أهم العناوين الصادرة فى الصحف المصرية.. 12 أغسطس

متابعات تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق 12 - 8 - 2017، وفيما يلى أبرزها: أخبار مصر * الرئيس يأمر بالتحقيق العاجل في كارثة قطاري الإسكندرية ومحاسبة المسئولين عنها. * أبوشقة: إصلاحات قانونية شاملة في دور انعقاد البرلمان المقبل. * جولة أفريقية للسيسي: الرئي

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق 12 – 8 – 2017، وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

* الرئيس يأمر بالتحقيق العاجل في كارثة قطاري الإسكندرية ومحاسبة المسئولين عنها.

* أبوشقة: إصلاحات قانونية شاملة في دور انعقاد البرلمان المقبل.

* جولة أفريقية للسيسي: الرئيس يزور أربع دول بوسط وشرق وغرب القارة.

* نصر تطلب زيادة الدعم لاستكمال تطهير الساحل الشمالي الغربي من الألغام.

* القوات البحرية تنجح في إنقاذ 9 سائحين إسبان و8 مصريين.

الأهرام

* الرئيس يأمر بالتحقيق العاجل في كارثة قطاري الإسكندرية ومحاسبة المسئولين عنها.. مصرع 42 وإصابة 133 وتوفير الرعاية الكاملة لأسر الضحايا والمصابين.

* إسماعيل يوجه بفتح تحقيق عاجل عن ملابسات الحادث.

* النائب العام يأمر بتشكيل لجنة لفحص السيمافورات وأبراج المراقبة.

* أبوشقة: إصلاحات قانونية شاملة في دور انعقاد البرلمان المقبل.

* نتيجة الدور الثاني للثانوية قبل العيد.. 87 ألف مقعد خال بالجامعات لطلاب المرحلة الثالثة.

* اليوم.. سفر أول فوج لحجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة.

* التخطيط: مجموعات عمل لتحديث ومتابعة رؤية مصر 2030.

* تحرك حكومي سريع لمواجهة ارتفاع الأسعار.

* وفد رفيع المستوى للترويج للصادرات المصرية عربيًا.

* رجال الأعمال: 3% تراجعًا باستيراد السلع الاستفزازية.

* 142 ألف شاب “يتصارعون” على ألف وظيفة بشركات الكهرباء.

* خبرات عالمية لتحديث “الشرقية للدخان”.

* “السلامة البحرية” على خطى التطهير: إغلاق “حنفيات” الفساد يقفز بالإيرادات إلى 2.3 مليار جنيه.

* 113 مليون جنيه لترميم قصر البارون الذي لا تغيب عنه الشمس.

* عاصفة القلق تسود الأهلي والمصري قبل نهائي الكأس.. البدري: نواجه منافسًا شرسًا ولن نتنازل عن اللقب.. وحسام حسن للاعبيه: لم نفز بالكأس حتى نفرح.. أمامنا مواجهة صعبة أمام بطل الدوري.

* إعارة عمرو جمال إلى بيدفيست.

* صلاح ضمن أبرز 10 انتقالات في الدوري الإنجليزي.

* كوبر ينتظر نهائي الكأس لإعلان أسماء المحليين لمباراتي أوغندا.

* لأول مرة في مصر: التنازل عن عضوية الأندية مقابل 60%.



أخبار اليوم

* جولة أفريقية للسيسي: الرئيس يزور أربع دول بوسط وشرق وغرب القارة.

* الرئيس يطلق إشارة البدء لتنفيذ المثلث الذهبي في إحتفالات أكتوبر.

* وزير التعليم العالي في السعودية: تيسيرات كبيرة للطلاب السعوديين بالجامعات المصرية.

* اليوم.. الجزء الأول من المرحلة الثالثة للتنسيق بحد أدنى 50٪ ولمدة 3 أيام.. والثلاثاء للدبلومات الفنية.

* رئيس هيئة التأمين الصحي: التعديلات النهائية لمشروع القانون أمام مجلس الوزراء الأسبوع الحالي.

* نصر تطلب زيادة الدعم لاستكمال تطهير الساحل الشمالي الغربي من الألغام.

* 150 شكوى للعمالة المصرية بقطر وخطة للتشغيل في حالة العودة.

* اليوم.. طرح كراسة شروط الإسكان الاجتماعى فى 22 محافظة.

* طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية خلال أيام.

* بعد إضراب 6 أيام عن العمل في شركة المحلة.. وزير قطاع الأعمال: لن ننظر في مطالب العمال إلا بعد استئناف العمل.

* مصادر مصرفية: تغييرات رؤساء البنوك العامة في موعدها.

‎* للعام الرابع على التوالي.. ‎”التجاري الدولي” يتصدر مؤشر البورصة المصرية للتنمية المستدامة.

* بنك قناة السويس يدعم المشروعات التنموية بالإسماعيلية.

* الافتتاح في احتفالات أكتوبر.. قناطر أسيوط الجديدة تخدم 1.6 مليون فدان بالصعيد.

* اتحاد بنوك مصر يواصل تنفيذ أعمال التشجير في حلوان.