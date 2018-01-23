أهم توصيات صندوق النقد الدولى في المراجعة الثانية للاقتصاد المصري

خالد بدر الدين رصد صندوق النقد الدولي في تثريره الصادر اليوم مجموعة من التوصيات لمصر لتحسين اقتصادها، وقال الصندوق إنه يتعين على مصر أن تعزز الاستقرار الذى تحقق حتى الآن من خلال زيادة مرونة أسعار الصرف وخفض التضخم أكثر وأكثر.وقال إنه يجب على الحكومة أن تواصل أيضا تقليص العجز فى الميزانية

خالد بدر الدين



رصد صندوق النقد الدولي في تثريره الصادر اليوم مجموعة من التوصيات لمصر لتحسين اقتصادها، وقال الصندوق إنه يتعين على مصر أن تعزز الاستقرار الذى تحقق حتى الآن من خلال زيادة مرونة أسعار الصرف وخفض التضخم أكثر وأكثر.

وقال إنه يجب على الحكومة أن تواصل أيضا تقليص العجز فى الميزانية لاحتواء الدين العام.

ولتحقيق ذلك اقترح الصندوق جمع إيرادات أكثر لتوفير السيولة اللازمة للخدمات الاجتماعية والاستثمار فى التعليم والصحة والبنية التحتية: تقليل الإعفاءات الضريبية وجعل نظام الضرائب تصاعدى بمعنى أنه كلما ازداد ثراء الأغنياء كلما ارتفعت نسبة الضرائب التى يدفعونها وكذلك جعل مصلحة الضرائب أكثر فاعلية وكفاءة سياعد فى تحقيق تحصيل الضرائب التصاعدية والتى ستساعد على زيادة قدرها 4% من الناتج المحلى الإجمالى على الأجل المتوسط.

كما اقترح الصندوق إلغاء معظم مخصصات دعم الوقود والتى يستفيد منها أساسا الأغنياء وجعل أسعار الوقود تتغير وفقا للتكاليف: وهذا سيحمى الموازنة من التحركات فى أسعار البترول العالمية وأسعار الصرف ويحافظ على أولوية الإنفاق على البرامج الاجتماعية والبنية التحتية الضرورية.

وذكر أن الاستقرار الاقتصادى مهم، إلا أن مصر تحتاج أيضا لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض، وهذا يتطلب تحسينا مستمرا لكفاءة المساعدات الاجتماعية بتقليل مخصصات دعم الأسعار والتوسع فى برامج تحويل النقد ذات الأهداف الجيدة ومنها تكافل وكرامة لتوفير الموارد اللازمة لهؤلاء الذين فى حاجة إليها مع تجنب تراكم الدين العام.

وقال إن شعب مصر الذى يزداد عدده باستمرار يحتاج إلى حوالى 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، ولا يتحقق ذلك إلا إذا أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسى للنمو، ولذلك يجب على الدولة التى لها دور رئيسى فى الاقتصاد المصرى أن تتراجع من بعض القطاعات وتترك القطاع الخاص لكى يستثمر فيها وينمو من خلالها.

وأوضح الصندوق أن الأولويات اللازمة لتحقيق ذلك تشمل ضمان وجود منافسة عادلة للشركات الخاصة لمنتجاتها ومدخلاتها فى الأسواق وتحسين الحوكمة والشفافية فى الشركات والمشروعات التى تملكها الحكومة مع تقليص الفساد وتعزيز الحصول على التمويل والأرض وتكامل المرأة والشباب بشكل أفضل فى سوق العمل.

وكانت الحكومة قد بادرت ببرنامج إصلاح اقتصادى عندما تعرض الاقتصاد لارتفاع العجوزات التى أدت إلى ضعف النمو ووارتفاع الدين العام واتساع عجز الحساب الجارى وانهيار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية. ولمساندة الإصلاحات الاقتصادية بادرت الحكومة بترتيب برنامج قروض مع الصندوق لاستعادة استقرار الماليات العامة وتعزيز النمو والتوظف وفى نفس الوقت حماية أصحاب الدخول المنخفضة من التأثيرات السلبية لهذه الإصلاحات.