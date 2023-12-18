أهم توصيات «المؤتمر الدولي الثاني لصحافة الموبايل»

طرح الدكتور محمد النشار، عميد كلية اللغة والإعلام، ونائب رئيس المؤتمر، توصيات «المؤتمر الدولي الثاني لصحافة الموبايل تحت عنوان«صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها:

تطوير المحتوى الرقمي العربي للتخفيف من هيمنة الغرب على المنصات الأعلامية.

إدخال مقررات التفكير النقدي لمقررات الجامعات. -الحرص على أن نكون منتجين للتقنيات وليس مستهلكين.

العمل على تطوير البنية التحتية. -دعم كل الجهود لحرية الصحافة.

-تقديم كل الدعم المهني والنفسي الصحفيين الفلسطينيين.

تقليل الفجوة بين الجامعات والمؤسسات العلمية.

-تشجيع الدراسات الكيفية في البحث العلمي.

-توفير التقنيات التكنولوجية الأزمة.

التركيز على الجانب الإيجابي للثورة التكنولوجية مع الحد من سلبياتها.

-توفير فرص تدريبية مع الحرص على مزج بين الطرق التقليدية والحديثة.

أهمية إنشاء أقسام للبحث العلمي داخل المؤسسات الأعلامية الكبرى.

-الاستعانة بالخبراء وإقامة محتوى عربي موحد.

واختتم المؤتمر الدولي لصحافة الموبايل في نسخته الثانية اليوم، والذي أقيم على مدار يومي 17 و18 ديسمبر وشمل ما يقرب من 10 جلسات و20 ورشة تدريبة، ناقشت فيها كافة الموضوعات المتعلقة بصحافة الموبايل في ظل عصر الذكاء الاصطناعي، بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء والإعلاميين.