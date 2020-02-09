أهالي مطروح يعرضون مطالبهم على مستشار رئيس الجمهورية

استمع اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، لعدد من مطالب أهالي وسكان محافظة مطروح، مع التأكيد على أهمية الأمن والاستقرار للحفاظ على جهود الدولة والمشروعات التنموية.

جاء ذلك مع استقبال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، فى إطار زيارته لمحافظة مطروح التى تستمر يومين، للاطلاع على جهود التنمية والمشكلات التنموية، وبحث سبل حلها، وكذلك زيارة منفذ السلوم البرى وعدد من المشروعات التنموية بمدينة السلوم.

وألقى النائب مهدى العمدة كلمة تناول خلالها عدد من مطالب أهالي مطروح ومنها ملف التمليك، ومطلب إقامة شركة كهرباء خاصة بمطروح، والإسراع فى إنهاء تطوير مستشفى السلوم المركزى خاصة الفرش والأثاث لخدمة الأهالي، وكذلك منفذ السلوم البرى وتيسير الإجراءات مع تعظيم الجانب الأمنى، وسرعة تطوير طريق سيوة مطروح.

تم كذلك الإشارة لتفعيل التنمية الزراعية بمشاركة الجهات المعنية وكذلك الحفاظ على الثروة الحيوانية خاصة أغنام البرقى ودعم الأعلاف سواء عن طريق إقامة مصنع أو دعم الأعلاف الجاهزة، كذلك دعم قطاع التعليم والإسراع في إنشاء جامعة مطروح، والاهتمام بالتعليم الأساسي بالمناطق المحرومة لمنع التسرب من التعليم، وإنهاء مشكلة تسرب مياه الصرف بعلوش ونقل المياه إلى منطقة أخرى، والوصول لحلول نهائية لها، وسرعة إنهاء تطوير طريق مطروح السلوم الدولى بطول ١٥٠ كم.

كما عقد اجتماعا موسعا مع اللواء أحمد جمال الدين بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لاستعراض لأهم الجهود التنموية بالمحافظة والمشروعات الجارى تنفيذها بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، تلاها عقد مؤتمر شعبي مع عمد ومشايخ وممثلي الشباب والمرأة بالمحافظة.

كما ألقي العمدة حمدى الدربالى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح كلمة أكد فيها أن أبناء مطروح حراس أمناء على بوابة مصر الغربية وحمايتها، مع إرسال برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهود تنمية وحفظ أمن مصر واستقرارها.

بينما رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمستشار السيد رئيس الجمهورية بالمحافظة مؤكدا فى كلمته أن المواطن بمطروح يشعر باهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وثقته بها لما يرى من اهتمام بتنميتها وتنفيذ العديد من المشروعات الهامة بها، ومنها مدينة العلمين الجديدة، ومشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية السلمية ، وميناء جرجوب بمدينة النجيلة، ومحطات تحلية المياه، ومشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات توزيع الكهرباء، والمستشفيات المركزية بالسلوم وبرانى.. وغيرها من المشروعات بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمطروح.

وأضاف محافظ مطروح فى كلمته أن تعزيز وتعظيم الجانب الأمني يعد أهم أولويات الحفاظ على تراب الوطن وتقع مسئوليته على جميع أبنائه، مشيدا بوعى أبناء مطروح بأهمية الأمن والحفاظ على سلامة وطنهم كحراس البوابة الغربية، وتأكيد سلطة القانون وتعاونهم الدائم مع القوات المسلحة والشرطة.

وأشار محافظ مطروح خلال كلمته أنه يتم العمل منذ تولى مسئولية لمحافظة مطروح على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له من: صحة، وعلاج جيد، وتعليم متميز، وتوفير مياه الشرب النقية، والغذاء السليم من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات مع عمد ومشايخ مطروح والرد عليها، بينما تقدم اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية بالشكر لمحافظة مطروح على حفاوة الترحيب، ناقلا تحيات الرئيس لأهالي مطروح.

وأضاف أن زيارته لمطروح تأتى تأكيدا على اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية، مع تأكيد أن الأمن والتنمية متلازمين خاصة بالمناطق النائية والحدودية، واهتمام السيد رئيس الجمهورية بها، وتعيين مستشار لها مع أهميتها واستغلال قدراتها.

وأوضح أن السيد رئيس الجمهورية أكد دور ومشاركة الشباب وأهمية نشر التوعية، مشيرا إلى اهتمام وزارة الشباب بتطوير مراكز وتوقيع برتوكول لتطوير ٤٢٠٠ مركز شباب على مستوى الجمهورية، مع توجيه قوافل وملتقيات شبابية من المحافظات الحدودية وتنمية وعيهم.

مشيرا الى اهمية اقامة جامعة مطروح بما ستوفره من كوادر لحل كثير من المشكلات، خاصة الإسراع في إقامة كلية الطب لتخريج أطباء لخدمة اهالى مطروح

خطط بشأن القضاء على مشاكل المناطق الحدودية

وأضاف أن هناك خططا ومطالب ستعرض على رئيس الجمهورية بشأن المناطق الحدودية والقضاء على مشاكلها، لكن لابد من الأمن والاستقرار للحفاظ على هذه الإمكانيات والمشروعات التى تبذلها الدولة، ويلزم وعى الناس وفهم الشباب بالتحديات، لذا كان هناك برنامج أهل مصر لتنمية الوعى لدى الشباب والوقوف على قدرات الدولة.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة للواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية.