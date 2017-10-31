أهالي الصحفيين المحبوسين احتياطيا بسجن العقرب يكشفون معاناتهم

رحاب صبحيقالت منار طنطاوى، زوجة الصحفي المحبوس هشام جعفر فقالت: "زوجى يعانى من مشاكل فى البصر والبروستاتا، ومن حقه أن يتلقى العلاج اللازم، وهو ليس متهما بشيء، فكيف يحبس احتياطيا حتى الآن!؟ ولابد من أن تتحرك النقابة لإنقاذه وزملائه من سجن العقرب الذى يعتبر من أصعب السجون".وأكدت آية علاء، زوجة الص

رحاب صبحي

قالت منار طنطاوى، زوجة الصحفي المحبوس هشام جعفر فقالت: “زوجى يعانى من مشاكل فى البصر والبروستاتا، ومن حقه أن يتلقى العلاج اللازم، وهو ليس متهما بشيء، فكيف يحبس احتياطيا حتى الآن!؟ ولابد من أن تتحرك النقابة لإنقاذه وزملائه من سجن العقرب الذى يعتبر من أصعب السجون”.

وأكدت آية علاء، زوجة الصحفى المحبوس حسن القبانى، أنها قدمت مذكرة لنقيب الصحفيين تطالبه بالتدخل لإخراج زوجها لأنه أتم مدة الحبس الاحتياطى سنتين، لذا فيجب العمل على إنقاذه من سجن العقرب اللعين، والذى يشبه سجن “جوانتنامو” الذى يهين كرامة الإنسان، مطالبة بأن يتم غلق هذا السجن لما يشهده من انتهاكات لحقوق الإنسان.

بينما قال كارم يحيى، الصحفي بالأهرام والمشارك بالإضراب: “ما يحدث هو أمر خارج عن منطق التاريخ، فلم تعد هناك دول تعيش مأساة الحبس الاحتياطي غير المحدود المدة مثل التي نعيشها، ولا أستطيع أن أعبر عن مشاعر هشام جعفر والقبانى وشوكان المحبوسين لكل هذه المدد وبشكل غير قانوني، وكنت أرجو أن يكون هناك تعاون واهتمام من مجلس النقابة بقضيتهم، لكن للأسف الشديد لا يوجد أى تعاون أو اهتمام”.

وشدد خالد البلشى، العضو السابق بمجلس نقابة الصحفيين بقوله “جئنا اليوم من أجل التضامن الرمزى مع زملائنا الصحفيين، وهذا أقل شيء نقدمه لهؤلاء الذين يعانون من أمراض خطيرة فى المحبس، والذين من حقهم أن يعالجوا، فهذه أبسط حقوقهم”.

ومن جانبه، قال أسامة بيومى، المحامى وعضو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، “سجن العقرب هو سجن للانتقام والتعذيب وليس للإصلاح والتهذيب، كما أن أغلب السجناء بالعقرب محبوسون حبسا احتياطيا، ولمدد تتجاوز المنصوص عليها بالقانون، وهذا غير قانونى”.

جاء ذلك أثناء الإضراب الجزئي عن الطعام الذي بدأه الصحفيون، مساء اليوم، تضامنا مع زملائهم من الصحفيين المحبوسين حبسا احتياطيا ومنهم هشام جعفر، وحسن القبانى، وشوكان.

