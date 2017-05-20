أهم العناوين الصادرة بالصحف المصرية.. السبت

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 20 -5 – 2017، وفيما يلى أبرزها:
أخبار مصر
* حزمة إجراءات حكومية للتخفيف عن المواطنين فى رمضان.
* محافظ البنك المركزى: الأجانب باعوا 8 مليارات دولار ليشتروا الجنيه المصرى.
* السفير البريطانى: نعمل على مضاعفة الاستثمارات بالسوق المصري.
* رئيس التصديرى للعقارات: 10 مليارات دولار سنويًا عائد تصدير العقار المصري.
* الأوقاف فى الشهر الكريم: مكبرات الصوت فى الأذان وخطبة الجمعة فقط.
* وزيرة التضامن: صرف المعاشات أول يونيو المقبل بدلا من العاشر.
أخبار اليوم
* حزمة إجراءات حكومية للتخفيف عن المواطنين فى رمضان.
* بمشاركة السيسى وترامب و43 من قادة العالم الإسلامي.. انطلاق القمة الإسلامية الأمريكية فى الرياض غدًا.
* فى اجتماعين طارئين للوزراء والمحافظين.. متابعة استعادة أراضى الدولة وتقرير أمام الرئيس.
* إحالة 14 إرهابيًا للجنايات خططوا لتفجيرات واغتيالات بالتحالف مع داعشى سوريا.
* تثبيت 700 ألف عامل بالجهاز الإداري.
* د. سحر نصر تبحث مع وزير الإقتصاد السعودى إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.
* المستثمرون السعوديون: خطة “طموحة” لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 51 مليار دولار.
* مساعد وزير المالية السعودي: قررنا الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة.
* سفير مصر بالجزائر: مشاورات مع المسئولين الجزائريين لإنهاء تأخير إصدار تأشيرات رجال الأعمال المصريين.
* محافظ البنك المركزي: الأجانب باعوا 8 مليارات دولار ليشتروا الجنيه المصري.
* جهاز تنمية المشروعات يشارك فى المعرض المصرى البحريني.
* بعد قرار “الوزراء” حظر التعامل بـ”الصرف النقدي” للمرتبات.. خبراء الإقتصاد: خطوة لتطبيق “ميكنة” الموازنة.. ويحد من الفساد المالي.
* رئيس شعبة الأرز: الأسعار مستقرة ولا داعى للقلق.. وأصحاب موائد الرحمن حجزوا كميات ضخمة.
* هانى رمزى يقر ويعترف: منتخب “المحليين” فى خطر.
* حسام البدري: مباراة القطن الكاميرونى صعبة.. ولكننا قادرون على تحقيق الفوز.
الأهرام
* خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني.. عبد العال: القوانين الصادرة مؤخرًا تحسن مناخ الاستثمار بمصر.
* الخارجية تنفى توجيه إتهامات بالاختلاس لسفير مصر فى برلين.
* السفير البريطاني: نعمل على مضاعفة الاستثمارات بالسوق المصري.
* قرينة الرئيس تتبرع لصندوق “تحيا مصر”.
* مشيرة خطاب: المرأة لها الأولوية فى تنمية المجتمعات.
* مكرم يشهد تخريج دفعة من الإعلاميين والصحفيين الأفارقة.
* بروتوكول تعاون مع تونس لتطوير مؤسسات المجتمع المدني.
* برعاية صندوق “تحيا مصر” والجامعة العربية.. أكاديمية رياضية للأطفال بلا مأوى.
* سحر نصر بعد إجتماعها مع وزير الإقتصاد السعودي: تفعيل إتفاقيات التعاون المشترك.. و3 مليارات دولار من البنك الإسلامي.
* انطلاقة جديدة فى إنتاج المصانع الحربية.. العصار لـ”الأهرام”: مشروع استثمارى ضخم بكفر الشيخ.. وتصنيع سيارة مصرية.
* “الأهرام” بدأت الحملة لاستعادة أملاك الدولة منذ 10 شهور.. 50 مليار جنيه قيمة الأراضى المستردة بالمحافظات حتى الآن.
* الشرقاوي: دراسة إنشاء مصنع جديد بمصر للألومنيوم.
* رئيس التصديرى للعقارات: 10 مليارات دولار سنويًا عائد تصدير العقار المصري.
* 5 مليارات جنيه لتجديد البنية التحتية للسكك الحديدية.
* 300 مليون دولار من “الكويت الوطني” لتخزين البترول بالسخنة.
* مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة وزير الصناعة.
* وفود من صربيا وبلغاريا لزيادة الاستثمار والتجارة مع مصر.
* ضبط 40 قضية تحريض على العنف عبر شبكة الإنترنت.
* الزمالك فى تونس اليوم لمواجهة أهلى طرابلس الثلاثاء.. إيناسيو يستبعد حفنى وجعفر من القائمة و”خناقة توفيق” تحرمه من السفر.