أهالي الوراق يحددون 6 مطالب غير قابلة للتفاوض

إيمان عوفبعد عودة الأمور لطبيعتها بجزيرة الوراق أصدر الأهالي أول بيان لهم وطالبوا فيه بفتح تحقيق فوري في مقتل المواطن سيد الطفشان الذي قتل أثناء اقتحام قوات الأمن لجزيرة الوراق، مطلع الأسبوع الماضي، والإفراج عن الـ9 شباب المعتقلين، والذين أصدرت النيابة قرارًا باستمرار حبسهم 15 يومًا في اتهامهم بال

إيمان عوف

بعد عودة الأمور لطبيعتها بجزيرة الوراق أصدر الأهالي أول بيان لهم وطالبوا فيه بفتح تحقيق فوري في مقتل المواطن سيد الطفشان الذي قتل أثناء اقتحام قوات الأمن لجزيرة الوراق، مطلع الأسبوع الماضي، والإفراج عن الـ9 شباب المعتقلين، والذين أصدرت النيابة قرارًا باستمرار حبسهم 15 يومًا في اتهامهم بالتعدّي على السلطات، ووقف الإزالات لحين تقنين الأوضاع قانونيًّا، وعدم المساس بالملكية الخاصة، وتمليك أراضي وضع اليد لمن يضع يده عليها ويقيم سكنًا مستقرًّا، وإدخال المرافق للجزيرة.





وقال أحد الأهالي، للمال، إن الأهالي شكّلوا لجنة لتدير الأزمة بعيدًا عن كبار العائلات الذين لهم مصالح مع المسئولين في الدولة، لافتًا إلى أن الحصار الأمني بدأ يقل على الجزيرة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات للتنسيق مع أهالي جزيرة الدهب وجزيرة محمد وغيرها من الجزر القريبة من الوراق للتصدي لأي محاولات لإزالة منازلهم والتفاوض مع الدولة بصورة عادلة.

وطالب الأهالي بضرورة أن تفرق الدولة في تعاملها مع جزيرة الوراق، بين الأراضي التي لا تزيد على 30 فدانًا والتي هي مِلك للدولة ولم يتم البناء عليها، والأراضي التي اكتسبها الأهالي وفقًا للقانون وتسمى طرح النهر فإن هذه المساحة- طبقًا للقانون المصري المدني في المادة رقم 918(الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون مِلكًا للمُلّاك المجاورين) وهذا ما يسمى حق الالتصاق.

وأنهى الأهالي حديثهم بأن الصدامات انتهت، وحان الوقت لتغليب صوت العقل بدلًا من إشعال الفتن والوقوع في صدامات مع الأهالي ووقوع شهداء من الطرفين فجميعهم أبناء مصر.