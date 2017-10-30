أهداف مباراة هيلاس فيرونا وإنترميلان في الدوري الإيطالي

- إنتر ميلان يتغلب على هيلاس فيرونا ويواصل مطاردة نابولي على صدارة الدوريوكالات:فاز فريق إنتر ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم.وواصل إنتر الضغط على نابولي متصدر الدوري الإيطالي بعد هذ

– إنتر ميلان يتغلب على هيلاس فيرونا ويواصل مطاردة نابولي على صدارة الدوري





وكالات:

فاز فريق إنتر ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وواصل إنتر الضغط على نابولي متصدر الدوري الإيطالي بعد هذا الفوز الذي تخطى به يوفنتوس في جدول الترتيب.

وتقدم إنتر في الدقيقة 36 عن طريق بورخا فاليرو، ثم تعادل فيرونا بهدف سجله بازيني في الدقيقة 59 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل إيفان بيرسيتش هدف فوز إنتر في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة، وصل إنتر إلى النقطة 29 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي وبفارق نقطتين عن نابولي المتصدر، بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 6 في المركز التاسع عشر في المركز قبل الأخير.



