أهداف مباراة أودينيزي ويوفنتوس 2-6 في الدوري الإيطالي

متابعات:اكتسح فريق يوفنتوس مضيفه أودينيزى 6 – 2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "الفريولى"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.افتتح ستيب باريتشا التهديف لأودينيزي فى الدقيقة الثامنة، ولكن تعادل مدافع أودينيزى سامير كايتانو لليوفى بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 14،

متابعات:





اكتسح فريق يوفنتوس مضيفه أودينيزى 6 – 2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب “الفريولى”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

افتتح ستيب باريتشا التهديف لأودينيزي فى الدقيقة الثامنة، ولكن تعادل مدافع أودينيزى سامير كايتانو لليوفى بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 14، قبل أن يمنح الالمانى سامى خضيرة التقدم ليوفنتوس فى الدقيقة 20، وطرد حكم المباراة ماريو ماندزوكيتش مهاجم اليوفى فى الدقيقة 26 من زمن اللقاء.

ومع بداية الشوط الثانى نجح دانيلو لارانجييرا من إحراز هدف التعادل لأودينيزى فى الدقيقة 47، ولكن رد دانيلى روجانى بالهدف الثالث للسيدة العجوز فى الدقيقة 52، وعزز سامى خضيرة بالهدف الرابع فى الدقيقة 59، وعاد خضيرة لتسجيل الهدف الخامس والهاتريك فى الدقيقة 87، واختتم ميراليم بيانيتش سداسية يوفنتوس فى الدقيقة 90.

شاهد الأهداف..