أهمها البلاستيك ومنتجاته.. 30 سلعة تمثل الصادرات المصرية لأفريقيا

ضمت قائمة الصادرات المصرية إلى قارة أفريقيا 30 منتجًا متنوعًا بقيمة اقتربت من 4.75 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ 3.64 مليار دولار خلال 2017، بزيادة بقدرها 30.34%، ما يمثل 16.2 % من إجمالى صادرات مصر إلى العالم، وفق أحدث تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا، التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وذكر التقرير أن الصادرات المصرية لأفريقيا خلال 2018 شملت 30 سلعة أهمها البلاستيك ومنتجاته بقيمة 354 مليون دولار، الحديد والصلب بنحو 215.8 مليون دولار، الأجهزة الكهربائية والمعدات وقطع الغيار بقيمة 160.9 مليون دولار، السكر ومنتجاته بقيمة 139.4 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات ضمت أيضًا الورق والمنتجات الورقية وسجلت 134 مليون دولار، خيوط خاصة وحبال ومواد صناعة الحبال بقيمة 132 مليون دولار، منتجات المطاحن والشعير والنشاء الحبوب بقيمة 132 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 101.5 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن صادرات السيراميك سجلت 87.8 مليون دولار، وسجلت صادرات مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى 75.7 مليون دولار.

ولفت إلى أن صادرات محضرات الخضر وحضرات الأثمار القشرية أو الفواكه سجلت 98.1 مليون دولار، كما سجلت صادرات المنتجات الصيدلانية والأدوية 55.8 مليون دولار.

وأفاد التقرير بأن صادرات الأثاث ومستلزمات الأثاث وأجهزة الإنارة واللوحات الضوئية سجلت 43.2 مليون دولار، كما سجلت صادرات السجاد وأغطية الأرضيات 31.5 مليون دولار.

وبحسب التقرير سجلت صادرات السيارات والجرارات والدراجات والمركبات وأجزاؤها ولوازمها 22.7 مليون دولار.

وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا ليسجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 23%. بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت إلى ارتفاع الصادرات المصرية لدول أفريقيا لتسجل 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع 26.9%.

وحلت الجزائر على رأس قائمة دول أفريقيا من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2018، بلغت قيمة صادرات مصر لها 977.2 مليون دولار، يليها ليبيا 632.6 مليون دولار، ثم المغرب 499.3 مليون دولار، ثـم تونس 496.6 مليون دولار، ثـم السودان 396.6 مليون دولار، بينما جـاءت غنيا بيساو فى المرتبة الأخيرة 0.1 مليون دولار، وفقًا للجهاز.

من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات المصرية من دول أفريقيا لتسجل 2.1 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 1.9 مليـار دولار خــلال عـام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%.

وجاءت الجزائر على رأس قائمة دول أفريقيا مــن حيـث الـواردات المصـريـة خـلال عام 2018، وبلغت قيمة واردات مصر منها 397.7 مليون دولار، يليها كينيا 286.6 مليون دولار، ثم زامبيا 261 مليون دولار، ثم السودان 207.5 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 194.3 مليون دولار، بينما جاءت مالى فى المرتبة الأخيرة 0.0004 مليون دولار، وفق جهاز الإحصاء.