أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح الأحد

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 30-7 – 2017،وفيما يلى أبرزها:
أخبار مصر
– النيل للأخبار تعترض على بث برامج صوت الشعب
– تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بعد غد
– شفاء 5.1 مليون مريض بفيروس “سي”
الأهرام
– الرئيس يشيد بدور وتضحيات الجيش فى الحرب ضد الإرهاب
– اقتصادية البرلمان: الحديث عن رفع سعر «رغيف الخبز» غير مناسب ولن يتحمله المواطن
– إسماعيل يناقش تفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات
– طرح 8971 فدانا للشركات فى 23 مدينة جديدة
– النيل للأخبار تعترض على بث برامج «صوت الشعب»
– بلاغ بالتزوير ضد ابنة خيرت الشاطر
– إحالة المسئولين عن «كهرباء المطار» إلى النيابة
– مصر وروسيا تناقشان إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار
– ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. وركود فى السوق المحلية
– وزير البترول يزور ميناء الحمراء البترولى بالعلمين
الأخبار
– رئيس الوزراء: نتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين.. وجهود مشتركة لمكافحة الإرهاب
– الاقتصاد عاجز عن ملاحقة الزيادة.. و33 ملياراً مطلوبة سنوياً لتوفير فرص العمل
– رئيس الوزراء : نتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين.. وجهود مشتركة لمكافحة الإرهاب
– تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بعد غد
– 20 مصنعاً جديداً للجلود بالروبيكى وتشغيل 10 نهاية أغسطس
– مصطفى خاطر: 2017 عام السعد بالنجاح الفني و«الخطوبة»
الجمهورية
– “مصر للطيران” بدأت حجز تذاكر سفر الحجاج
– “الصحة” تضع خطة لإلزام المستشفيات الخاصة بـ”التسعيرة الجبرية”
– الفريق سيف الدين يلتقي رئيس وزراء كوت ديفوار
– عز يوضح تصريحات وزير النقل.. ويؤكد: مساجد بديلة.. في حالة الإزالة لتطوير المزلقانات
– 3.1 مليار جنيه إيرادات موانئ البحر الأحمر
– شفاء 5.1 مليون مريض بفيروس “سى”