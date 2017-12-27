أهالي حي الزهور يتقدمون بشكوى لمحافظة مطروح لإنهاء أثار حفر الشارع

معتز محمود: تقدم عدد من أهالى حى الزهور بالكيلو 4 شارع الفرن بشكوى لمحافظة مطروح يتضرروا فيها من وجود حفر بالشارع منذ فترة طويلة مما يمثل خطورة على سكان المنطقة. وقال مصدر بالمحافظة، إن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح كلف محمد جابر رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح لبحث ماجاء بال

معتز محمود:

تقدم عدد من أهالى حى الزهور بالكيلو 4 شارع الفرن بشكوى لمحافظة مطروح يتضرروا فيها من وجود حفر بالشارع منذ فترة طويلة مما يمثل خطورة على سكان المنطقة.

وقال مصدر بالمحافظة، إن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح كلف محمد جابر رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح لبحث ماجاء بالشكوى ، والعرض على المحافظ.





وتجدر الإشارة إلى أنه تم دعم الخطة الحالية لمحافظة مطروح فى قطاع الطرق ب35 مليون جنيه إضافية من وفورات الخطة الاستثمارية هذا العام لتصبح 114 مليون جنيه لرصف 145 كم .

وكانت الخطة العام الماضى 64 مليون تم رصف 170 كم منهم تمهيد 31 كم طرق ترابية بسيوة.

يُشار إلى أن محافظ مطروح وقع الثلاثاء، 4 بروتكولات تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 4 مناطق عشوائية بتمويل كامل من الصندوق باجمالى تكلفة 75مليون جنيه وهى بروتكول لتطوير منطقة الطابية بانشاء عمارة سكنية بتكلفة 40 مليون جنية ،وثلاث بروتكولات أخرى لتطوير وإنشاء سوق حضارى بكل من مدينة الضبعة وسيوة و سيدى برانى اجمالى تكلفة تطوير الاسواق 35 مليون جنية .