أهالي الكينج يحملون مسؤلية تكاثر الذباب لشركة الصرف بالإسكندرية

- أهالى منطقة الكينج غرب محافظة الإسكندرية يتقدموا بشكوى للنائبة إنجي مراد عضو مجلس النواب معتز محمود تقدم عدد من أهالى منطقة الكينج غرب محافظة الإسكندرية بشكوى إلى النائبة إنجي مراد عضو مجلس النواب يتضرروا فيها من بعض أعمال شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى دفن المخلفات. &n

– أهالى منطقة الكينج غرب محافظة الإسكندرية يتقدموا بشكوى للنائبة إنجي مراد عضو مجلس النواب

معتز محمود

تقدم عدد من أهالى منطقة الكينج غرب محافظة الإسكندرية بشكوى إلى النائبة إنجي مراد عضو مجلس النواب يتضرروا فيها من بعض أعمال شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى دفن المخلفات.

وأشار الأهالى فى الشكوى إلى تكاثر الذباب فى المنطقة القريبة من موقع 9 ن والذى تتخذه شركة الصرف الصحى بالإسكندرية موقع لمهالجة المخلفات الصلبة ودفنها .

ومن جانبه تفقد اللواء أ.ح محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بعد ورود الشكوى المنطقة والتقى عدد من الأهالى لمحاولة إزالة سوء الفهم وفقاً لمصدر مُطلع بالشركة.

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ووفقاً للمصدر فقد قام نافع فى جولته بزيارة تفقدية لسير الاعمال بالمنطقة وزيارة مناطق الكمر والدفن الصحى بمصاحبة فريق عمل من القيادات بالشركة.

وأوضح أن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قام بالثناء على جهود العامليين فى المحافظة على البيئة السكندرية وأستمع الى العاملين بالموقع وكلف الطاقم المصاحب بضرورة وسرعة تنفيذ مطالبهم وتوفيرها.

وفى السياق نفسه، استقبل اللواء أركان حرب محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية مؤخراً النائبه إنجي مراد في استضافة حيث يشرح لها الدورالهام في منطقة ٩ن .

ويعد موقع 9ن غرب الإسكندرية الوسيلة التى تم اللجوء إليها لأستخدامه كمدفن صحى للمخلفات الصلبة لحل المشكلة التى كانت تواجه الإسكندرية فى التخلص من الشحوم والزيوت والمخلفات الادمية الصلبة، خاصة خلال فصل الصيف بسبب زيادة الوافدين اليها، كما أنها محافظة تحتضن 45% من حجم الصناعة فى مصر مما يؤثر على الشبكات خلال عملية الصرف الصناعى.

وهذا الموقع أنشأ فى التسعينات من القرن الماضى على مساحة 350 فدانا بتكلفة أكثر من مليار ونصف جنيه، ولكن بسبب اعتراض أهالى قرية أبو بسيسة بالعامرية على إقامة المشروع بالقرب من التجمعات السكنية،توقف التشغيل.

وترتب على الغلق كثير من المشاكل بتراكم الحمأة والرمال والمخلفات داخل محطات الصرف الصحى داخل المحافظة وحدوث كثير من الهبوطات بشوارع الإسكندرية، وكذلك ترسيبات داخل شبكات الصرف وخطوط الطرد بعموم المحافظة.

وقامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بإعادة تشغيله، منذ عدة أشهر ، وتم إنشاء محطة ثابتة للرصد البيئى وتجهيز طريق بديل خلفى تسلكه السيارات المجهزة لنقل الحمأة للموقع بعيدا عن مساكن الأهالى.