أهداف مباراة الاتحاد والإتفاق 0-3 في بطولة تبوك الدولية

متابعات:تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى نهائي دورة تبوك الودية بعد الفوز على نظيره الاتحاد بثلاثية نظيفة مساء الجمعة.وجاء الهدف الأول للاتفاق عن طريق هزاع الهزاع في وقت مبكر من عمر المباراة وتحديدًا في الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة 58 سجل أحمد إبراهيم الهدف الثاني قبل أن يحرز محمد

متابعات:



تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى نهائي دورة تبوك الودية بعد الفوز على نظيره الاتحاد بثلاثية نظيفة مساء الجمعة.

وجاء الهدف الأول للاتفاق عن طريق هزاع الهزاع في وقت مبكر من عمر المباراة وتحديدًا في الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة 58 سجل أحمد إبراهيم الهدف الثاني قبل أن يحرز محمد الصعيري الهدف الثالث في الدقيقة 61 لتنتهي المباراة بفوز الاتفاق بثلاثية دون مقابل.

وبهذا الفوز صعد الاتفاق متصدرًا للمجموعة الأولى بعد فوزه على الإسماعيلي 2-0 قبل الاتحاد؛ ليواجه الصفاقسي التونسي في النهائي يوم الأحد المقبل.

