– دعوي عاجلة لإلغاء زيادة الـ 36% بكروت الشحن

– اكتشاف رأس الملك إخناتون بمعبد أتون

– “شكري” يتواصل مع التنفيذيين باليونسكو لدعم ترشيح مشيرة خطاب

– زوجة صفوت الشريف تتنازل عن أرض بـ 44 مليون جنيه للكسب

– الغاء الكتاب الجامعي .. في حاسبات ومعلومات