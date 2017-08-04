رياضة

أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام يوانتيد 3-0

متابعات:تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة في مباراة ودية، جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.أهداف المان سيتي جاءت عن طريق جابرييل جيسوس، سيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج.
5 أغسطس، 2017 5 أغسطس، 2017

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متابعات:
تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة في مباراة ودية، جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

أهداف المان سيتي جاءت عن طريق جابرييل جيسوس، سيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج.

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