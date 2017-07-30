سيـــاســة

أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح الأحد

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 30-7 - 2017،وفيما يلى أبرزها: أخبار مصر – النيل للأخبار تعترض على بث برامج صوت الشعب – تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بعد غد – شفاء 5.1 مليون مريض بفيروس “سي”الأهرام– الرئيس يشيد
30 يوليو، 2017 30 يوليو، 2017

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متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 30-7 – 2017،وفيما يلى أبرزها: 

أخبار مصر 

– النيل للأخبار تعترض على بث برامج صوت الشعب
– تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بعد غد
– شفاء 5.1 مليون مريض بفيروس “سي”

الأهرام

– الرئيس يشيد بدور وتضحيات الجيش فى الحرب ضد الإرهاب

– اقتصادية البرلمان: الحديث عن رفع سعر «رغيف الخبز» غير مناسب ولن يتحمله المواطن

– إسماعيل يناقش تفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات

– طرح 8971 فدانا للشركات فى 23 مدينة جديدة

– النيل للأخبار تعترض على بث برامج «صوت الشعب»

– بلاغ بالتزوير ضد ابنة خيرت الشاطر

– إحالة المسئولين عن «كهرباء المطار» إلى النيابة

– مصر وروسيا تناقشان إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار

– ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. وركود فى السوق المحلية

– وزير البترول يزور ميناء الحمراء البترولى بالعلمين

الأخبار

– رئيس الوزراء: نتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين.. وجهود مشتركة لمكافحة الإرهاب

– الاقتصاد عاجز عن ملاحقة الزيادة.. و33 ملياراً مطلوبة سنوياً لتوفير فرص العمل

– رئيس الوزراء : نتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين.. وجهود مشتركة لمكافحة الإرهاب

– تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بعد غد

– 20 مصنعاً جديداً للجلود بالروبيكى وتشغيل 10 نهاية أغسطس

– مصطفى خاطر: 2017 عام السعد بالنجاح الفني و«الخطوبة»

الجمهورية

– “مصر للطيران” بدأت حجز تذاكر سفر الحجاج

– “الصحة” تضع خطة لإلزام المستشفيات الخاصة بـ”التسعيرة الجبرية”

– الفريق سيف الدين يلتقي رئيس وزراء كوت ديفوار

– عز يوضح تصريحات وزير النقل.. ويؤكد: مساجد بديلة.. في حالة الإزالة لتطوير المزلقانات

– 3.1 مليار جنيه إيرادات موانئ البحر الأحمر

– شفاء 5.1 مليون مريض بفيروس “سى”

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