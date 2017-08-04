أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام يوانتيد 3-0

رياضة أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام يوانتيد 3-0متابعات:تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة في مباراة ودية، جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.أهداف المان سيتي جاءت عن طريق جابرييل جيسوس، سيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج. 5 أغسطس، 2017 5 أغسطس، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر متابعات: تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة في مباراة ودية، جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. أهداف المان سيتي جاءت عن طريق جابرييل جيسوس، سيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر