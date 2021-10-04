أهرامات الجيزة والمتحف المصري يستضيفان أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط

استضافت منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير بعضًا من أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر لحضور المؤتمر الوزاري الثاني للبيئة للاتحاد، والذي تستضيفه مصر بمشاركة وزراء البيئة وممثلى 41 دولة الاعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وكان في استقبالهم بمنطقة أهرامات الجيزة أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالاهرامات الثلاثة ومنطقتي أبو الهول والبانوراما واستمتعوا بدخول هرم خفرع، حيث أعربوا عن انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات وإعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم.

كما زارا اثنان من سكرتارية المؤتمر المتحف المصري بالتحرير، حيث كانت في استقبالهما صباح عبد الرازق مديرة المتحف واصطحبهم أحمد سمير أمين المتحف المصرى في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.