أهداف مباراة برشلونة وشابيكوينسي 5-0 في كأس جوان جامبر

متابعات: توج فريق برشلونة الإسبانى ببطولة كأس خوان جامبر التى يقيمها سنويا قبل انطلاق الموسم الجديد، عقب فوزه الكبير على ضيفه شابيكوينسى البرازيلى، بخمسة أهداف دون مقابل، فى المواجهة الودية التى أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب "كامب نو". أهداف برشلونة أمام شابيكوينسى البرازيلى افتتح جيرارد

متابعات:

توج فريق برشلونة الإسبانى ببطولة كأس خوان جامبر التى يقيمها سنويا قبل انطلاق الموسم الجديد، عقب فوزه الكبير على ضيفه شابيكوينسى البرازيلى، بخمسة أهداف دون مقابل، فى المواجهة الودية التى أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب “كامب نو”.

أهداف برشلونة أمام شابيكوينسى البرازيلى

افتتح جيرارد ديولوفيو التهديف للفريق الكتلونى فى الدقيقة السادسة من بداية المباراة.

وأضاف سيرجيو بوسكيتس الثانى لصالح برشلونة من تسديدة رائعة فى الدقيقة 11 من زمن المباراة.

وعزز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي من تقدم برشلونة بالهدف الثالث فى الدقيقة 28 من زمن المباراة.





ثم سجل لويس سواريز الهدف الرابع من قذيفة صاروخية فى الدقيقة 54 من زمن المباراة.

واختتم دينيس سواريز خماسية برشلونة فى الدقيقة 74 من زمن المباراة بعد تمريرة ساحرة من ميسي.