أهالي الضبعة يطالبون بوضع مطبات صناعية لتفادى الحوادث

معتز محمود: تقدم عدد من سكان وأهالى مدينة الضبعة بشكوى لمحافظة مطروح يطالبون فيها بعمل مطبات صناعية لتفادى الحوادث. وكلف اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، رئيس مدينة الضبعة بسرعة التوجه لحل هذه المشكلة، كما قرر تعديل ومراجعة…

معتز محمود:



تقدم عدد من سكان وأهالى مدينة الضبعة بشكوى لمحافظة مطروح يطالبون فيها بعمل مطبات صناعية لتفادى الحوادث.



وكلف اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، رئيس مدينة الضبعة بسرعة التوجه لحل هذه المشكلة، كما قرر تعديل ومراجعة وضع المطبات الصناعية بمدخل مدينة مرسي مطروح وحتي الكيلو 10 بواسطة مجلس مدينة مرسي مطروح وإدارة المرور بعد تلقي العديد من الشكاوي من المواطنين.



وأكد محمد جابر، رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم على الفور طبقاً لتوجيهات محافظ مطروح تعديل المطبات الصناعية التي تقدم العديد من المواطنين بشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي بتعديلها.

ووجه أبوزيد رؤساء المدن بالنزول إلي الشارع والوقوف على كل الشكاوي وتقديم حلول فورية بجانب عمل لقاءات دورية بالمواطن مباشرة وصولاً بعرض المشكلة للمحافظ.



وأضاف المحافظ أنه يولي اهتماما كبيراً بتطوير الأداء والسرعة فى قطاع خدمة المواطنين وتفعيل دور المشاركة الشعبية فى التواصل الاجتماعى مع المواطن المطروحي ليكونوا حلقة اتصال بين المواطنين والتنفيذيين بالمحافظة.