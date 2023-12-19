أهم التوصيات.. تطوير المحتوى الرقمي العربي للحد من هيمنة الغرب

طرح الدكتور محمد النشار، عميد كلية اللغة والإعلام، ونائب رئيس المؤتمر توصيات المؤتمر، وعلى رأسها: تطوير المحتوى الرقمي العربى للتخفيف من هيمنة الغرب على المنصات الإعلامية، إدخال مقررات التفكير النقدى لمقررات الجامعات، والحرص على أن نكون منتجين للتقنيات وليس مستهلكين، وأفاد أهمية إنشاء أقسام للبحث العلمى داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى، والاستعانة بالخبراء وإقامة محتوى عربى موحد.

وأضاف ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية ودعم كل الجهود لحرية الصحافة، وتقديم كل الدعم المهنى والنفسى للصحفيين الفلسطينيين، موضحًا أننا نسعى لتقليل الفجوة بين الجامعات والمؤسسات العلمية، وتشجيع الدراسات الكيفية فى البحث العلمي، وتوفير التقنيات التكنولوجية الأزمة، فضلًا عن التركيز على الجانب الإيجابى للثورة التكنولوجية مع الحد من سلبياتها، فضلًا عن توفير فرص تدريبية مع الحرص على مزج بين الطرق التقليدية والحديثة.

وتضمن المؤتمر توزيع عدد من الجوائز العامة للصحفيين، منها جائزة أفضل Mojo للصحفيين حصل عليها أحمد رجب مراسل القاهرة 24 فى بنى سويف، بينما ذهبت جائزة أفضل Mojo لطلاب الجامعات إلى طلبة الفريق الإعلامى لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وحصلت جريدة المال على جائزة أفضل تغطية للمؤتمر، بينما فاز بجائزة أفضل صحفى وصانع محتوى فى تغطية الحرب على غزة فاز بها الصحفى الفلسطينى عبود، كما تم تكريم الدكتورة سالى جاد، وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة على مجهوداتها فى المؤتمر.

الجامعات الذكية وبرامج الإعلام المتطورة

تضمنت الجلسة الحوارية الأولى من المؤتمر آراء عدد من الأستاذة والمسؤولين بالأكاديمية بمختلف كلياتها، حول الفرص والتحديات التى تواجه الجامعات بعد ثورة التطور التكنولوجى الحالية، وأدار الحوار الدكتورة مى فلكى والدكتورة سالى جاد.

السعيد: جميع الجامعات توفر فرص تدريب للذكاء الاصطناعي

فى البداية، قالت ليلى السعيد، أستاذ اللغويات، إن جهود الكليات تتمحور فى تعزيز التدريب على الذكاء الاصطناعى على أعلى مستوى ممكن، وقد زادت الاهتمامات والعروض المتعلقة بهذا المجال.

وأضافت السعيد أن جميع الكليات تسعى إلى توفير فرص تدريب فى كلية الذكاء الاصطناعي، إذ يتعلم الطلاب كيفية تطوير وتنفيذ مشاريعهم الخاصة وبرمجتها فى سياق تطبيقي.

وتابعت: «يشترك الطلاب من كليات الحاسب الآلى فى سباق مستمر للتفوق، ويتطلعون إلى بلوغ مستوى الجامعات الذكية. وبفضل التحسينات المستمرة فى الإمكانيات والموارد، فإنهم يطمحون إلى تحقيق مستويات أعلى من ذلك فى مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكدت السعيد حرصهم على تعليم الطلاب التفكير النقدي، مشيرة إلى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، يشترطون على الطلبة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

أمين: الهواتف أصبحت أداة سحرية للوصول إلى المعلومات

أعرب الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام ومدير مركز كمال أدهم للصحافة الرقمية والتلفزيونية، عن رؤيته بشأن الجامعات الذكية، مشيرًا إلى أنها يجب أن تكون مفتوحة على العالم، ولكن بشرط أن تكون رقمية ومتاحة عبر الإنترنت.

وأضاف أن عصر صحافة الموبيل أعطى مساحة كبيرة للأفراد فى الاستفادة من البيانات المتنوعة بشكل سحرى وهم فى منازلهم، مؤكدًا أنها تحقق تكاملًا وفاعلية فى تبادل المعلومات بين الطلاب وقضايا التدريس والتخصصات المختلفة، سواء داخل المنطقة أو على مستوى العالم، موضحًا أن الطلاب يمكنهم التفاعل والتواصل من خلال استخدام الهواتف الذكية ووسائل الاتصال المتاحة بدون قيود.

وبشكل عام، يمكن تعريف مفهوم الجامعة، إذ يمكن أن تتحول إلى «ميجافيرستي»، مثل جامعة هارفارد التى تقدم المحاضرات العلمية بشكل مفتوح ومجاني.

وقال إنه من المهم أن يكون التعلم جزءًا لا يتجزأ من حياة الفرد فى هذا السياق المتغير، مشيرًا إلى أن هناك أملًا فى أن يتم تطوير المكونات اللازمة لتحقيق ذلك.

عميد كلية الإعلام: أصبحنا فى عصر ما بعد الذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة أمانى فهمي، عميد كلية الإعلام جامعة MSA، إننا تخطينا عصر الذكاء الاصطناعي، إذ أصبحنا فى عصر ما بعد الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن الآلة فى الماضى كانت تساعد الإنسان على إنجاز المهام، أما الآن تطورت لتأتى بمهام كاملة بشكل منفرد وبكفاءة عالية.

وتابعت أن هناك ضرورة للتأهيل والإعداد بأدوات الذكاء الاصطناعي، متسائلة: «هل سنطل نكتسب البرامج التكنولوجية الحديثة من الخارج، فيجب أن يكون لنا إضافة ودور».

وذكرت أن الجامعات المصرية بدأت تهتم بإنشاء كليات متخصصة فى الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى ضرورة التعاون بين الكليات وشركات التكنولوجيا الحديثة لتطوير مهارات الطلاب، ومنحهم شهادات معتمدة بإتمام دراسة برامج خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وكيل شؤون الطلاب: بعض المؤسسات العلمية غير جاهزة للتحول الرقمى الشامل

استهلت الدكتورة مى الفلكي، وكيل الكلية لشؤون الطلاب كلمتها بالإشادة بالتطور الكبير الذى شهدته كليات الإعلام فى مصر فى الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الأدوات الحديثة للذكاء الاصطناعى والمستخدمة فى مجال الإعلام لا تعتبر بديلًا بل هى مكمل للأدوات التقليدية، كما تتميز بقدرتها على إضافة نتائج متقدمة.

وقالت إنه بسبب التطور الذى شهده مجال الإعلام عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، أضفى صبغة أكثر عمقًا وإضاحة، عن طريق الإنتاج بأدوات صحافة الموبايل، مشيدة أن تلك الأدوات أبرزت الصحفى المتكامل أو ما يطلق عليه one man show.

وذكرت أن الجامعات المصرية مازالت غير جاهزة للتحول للجامعات الذكية، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية التكنولوجية، مشيرة إلى ضرورة العمل على النهوض بها.

ونوهت بضرورة وضع خطة زمنية للباحثين الأكاديميين فى مرحلة الماجستير والدكتوراه، لإتمام برنامج متكامل عن أدوات التكنولوجيا الحديثة، لافتة إلى أهمية العمل على تطوير المناهج الدراسية، لتعليم الطلاب أخلاقيات الذكاء الاصطناعى والتفكير النقدي.

وشددت على ضرورة تعليم الطلاب أخلاقيات التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، لكشف التزييف والتحقق من المعلومات المتداولة، متابعة اكتساب الطلاب مهارات التفكير الناقد لكشف ما وراء المحتوى الرقمي.

التزييف العميق فى الإعلام

أوضحت الجلسة الثانية بعض المفاهيم والفروق الخاصة بما يسمى الـ deep fake، من قبل خبراء الإعلام الرقمى والتكنولوجيا، وأدارت الحوار الدكتورة سالى جاد وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

البرماوي: وفرة البيانات المزيفة تعد كارثة

فى البداية، قال خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي، إن التزييف العميق أصبح اليوم خطرًا واقعًا، لافتًا إلى أن التفريق بين المزيف والحقيقى بعد سنوات قليلة سيكون غاية فى الصعوبة.

وتابع «البرماوي» أن أكثر المجالات المهددة من الذكاء الاصطناعى هى الصحافة وكتابة المحتوى، موضحًا أن وجود وفرة من البيانات المزيفة تمثل كارثة محققة فى غرف الأخبار سواء حاليًّا أو فى المستقبل بشكل خاص.

العراقي: التدقيق هو ورقة التوت الأخيرة للصحفى

أكد عمرو العراقى مؤسس Time Info، أن جزءًا كبيرًا من حل مشكلة التزييف يكمن فى إدراك أهمية المفاهيم الصحيحة، مضيفًا أنه فى ظل كبر حجم البيانات المتوفرة حاليًّا عبر الإنترنت أصبح هناك مهمة جديدة للصحفى تتمثل فى التمييز بين الحقيقة والتزييف.

وأشار «العراقي» إلى أن هناك اختلاط مصطلحى معنى «Deep Fake»، إذ إن المتعارف عليه أنها أخبار مضللة وكاذبة فى المطلق، موضحًا أن التعريف الأدق أن التزييف هو مدخلات من مصادر غير طبيعية.

وتابع أن هناك فارقًا بين ما هو مزيف وما هو مزور، موضحًا أن الأول ليس ضروريًّا أن يُبنى على مصدر سابق، بينما الثانى له مرجع تم تصويره.

وفى سياق متصل، أوضحت دكتور ليلى السعيد أستاذة اللغويات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهمية دور تقصى الحقائق ومعرفة الفرق بين الحقائق والشائعات، لافتة إلى ضرورة توضيح المفاهيم.

وأكدت «السعيد» أن اللغة العربية أصبحت فى حاجة إلى تأصيلها وعودة الاهتمام بها مرة أخرى ودورها فى الإعلام والغرف الإخبارية، بالأخص فى الآونة الأخيرة بعد ظهور أدوات التزييف بشكل كبير.

مكاوي: إنتاج محتوى إعلامى متميز يتطلب التعلم الذاتى والتجربة

قال أحمد مكاوي، خبير الأمن الرقمي، إن 90 % من المحتوى المكتوب والفتوغرافى والصوتى والفيديو فى 2030 سيكون مولدًا عبر الإنترنت، مضيفًا أن التربية الإعلامية توفر لطلاب الإعلام وغيرهم توخى الحذر فى تصديق ما يُقدم لهم، للتأكد من المعلومات قبل تصديقها أو نشرها.

وأفاد «مكاوي» بأن مهارة خلق المحتوى الهادف أو الموضوعات الکوميدية أو التحميسية، يعد إطارًا لنشر الأفکار والمعلومات، لنشر الوعى أو إفادة الآخرين، أو حتى للشهرة، وترتبط تلك المهارات بتطبيق المسئولية الاجتماعية، إذ يجد الشخص نفسه مسئولًا عن إفادة الآخرين وزيادة وعيهم.

عميد كلية الإعلام: لم تعد الصورة أبلغ من ألف كلمة

قالت الدكتورة أمانى فهمي، عميد كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إن الصورة لم تعد أبلغ من الـ1000 كلمة، كما قيل قديمًا، إذ لم تعد تلك الحكمة فى محلها، فى عصر الذكاء الاصطناعى والتزييف العميق.

وأوصت بضرورة تحقق العاملين فى الإعلام من الفبركة العميقة فى مواقع التواصل الاجتماعي، ما يُعد نوعًا من الأدلة الجنائية فى الأمن الإنسانى وأثره على الصحافة الرقمية والعالم الافتراضي، مع وضوح التهديد الذى يشكلّه التزييف من تضليل البيئة الإعلامية.

وبيّنت أن هناك حوالى 20 برنامجًا لـ«الديب فيك» أمام المستخدم العادي، فضلًا على مئات البرامج الأخرى المتاحة للقراصنة الإلكترونيين ورواد المواقع المحجوبة العاملة على اختراق المعلومات.

خبير الإعلام الرقمي: لا بد من الابتعاد عن التهويل والتهوين من المخاطر

أكد أحمد الشيخ، خبير الإعلام الرقمى المتخصص بشركة ميديا مايز بلندن، أن الضرورة تقتضى الابتعاد عن التهويل والتهوين من خطورة الذكاء الاصطناعي، إذ إن الأخطار العديدة منه لا تتأتى إلا عبر غياب الوعى والبعد عن الحيادية، وتعمد التزوير والإصرار على عدم التأكد من صحة البيانات.

وتابع إن هناك فروقًا ملحوظة بين الذكاء الاصطناعى و«الهري» الطبيعي، مشيرًا إلى الـ«ديب فيك» لا ينفصل عن الذكاء الاصطناعي، بينما لا يمكن للإنسان الآلى أن يعمل فى نفس الظروف التى يعمل بها البشر العاديون.

وأكد أن هناك مبالغة واضحة فى التهويل من مخاطر رصد التزييف العميق، بينما يمكن رصده بالعقل البشرى وبإعمال طرق البحث المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك تحذيرات دولية ضد التزييف.

الصحافة المتخصصة

استعرضت الجلسة الحوارية الثالثة من المؤتمر عددًا من قصص النجاح فى بعض الصحف المتخصصة، ومنها الاقتصادى ممثل فى جريدة المال إلى جانب التجربة العلمية والرياضية فى الصحافة والإعلام، فضلًا عن صحافة المواقع، وقام بإدارة الحوار محمد الجارحى عضو مجلس نقابة الصحفيين.

رئيس تحرير المال: المحتوى الورقى مازال لديه جمهوره

فى البداية، ذكر حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، أن المؤسسة تقوم بإنتاج محتوى صحفى على منصات التواصل الاجتماعى بأدوات تكنولوجية مختلفة، بالإضافة إلى النشر عبر الموقع الإلكتروني، بالتزامن مع الإصدار الورقي، موضحًا أنها تعد شركة محتوى وتكنولوجيا فى آنٍ واحد.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة عملت «المال» على تدريب نحو 36 صحفيًّا من أبناء المؤسسة على تطبيق صحافة الموبايل، وكذلك تبنى دورة خاصة لتدريب الصحفيين على كيفية استخدام صحافة البيانات عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الجريدة تنتج بشكل كبير بطرق مختلفة، كما تلتزم بكفاءة المحتوى.

رئيس موقع الكونسلتو: العائق الأكبر عدم وجود خلفية محددة

قال طارق عبدالعزيز، رئيس موقع الكونسلتو، إن الصحافة العلمية والطبية تشترك فى بعض الجوانب، وأن أكبر عائق يتمثل فى عدم وجود خلفية متخصصة للصحفي.

وأوضح أن هناك فرقًا بين المتخصصين والعامة، كما لاحظ ذلك فى المؤتمرات الطبية من خلال الأسئلة المطروحة، مؤكدًا أهمية جذب القرّاء المتخصصين وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن التحول من الصحافة التقليدية إلى الصحافة الرقمية يؤدى إلى تأثير فوري.

وأشار إلى أن الصحفى يجب أن يبسط المعلومات، ويستخدم مصادر موثوقة، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى حدثت، ويوفق بين تبسيط المعلومات واستيعاب القرّاء الرقميين.

مسؤول إعلامى يمني: الصحافة العلمية تتطلب مزيجًا من المراجعة والتدقيق

قال أحمد الشميري، رئيس الشبكة العربية للصحافة العلمية فى اليمن، إن الصحافة العلمية تتطلب مزيجًا من المراجعة والتدقيق، وتستند إلى معايير أساسية مثل دقة المعلومات ومصادرها العلمية.

وأشار إلى أنه ليس من الضرورى أن تكون الصحافة العلمية متابعة للأخبار العاجلة، بل يمكنها التركيز على مجالات متنوعة، موضحًا أن اللغة الإنجليزية تشكل عائقًا، إذ قليل من الصحفيين يجيدونها، وتتطلب الصحافة العلمية عدم الاعتماد على نسخ المفردات من محركات البحث مثل جوجل، خاصة فيما يتعلق بعمليات المراجعة والتدقيق.

وأشار إلى أن الاهتمام بالصحافة العلمية لا يزال قليلًا، ويعود ذلك إلى صعوبة الحصول على المصادر العلمية والفجوة بين الصحفيين والأكاديميين، مؤكدًا أن التكنولوجيا قد ساهمت بشكل كبير فى تطوير هذا المجال.

«نقيب الصحفيين»: الرواية الفلسطينية أعادت الاعتبار للمهنة

حل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ضيفًا فى الجلسة الختامية للمؤتمر، والتى كانت بعنوان التغطيات الخطرة فى الحروب والأزمات وتغطية الحرب فى غزة، بمشاركة تسنيم عمرو صحفية فلسطينية، إلى جانب لمياء راضى سفيرة النوايا الحسنة فى شؤون اللاجئين للأمم المتحدة، إذ أدارت الجلسة الدكتورة رضوى عبداللطيف نائب رئيس تحرير الأخبار.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن انتصار الرواية الفلسطينية أعاد الاعتبار لمهنة الصحافة، موضحًا أن الإعلام يمكن أن يصنع ضميرًا مختلفًا، عندما يتحرر من القيود المفروضة.

وتابع أن كل الصحفيين «ممن كانوا زملاء» الذين روّجوا للأكاذيب الإسرائيلية شاركوا فى قتل الأبرياء من الفلسطينيين، سواء بسلوكهم فى تناول الأحداث أو الانحياز للعدوان الإسرائيلى على المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وذكر أن أكثر من 1000 صحفى خاض معركة تغطيات الإبادة فى فلسطين منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن الاحتلال استهدف أكثر من 50 مؤسسة إعلامية بفلسطين منذ بداية الأحداث وتدميرها كليًّا أو جزئيًّا، وعدم صلاحيتها للاستخدام الصحفى فى الحالتين.

وأشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعى تشهد ما أسماه «خوارزميات المنع»، مبينًا أنها ديكتاتورية جديدة لحجب كل ما يخص القضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن زوجته تسمى بـ«فلسطين» ذاكرًا أن فيسبوك حجب اسمها منذ اندلاع الأحداث الأخيرة بغزة، ما اضطرها للتحايل على تلك الخوارزميات بكتابة اسمها بالياء اللينة «فلسطىن».

وذكر أن إسرائيل ينتابها هلع كبير من جراء انتشار الرواية الفلسطينية الصحيحة بين شعوب العالم، ما أفقد «الكذبة الصهيونية» بريقها الذى ربما اكتسبته على مدار العقود السابقة، إلا أن الذكاء الاصطناعى الذى أضاف للتحايل الإسرائيلى قوته، هو ذاته ما أدى إلى سقوط الرواية الإسرائيلية عالميًا.

وصرح «البلشي» بأن الصحفيين الفلسطينيين هم أساتذة المهنة بذلك العصر، مشيرًا إلى أنهم أعادوا الثقة فى سلاح الكلمة، التى تنقل الحقيقة للعالم فى خضم موجات عاتية من التضليل الإعلامى الاحترافى العالمي.

وألمح إلى أن الصحافة العربية فرض عليها مخاصمة الشعوب، فى ظل سياسات نفعية للدول، وعلى الإعلام العربى التحرر من ذلك والتعبير عن رغبات الجمهور، مشيرًا إلى أن الصحافة العربية ابنة ميراث كبير من القيود المفروضة على الإعلام الحر، ما خلق ضعفًا عامًا فى تأثيرها على الشارع مؤخرًا.

وأكد أن «فلسطين» هى القضية الأولى لنقابة الصحفيين بعد قضايا الوطن، مشيرًا إلى أنواع التراخى المفروضة على الصحافة والصحفيين أنفسهم، بعدما فقدها الكثير من الأدوات المهنية، وأهمها الحرية، مبينًا أن الصحافة حينما تعبّر عن الناس حتمًا تنتصر.

واستطرد أن الإعلام الغربى أعطى صدمة للصحافة العربية لم تفِق منها، خلال ازدواجية معاييره عند تعامله مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ازدهار صناعة الإعلام رهن الخروج من سياق الممنوعات إلى التحرر وتقديم أفكار خارج الإطار المرسوم.

وطالب بحرية الصحافة والإعلام داخل إطار الدستور، كوثيقة عامة متفق عليها، مشيرًا إلى أن الانتصار للحقيقة سبيل الوصول إلى الناس، وتلك رسالة يجب أن تتلقفها الأنظمة العربية.

ووضح أن تغطيات الصحفيين للعدوان على إسرائيل أثبت لنا أن الإعلام المصرى ما زال أمامه الكثير ليكون مهنيًّا، مبينًا أن الإعلام الحر يهزم الشائعات، وينحاز للحقائق، وإن بدا ذلك صعبًا.

وأوصى بضرورة الدعم الإعلامى المختلف للقضية الفلسطينية، عبر تطوير الأدوات الإعلامية وتقنيات الذكاء الاصطناعى لكشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: «لم نقتل.. لم نسجن.. لم ندمر.. قاومنا فقط بالكلمة، وعلينا أن نظل أوفياء للقضية الفلسطينية».