أهلا بالمدارس .. معرض بالغرفة التجارية بالقاهرة

دعاء حسنى تنظم غرفة القاهرة التجارية، بعد غد الاثنين، معرضا بعنوان "أهلا مدارس"، بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية بقاعة الصندوق الاجتماعي استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد. وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و

دعاء حسنى

تنظم غرفة القاهرة التجارية، بعد غد الاثنين، معرضا بعنوان “أهلا مدارس”، بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية بقاعة الصندوق الاجتماعي استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة فى بيان إن هذا المعرض يأتي في إطار مساندة تجار العاصمة للمواطنين لأن المعرض يضم السلع الدراسية بسعر التكلفة.

ونوه العربي إلى أن المعرض يستهدف كل الأسر خاصة محدودة الدخل الأولى بالرعاية وهو دور اجتماعي مهم ويعتاد عليه منتسبي الغرفة في كافة المجالات وبشكل مستمر.

وقال على شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة إن المعرض يستمر لمدة 5 أيام، ويقدم كافة مستلزمات المدارس من بينها الأدوات الكتابية والملابس والأحذية والمواد الغذائية بأسعار خاصة.

ولفت شكري إلى أن معرض مستلزمات المدارس تنطمه غرفة القاهرة سنويا لمساندة المواطنين مع دخول كل موسم دراسي جديد ويتضمن مجموعة كبيرة من العارضين يصل عددهم العام الجاري إلى 200 شركة تقريبا تعرض منتجاتها بأسعار التكلفة.

وقال محمود الداعور منسق معرض ( أهلا مدارس) إن الهدف من تنظيم المعرض تقديم أسعار خاصة للأسر في ظل استعدادهم لاستقبال المدارس ومساعدتهم على شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق الخارجي لأنها مدعومة من منتسبي الغرفة من خلال البيع بسعر تكلفة المنتج.