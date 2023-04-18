أهمها التوافق مع الاتحاد الأوروبي.. «الزراعة» تزود شركات إنتاج المبيدات بمعايير أولويات التسجيل 

خاطبت وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الشركات العاملة بشأن معايير الإسراع في تسجيل المبيدات تمهيدا لمنحها حق التداول في السوق وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة حزمة معايير أمام الشركات لمنح الأولوية في تسجيل المبيدات خلال العام الحالي وذلك تماشيا لخطة الدولة في تعميم معايير الجودة والسلامة للمنتجات الزراعية خاصة التصديرية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ “المال” أنه سيتم منح الأولوية للمبيدات الحيوية في التسجيل والتي تعتمد على مواد حيوية مثل الأنواع التي تعتمد على معايير المكافحة الحيوية بواسطة الحشرات النافعة.

وأضافت المصادر أنه من بين المبيدات التي ستحظى بسرعة التسجيل هي التي لديها كمية استخدام منخفض لوحدة المساحة وأيضا المبيدات ذات البطاقة الخضراء “صديقة للبيئة “.

وأفادت المصادر أنه سيمنح الأولوية كذلك للمبيدات التي تنتمي لمجموعات كيميائية وطرق فعالة حديثة وغير تقليدية وذات صور مستحضرات حديثة .

ونوهت المصادر أنه سيمنح الاسبقية كذلك للمبيدات التي لها فترة ما قبل الحصاد أو PHI الخاصة به منخفضة وسريعة التدهور خاصة في المحاصيل الزراعية ذات البعد التصديري وهي الفترة التي تختفي متبقيات المبيدات من المحصول.



وكشفت المصادر أنه يفضل أن يكون المبيد مسجلا في وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA والاتحاد الأوروبي EU خاصة في المحاصيل الغذائية.

ولفتت المصادر أنه يستحسن ألا يكون المبيد مصنف ضمن المبيدات عاليه الخطورة HHPSولا تحدث خلل هرموني واحتمالية تأثيرها على حدوث السرطان وغير مدرجة في قوائم الهيئة الدولية لأبحاث السرطان LARcالتابعة لمنظمة الصحة العالميةWHO التابعة للأمم المتحدة.



وأوضحت المصادر أنه يجب الا يكون للمبيد تأثيرا على طبقة الأوزون.



وفي سياق مواز تنظم وزارة الزراعة دورات تدريبية تحت عنوان الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديريات الزراعة بالمحافظات بناء علي توجيهات وزير الزراعة السيد القصير و تعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذة الدورات تهدف إلي توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل.

وكشفت الوزارة أن هذه الدورات ضمن خطة العمل خلال الموسم الحالي لتوعية المزارعين وتتناول موضوعات عدة أهمها الحشائش وخسائرها على الإنتاج الزراعي في مصر وألات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.