أهداف مباراة بايرن ميونخ وليفربول 0-3 بكأس أودي

متابعات:حقق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزًا غاليًا على مضيفه شباك بايرن ميونخ الألمانى، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "إليانز آرينا"، ضمن منافسات بطولة كأس أودى الودية.نجح السنغالى ساديو مانى فى تسجيل هدف ا

متابعات:



حقق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزًا غاليًا على مضيفه شباك بايرن ميونخ الألمانى، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب “إليانز آرينا”، ضمن منافسات بطولة كأس أودى الودية.





نجح السنغالى ساديو مانى فى تسجيل هدف التقدم للريدز فى الدقيقة السابعة من بداية المباراة.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثانى لصالح ليفربول عن طريق رأسية فى الدقيقة 34 من زمن المباراة.