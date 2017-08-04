أهداف مباراة موناكو وتولوز 3-2 في الدوري الفرنسي

متابعات:حقق فريق موناكو فوزا مثيرا على ضيفه تولوز بنتيجة 3 – 2 فى بداية حملة دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب "لويس الثانى" فى الجولة الأولى من المسابقة.افتتح زين الدين مشاش التهديف لفريق تولوز فى الدقيقة 6 وهو أول أهداف الموسم الجديد، قبل

متابعات:



حقق فريق موناكو فوزا مثيرا على ضيفه تولوز بنتيجة 3 – 2 فى بداية حملة دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب “لويس الثانى” فى الجولة الأولى من المسابقة.

افتتح زين الدين مشاش التهديف لفريق تولوز فى الدقيقة 6 وهو أول أهداف الموسم الجديد، قبل أن يدرك جيمرسون مدافع موناكو هدف التعادل فى الدقيقة 28، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1 – 1.

وعاد تولوز ليتقدم من جديد عن طريق آندى ديلورت فى الدقيقة 53، ولكن نجح المهاجم الكولومبى راداميل فالكاو من تسجيل هدف سريعا فى الدقيقة 58، وسجل المدافع كميل جليك هدف فوز موناكو بالدقيقة 70 من زمن اللقاء.