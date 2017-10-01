أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح الأحد

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 1-10 – 2017،وفيما يلى أبرزها:
أخبار مصر
– مميش: 21 شركة عالمية تبدأ العمل بالسخنة يناير
– السيسي: دعم حقوق الإنسان.. بالتوازي مع مكافحة الإرهاب
الأهرام
– السيسى يطالب المجتمع بالقضاء على ظاهرة الزواج المبكر للفتيات
– مميش: 21 شركة عالمية تبدأ العمل بالسخنة يناير
– خبير اقتصادى: البيانات ركيزة أساسية لنجاح التخطيط وحل المشكلات
– توزيع آلاف الشنط المدرسية على التلاميذ غير القادرين
– الصحة والتموين: لا وجود للعطر القاتل بالأسواق
– «بالوعة 26 يوليو» تعطل مترو الأنفاق
– القضاء الإدارى ينظر منع ارتداء النقاب نهائيا 14 نوفمبر
– الاستقالة رقم 13 فى إدارة ترامب
– إسماعيل الشافعى يفوز برئاسة اتحاد التنس
– تميم يعتقل ٢٠ من عائلته لدعمهم مواقف «الرباعى»
الجمهورية
– السيسي: دعم حقوق الإنسان.. بالتوازي مع مكافحة الإرهاب
– غداً.. “الرقابة الإدارية” تنظم مؤتمر مكافحة الفساد
– دعوي عاجلة لإلغاء زيادة الـ 36% بكروت الشحن
– اكتشاف رأس الملك إخناتون بمعبد أتون
– “شكري” يتواصل مع التنفيذيين باليونسكو لدعم ترشيح مشيرة خطاب
– زوجة صفوت الشريف تتنازل عن أرض بـ 44 مليون جنيه للكسب
– الغاء الكتاب الجامعي .. في حاسبات ومعلومات