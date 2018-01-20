أهم الوعود التي نفذها السيسي في الفترة الرئاسية

خالد بدر الدين:نشرت وكالة رويترز قائمة بأهم الوعود الاقتصادية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من واقع تصريحاته لوسائل الإعلام منذ ترشحه للرئاسة عام 2014 وما تحقق منها حتى الآن فيما يلى: * استصلاح 4 ملايين فدان منها نحو 1.5 مليون فدان خلال عامين.* أعلن رسميا عن استصلاح عشرة آلاف فدان

خالد بدر الدين:

نشرت وكالة رويترز قائمة بأهم الوعود الاقتصادية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من واقع تصريحاته لوسائل الإعلام منذ ترشحه للرئاسة عام 2014 وما تحقق منها حتى الآن فيما يلى:

* استصلاح 4 ملايين فدان منها نحو 1.5 مليون فدان خلال عامين.

* أعلن رسميا عن استصلاح عشرة آلاف فدان في الفرافرة في سهل بركة في ديسمبر 2015 وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين في أكتوبر 2016 وطرح 233 فدانا في وقت سابق من يناير الحالي غرب محافظة المنيا.

* إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة و26 مدينة ومركزا سياحيا و8 مطارات.

* تم إنشاء ثلاث مدن صناعية هي مدينة الروبيكي لدباغة الجلود ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم في الإسكندرية.

* المدن والمراكز السياحية الجديدة تمثلت في العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأ تنفيذها في 2015 ومدينة العلمين الجديدة ومدينة هضبة الجلالة والإسماعيلية الجديدة التي دشنها السيسي في أغسطس 2016.

* تنفيذ مشروع طرق عملاق يبلغ مجموع أطوالها نحو 4800 كيلومتر على مرحلتين.

* وضع آليات لضبط السوق بالتعاون مع القطاع الخاص وصولا لسياسات سعرية منضبطة.

* ألزمت وزارة التموين في يناير 2018 المنتجين والتجار بوضع الأسعار على السلع الغذائية.

* خفض الديون حيث أكد السيسي أنه لا ينبغي أن ترث الأجيال القادمة ديونا خارجية وداخلية بقيمة 1.7 تريليون جنيه وتم سداد 40 مليار دولار خلال عامين.

* تأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو مشروع طموح لتحويل ضفتي القناة، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

* بدأت مصر في أغسطس 2014 تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة وانتهت منه خلال عام بتكلفة ثمانية مليارات دولار بهدف تقليل زمن مرور السفن في قناة السويس من 22 ساعة إلى 11 ساعة.

* إنشاء محطات كهرباء لمنع انقطاع الكهرباء المتكرر خلال الأعوام السابقة على عام 2014.

* تم إضافة 8000 ميجاوات طاقة كهربائية منذ 2014 ليصل إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر إلى نحو 37800 ميجاوات.

* وقعت مصر مع روسيا في ديسمبر 2017 عقود إنشاء محطة الضبعة النووية.

* التلفزيون المصري أعلن يوم الخميس الماضي، في مؤتمر (حكاية وطن) إنه تم الانتهاء من ثلاثة مطارات في العاصمة الإدارية والبردويل وسفنكس.

* قال التلفزيون الرسمي لمصر يوم الخميس في مؤتمر (حكاية وطن) إنه تم الانتهاء من نحو 7 آلاف كيلومتر من الطرق بكلفة 84 مليار جنيه.