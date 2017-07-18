أهالي الوراق يشترطون الإفراج عن المعتقلين قبل مفاوضة الحكومة

عدد من نواب البرلمان يتوسطون بين أهالي الوراق والحكومةإيمان عوفتدخل عدد من نواب البرلمان لنزع فتيل الأزمة التي انفجرت بين أهالي الوراق والدولة، وذلك من خلال عقد جلسة مساء اليوم بين كبار عائلات الوراق ومسئولين حكوميين، بينهم ممثل عن وزارة الداخلية، ومسئول من محافظة الجيزة، ووزارة الإسكان وغ

عدد من نواب البرلمان يتوسطون بين أهالي الوراق والحكومة





إيمان عوف

تدخل عدد من نواب البرلمان لنزع فتيل الأزمة التي انفجرت بين أهالي الوراق والدولة، وذلك من خلال عقد جلسة مساء اليوم بين كبار عائلات الوراق ومسئولين حكوميين، بينهم ممثل عن وزارة الداخلية، ومسئول من محافظة الجيزة، ووزارة الإسكان وغيرهم؛ لبحث سبل إنهاء الأزمة.

وقال أحد الأهالي للمال إنه لا تفاوض مع أي جهة إلا بعد الإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة كل من تورط في قتل سيد الطفشان وإصابة العشرات.

وأكدت إحدى السيدات أن قوات الأمن قامت بتفتيش كل من توجه للجزيرة وخرج منها منذ صباح اليوم، وتزايدت قوات الأمن بكثافة في الساعات الأولى لإرهاب الأهالي وإجبارهم على التنازل عن أراضيهم، كما تم منع دخول أنابيب البوتاجاز للجزيرة.

كما شنت السيدة هجوما على نواب مجلس الشعب قائلة نائب مجلس الشعب جاء إلينا بالأمس، وأخبرنا بوقف المعديات ومنع مرور القوارب الصغيرة، وقطع الكهرباء عن الجزيرة، ثم خرج على إحدى القنوات وأنكر ذلك.