أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد 2-1

متابعات: احتفظ فريق ريال مدريد الإسبانى بكأس السوبر الأوروبى للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخه، عقب فوزه الغالى على مانشستر يونايتد الإنجليزى، بنتيجة 2/1، مساء الثلاثاء، على ملعب "فيليب الثانى" فى مقدونيا. افتتح كاسيميرو الهدف التهديف لصالح ريال مدريد فى شباك الشياطين الحمر بالدقيقة

متابعات:

احتفظ فريق ريال مدريد الإسبانى بكأس السوبر الأوروبى للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخه، عقب فوزه الغالى على مانشستر يونايتد الإنجليزى، بنتيجة 2/1، مساء الثلاثاء، على ملعب “فيليب الثانى” فى مقدونيا.





افتتح كاسيميرو الهدف التهديف لصالح ريال مدريد فى شباك الشياطين الحمر بالدقيقة 24 من زمن المباراة، قبل أن يضيف إيسكو الثانى فى الدقيقة 52، بينما أحرز البلجيكى روميلو لوكاكو هدف مانشستر يونايتد الوحيد فى الدقيقة 62 من اللقاء الذى شهد مشاركة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى أخر 8 دقائق.

وأصبح ريال مدريد يحتل المركز الثانى فى قائمة الأندية الأكثر تتويجا بكأس السوبر الأوروبى، بعدما رفع رصيده إلى 4 مرات أعوام “2002، 2014، 2016، وأخيرا 2017” خلف صاحبا الصدارة برشلونة وميلان المتوجين باللقب 5 مرات على مر التاريخ.