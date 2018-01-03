أهالي تجمعات سكنية ببراني يطالبون برصف الطرق المدينة

معتز محمود تقدم عدد من أهالى بعض تجمعات سكنية ببرانى بشكوى لمحافظة مطروح لرصف الطرق المؤدية إلى مناطقهم. وأكد مصدر مُطلع بمحافظة مطروح أن الشكوى تم تقديمها من أهالى تجمعات أولاد خالد بمنطقة الشبيكات وتجمع عزبة ونيس وعزبة التوحيد وتجمع أولاد زريبة بمنطقة أم الجوابى ببرانى؛ للمطالبة برصف الطرق

معتز محمود



تقدم عدد من أهالى بعض تجمعات سكنية ببرانى بشكوى لمحافظة مطروح لرصف الطرق المؤدية إلى مناطقهم.

وأكد مصدر مُطلع بمحافظة مطروح أن الشكوى تم تقديمها من أهالى تجمعات أولاد خالد بمنطقة الشبيكات وتجمع عزبة ونيس وعزبة التوحيد وتجمع أولاد زريبة بمنطقة أم الجوابى ببرانى؛ للمطالبة برصف الطرق المؤدية إلى هذه المناطق.

وأضاف المصدر أنه تم عرض الشكوى على اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وقرر تكليف رئيس مجلس مدينة برانى بدراسة ما جاء بالشكوى، والعرض على المحافظ.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم دعم الخطة الحالية فى قطاع الطرق بمحافظة مطروح بـ35 مليون جنيه، إضافية من وفورات الخطة الاستثمارية هذا العام لتصبح 114 مليون جنيه، لرصف 145 كم، وكانت العام الماضى 64 مليون تم رصف 170 كم منهم تمهيد 31 كم طرق ترابية بسيوة.