أهم العناوين الصادرة بالصحف المصرية.. السبت

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 20 -5 - 2017، وفيما يلى أبرزها: أخبار مصر* حزمة إجراءات حكومية للتخفيف عن المواطنين فى رمضان.* محافظ البنك المركزى: الأجانب باعوا 8 مليارات دولار ليشتروا الجنيه المصرى.* السفير البريطانى: نعمل على مضاعفة الاستثمارا

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 20 -5 – 2017، وفيما يلى أبرزها:



أخبار مصر

* حزمة إجراءات حكومية للتخفيف عن المواطنين فى رمضان.

* محافظ البنك المركزى: الأجانب باعوا 8 مليارات دولار ليشتروا الجنيه المصرى.

* السفير البريطانى: نعمل على مضاعفة الاستثمارات بالسوق المصري.

* رئيس التصديرى للعقارات: 10 مليارات دولار سنويًا عائد تصدير العقار المصري.

* الأوقاف فى الشهر الكريم: مكبرات الصوت فى الأذان وخطبة الجمعة فقط.

* وزيرة التضامن: صرف المعاشات أول يونيو المقبل بدلا من العاشر.

أخبار اليوم

* حزمة إجراءات حكومية للتخفيف عن المواطنين فى رمضان.

* بمشاركة السيسى وترامب و43 من قادة العالم الإسلامي.. انطلاق القمة الإسلامية الأمريكية فى الرياض غدًا.

* فى اجتماعين طارئين للوزراء والمحافظين.. متابعة استعادة أراضى الدولة وتقرير أمام الرئيس.

* إحالة 14 إرهابيًا للجنايات خططوا لتفجيرات واغتيالات بالتحالف مع داعشى سوريا.

* تثبيت 700 ألف عامل بالجهاز الإداري.

* د. سحر نصر تبحث مع وزير الإقتصاد السعودى إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.

‎* المستثمرون السعوديون:‎ خطة “طموحة” لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 51 مليار دولار.

* مساعد وزير المالية السعودي: قررنا الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة.

* سفير مصر بالجزائر: مشاورات مع المسئولين الجزائريين لإنهاء تأخير إصدار تأشيرات رجال الأعمال المصريين.

* محافظ البنك المركزي: الأجانب باعوا 8 مليارات دولار ليشتروا الجنيه المصري.

* جهاز تنمية المشروعات يشارك فى المعرض المصرى البحريني.

* بعد قرار “الوزراء” حظر التعامل بـ”الصرف النقدي” للمرتبات.. خبراء الإقتصاد: خطوة لتطبيق “ميكنة” الموازنة.. ويحد من الفساد المالي.

* رئيس شعبة الأرز: الأسعار مستقرة ولا داعى للقلق.. وأصحاب موائد الرحمن حجزوا كميات ضخمة.

* هانى رمزى يقر ويعترف: منتخب “المحليين” فى خطر.

* حسام البدري: مباراة القطن الكاميرونى صعبة.. ولكننا قادرون على تحقيق الفوز.

الأهرام

* خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني.. عبد العال: القوانين الصادرة مؤخرًا تحسن مناخ الاستثمار بمصر.

* الخارجية تنفى توجيه إتهامات بالاختلاس لسفير مصر فى برلين.

* السفير البريطاني: نعمل على مضاعفة الاستثمارات بالسوق المصري.

* قرينة الرئيس تتبرع لصندوق “تحيا مصر”.

* مشيرة خطاب: المرأة لها الأولوية فى تنمية المجتمعات.

* مكرم يشهد تخريج دفعة من الإعلاميين والصحفيين الأفارقة.

* بروتوكول تعاون مع تونس لتطوير مؤسسات المجتمع المدني.

* برعاية صندوق “تحيا مصر” والجامعة العربية.. أكاديمية رياضية للأطفال بلا مأوى.

* سحر نصر بعد إجتماعها مع وزير الإقتصاد السعودي: تفعيل إتفاقيات التعاون المشترك.. و3 مليارات دولار من البنك الإسلامي.

* انطلاقة جديدة فى إنتاج المصانع الحربية.. العصار لـ”الأهرام”: مشروع استثمارى ضخم بكفر الشيخ.. وتصنيع سيارة مصرية.

* “الأهرام” بدأت الحملة لاستعادة أملاك الدولة منذ 10 شهور.. 50 مليار جنيه قيمة الأراضى المستردة بالمحافظات حتى الآن.

* الشرقاوي: دراسة إنشاء مصنع جديد بمصر للألومنيوم.

* رئيس التصديرى للعقارات: 10 مليارات دولار سنويًا عائد تصدير العقار المصري.

* 5 مليارات جنيه لتجديد البنية التحتية للسكك الحديدية.

* 300 مليون دولار من “الكويت الوطني” لتخزين البترول بالسخنة.

* مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة وزير الصناعة.

* وفود من صربيا وبلغاريا لزيادة الاستثمار والتجارة مع مصر.

* ضبط 40 قضية تحريض على العنف عبر شبكة الإنترنت.

* الزمالك فى تونس اليوم لمواجهة أهلى طرابلس الثلاثاء.. إيناسيو يستبعد حفنى وجعفر من القائمة و”خناقة توفيق” تحرمه من السفر.