أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح الأحد

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 30-7 - 2017،وفيما يلى أبرزها: أخبار مصر – النيل للأخبار تعترض على بث برامج صوت الشعب – تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بعد غد – شفاء 5.1 مليون مريض بفيروس “سي”الأهرام– الرئيس يشيد

متابعات



تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 30-7 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر



– النيل للأخبار تعترض على بث برامج صوت الشعب

– تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بعد غد

– شفاء 5.1 مليون مريض بفيروس “سي”



الأهرام



– الرئيس يشيد بدور وتضحيات الجيش فى الحرب ضد الإرهاب



– اقتصادية البرلمان: الحديث عن رفع سعر «رغيف الخبز» غير مناسب ولن يتحمله المواطن

– إسماعيل يناقش تفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات



– طرح 8971 فدانا للشركات فى 23 مدينة جديدة



– النيل للأخبار تعترض على بث برامج «صوت الشعب»



– بلاغ بالتزوير ضد ابنة خيرت الشاطر



– إحالة المسئولين عن «كهرباء المطار» إلى النيابة

– مصر وروسيا تناقشان إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار

– ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. وركود فى السوق المحلية

– وزير البترول يزور ميناء الحمراء البترولى بالعلمين

الأخبار



– رئيس الوزراء: نتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين.. وجهود مشتركة لمكافحة الإرهاب



– الاقتصاد عاجز عن ملاحقة الزيادة.. و33 ملياراً مطلوبة سنوياً لتوفير فرص العمل



– رئيس الوزراء : نتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين.. وجهود مشتركة لمكافحة الإرهاب



– تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بعد غد

– 20 مصنعاً جديداً للجلود بالروبيكى وتشغيل 10 نهاية أغسطس

– مصطفى خاطر: 2017 عام السعد بالنجاح الفني و«الخطوبة»



الجمهورية

– “مصر للطيران” بدأت حجز تذاكر سفر الحجاج



– “الصحة” تضع خطة لإلزام المستشفيات الخاصة بـ”التسعيرة الجبرية”



– الفريق سيف الدين يلتقي رئيس وزراء كوت ديفوار

– عز يوضح تصريحات وزير النقل.. ويؤكد: مساجد بديلة.. في حالة الإزالة لتطوير المزلقانات



– 3.1 مليار جنيه إيرادات موانئ البحر الأحمر



– شفاء 5.1 مليون مريض بفيروس “سى”

