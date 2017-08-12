أهم العناوين الصادرة فى الصحف المصرية.. 12 أغسطس

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق 12 – 8 – 2017، وفيما يلى أبرزها:
أخبار مصر
* الرئيس يأمر بالتحقيق العاجل في كارثة قطاري الإسكندرية ومحاسبة المسئولين عنها.
* أبوشقة: إصلاحات قانونية شاملة في دور انعقاد البرلمان المقبل.
* جولة أفريقية للسيسي: الرئيس يزور أربع دول بوسط وشرق وغرب القارة.
* نصر تطلب زيادة الدعم لاستكمال تطهير الساحل الشمالي الغربي من الألغام.
* القوات البحرية تنجح في إنقاذ 9 سائحين إسبان و8 مصريين.
الأهرام
* الرئيس يأمر بالتحقيق العاجل في كارثة قطاري الإسكندرية ومحاسبة المسئولين عنها.. مصرع 42 وإصابة 133 وتوفير الرعاية الكاملة لأسر الضحايا والمصابين.
* إسماعيل يوجه بفتح تحقيق عاجل عن ملابسات الحادث.
* النائب العام يأمر بتشكيل لجنة لفحص السيمافورات وأبراج المراقبة.
* أبوشقة: إصلاحات قانونية شاملة في دور انعقاد البرلمان المقبل.
* نتيجة الدور الثاني للثانوية قبل العيد.. 87 ألف مقعد خال بالجامعات لطلاب المرحلة الثالثة.
* اليوم.. سفر أول فوج لحجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة.
* التخطيط: مجموعات عمل لتحديث ومتابعة رؤية مصر 2030.
* تحرك حكومي سريع لمواجهة ارتفاع الأسعار.
* وفد رفيع المستوى للترويج للصادرات المصرية عربيًا.
* رجال الأعمال: 3% تراجعًا باستيراد السلع الاستفزازية.
* 142 ألف شاب “يتصارعون” على ألف وظيفة بشركات الكهرباء.
* خبرات عالمية لتحديث “الشرقية للدخان”.
* “السلامة البحرية” على خطى التطهير: إغلاق “حنفيات” الفساد يقفز بالإيرادات إلى 2.3 مليار جنيه.
* 113 مليون جنيه لترميم قصر البارون الذي لا تغيب عنه الشمس.
* عاصفة القلق تسود الأهلي والمصري قبل نهائي الكأس.. البدري: نواجه منافسًا شرسًا ولن نتنازل عن اللقب.. وحسام حسن للاعبيه: لم نفز بالكأس حتى نفرح.. أمامنا مواجهة صعبة أمام بطل الدوري.
* إعارة عمرو جمال إلى بيدفيست.
* صلاح ضمن أبرز 10 انتقالات في الدوري الإنجليزي.
* كوبر ينتظر نهائي الكأس لإعلان أسماء المحليين لمباراتي أوغندا.
* لأول مرة في مصر: التنازل عن عضوية الأندية مقابل 60%.
أخبار اليوم
* جولة أفريقية للسيسي: الرئيس يزور أربع دول بوسط وشرق وغرب القارة.
* الرئيس يطلق إشارة البدء لتنفيذ المثلث الذهبي في إحتفالات أكتوبر.
* وزير التعليم العالي في السعودية: تيسيرات كبيرة للطلاب السعوديين بالجامعات المصرية.
* اليوم.. الجزء الأول من المرحلة الثالثة للتنسيق بحد أدنى 50٪ ولمدة 3 أيام.. والثلاثاء للدبلومات الفنية.
* رئيس هيئة التأمين الصحي: التعديلات النهائية لمشروع القانون أمام مجلس الوزراء الأسبوع الحالي.
* نصر تطلب زيادة الدعم لاستكمال تطهير الساحل الشمالي الغربي من الألغام.
* 150 شكوى للعمالة المصرية بقطر وخطة للتشغيل في حالة العودة.
* اليوم.. طرح كراسة شروط الإسكان الاجتماعى فى 22 محافظة.
* طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية خلال أيام.
* بعد إضراب 6 أيام عن العمل في شركة المحلة.. وزير قطاع الأعمال: لن ننظر في مطالب العمال إلا بعد استئناف العمل.
* مصادر مصرفية: تغييرات رؤساء البنوك العامة في موعدها.
* للعام الرابع على التوالي.. ”التجاري الدولي” يتصدر مؤشر البورصة المصرية للتنمية المستدامة.
* بنك قناة السويس يدعم المشروعات التنموية بالإسماعيلية.
* الافتتاح في احتفالات أكتوبر.. قناطر أسيوط الجديدة تخدم 1.6 مليون فدان بالصعيد.
* اتحاد بنوك مصر يواصل تنفيذ أعمال التشجير في حلوان.