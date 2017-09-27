أهم تعديلات BRABUS على طرازات مرسيدس بنز فى مصر



شريف عيسى:



تستهدف المعادى الهندسية للسيارات، وكلاء BRABUS، تعديل ما يقرب من 10% من طرازات مرسيدس بنز إيجيبت المباعة، وذلك بحلول 2018.



وأوضح كريم أسامة، مدير قطاع BRABUS بالشركة، فى تصريحات لـ”المال” على أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل خدمة برابوس كلاسيك، بهدف تعديل الطرازات القديمة من مرسيدس، مؤكداً على أن الشركة لا تقوم ببيع طرازات معدلة، ولكن تتولى مهام عمليات التعديل.



وأشار إلى أن BRABUS لم تمكن متواجدة فى السوق المصرية، لاعتماد الأخيرة على طرازات بعينها، إلا أنه فى عام 2014 تقدمت المعادى الهندسية للسيارات، بطلب للشركة العالمية للحصول على الوكالة، وبالفعل تم تفعيلها منذ عامين، لخدمة عملاء مرسيدس الراغبين فى زيادة كفاءه سياراتهم.



وأوضح أن التعديلات ستشمل المحرك، مع الحفاظ على الأجزاء الرئيسية للسيارة، ومنح ضمان عامين، أو لمسافة 100 ألف كم على الأجزاء التى تم استبدالها، ومن أهمها ألات الجر.



وأضاف أن عملية تعديل أى طراز يتبع العلامة الألمانية يتطلب ميزانية كبيرة، وبالتالى لا تخاطب مرسيدس BRABUS إلا شرائح محددة فى المجتمع.



وحدد خطوات تعديل السيارة مرسيدس لدى وكيل BRABUS مصر، ومن أهمها تقدم العميل بسياراته، وإجراء فحص شامل عليها، وتحديد التكلفة، التى تختلف حسب رغبة العميل، وموديل السيارة.



من جانبه قال مصدر مسئول بقطاع BRABUS بالمعادى الهندسية، فضل عدم ذكر اسمه، إن الإقبال على برابوس تراجع خلال الفترة الحالية، تأثراً بتراجع مبيعات مرسيدس بعد الزيادات الأخيرة فى الأسعار، عقب تحرير سعر الصرف.



