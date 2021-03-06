أهالى قرية شمّا بالمنوفية يستقبلون رئيس الوزراء بالزغاريد خلال جولته لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل جولته، حرصه على متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية فى مختلف محافظات الجمهورية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية فى محافظة المنوفية ؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بها، والتعرف على الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة”.

ورافقه فى الجولة كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ومسئولو القوات المسلحة والداخلية، وممثلى مؤسسة “حياة كريمة”.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل جولته، حرصه على متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية فى مختلف محافظات الجمهورية، لاسيما المشروعات التى تندرج ضمن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى إطار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”؛ من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ رئيس الوزراء جولته من قرية شمّا، التابعة لمركز أشمون، وهى إحدى القرى المستهدفة فى إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ حيث تم استعراض المشروعات المخطط تنفيذها بالقرية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القرية؛ للتعرف على وصف مستهدفات كل مشروع، وحجم التكلفة التقديرية له.

وكذلك المدى الزمنى اللازم للتنفيذ، وموقف توافر الأراضي، والإجراءات المطلوبة، حتى يتسنى تذليل أية معوقات قد تطرأ؛ لدفع سير العمل بالمشروعات قدماً.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروعات المستهدفة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقرية شما التى تتضمن تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب لعدد 33 شارعا بطول 3.8 كم.

وكذلك تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى لعدد 20 شارعا بطول 11.4 كم، إلى جانب تدعيم محطة شما المرشحة والارتوازي، وتدعيم محطات رفع الصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحى بطاقة 10.000 م3/يوم.

كما تتضمن المشروعات تنفيذ توسعات فى محطة صرف صحى شما وطهواي، بطاقة 15 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية للقرى المحرومة.

وفيما يتعلق بمجال مياه الشرب، فتتضمن المشروعات المخططة بالقرية إنشاء خزان سعة 500 م3، بمحطة شما الارتوازية، ورفع كفاءة الطلمبات المرشحة، وطلمبات العكرة، فى محطة شما النقالي، إلى جانب إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنواحى القرية، وخاصة بالشوارع المحرومة.

وفى مجال التعليم، تم الإشارة إلى الاحتياج لتوفير قطعة أرض بمساحة 3500 م2، لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى تخدم أبناء القرية، لتضم 29 فصلاً، بينما يشمل مجال الكهرباء إنارة عدد من الطرق، أبرزها الطريق من كوبرى عباس برملة الإنجب حتى كوبرى النعناعية بعدد 72 عموداً.

وكذلك طريق منطقة جلال بعدد 10 أعمدة، وإنارة منطقة محمود شرف الدين بعدد 5 أعمدة، وتركيب عدد 4 محولات قدرة 100 كيلو فولت، لإنارة عدة مناطق بقرية شما، وفى قطاع الغاز الطبيعى سيتم تنفيذ خط من منشأة سلطان بقطر 250مم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع توصيل الغاز الطبيعى لتطوير قرى مركز أشمون، والذى يشمل توصيل الغاز الطبيعى لعدد 54 قرية بالمركز، بما فى ذلك الوحدات السكنية، والمحال التجارية، والمخابز البلدي، ويتم البدء بقرية “شما” كنموذج مبدئى لباقى القرى التى سيتم العمل بها تباعا.

وذلك بأطوال خطوط الضغط العالى 7 بار لقرية شما بطول 18 كم طولي، وتبلغ أطوال خطوط الضغط المنخفض لقرية شما 40 كم طولي، ومن المخطط أن يخدم هذا المشروع سكان القرية الذين يصل عددهم إلى 29598 نسمة.

كما استمع إلى عرض حول المشروعات المستهدفة فى مجال الطرق والنقل لخدمة القرية، والتى تتضمن رصف عدة طرق أبرزها طريق المقابر بطول 1.2 كم، وطريق المحطة بطول 1.2 كم.

وكذلك الطريق من كوبرى النعناعية مروراً بمحطة المرشحة وحتى تقاطع طريق رملة الاجب بطول 3 كم، فضلاً عن رصف طريق رملة الأنجب ـ شما، بطول 4.75 كم، وتنفيذ طريق القنطرة البيضاء ـ شما، بطول 11 كم، وتنفيذ كوبرى مسعود ـ شما، بطول 9 كم.

وتعرف رئيس الوزراء على عدد من الخدمات المخطط تنفيذها بقرية شما فى مركز أشمون، ضمن مبادرة ” حياة كريمة”، ومن بينها إقامة مجمع مصالح بقرية شما، يتضمن وحدة محلية، ومكاتب؛ للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والشئون الاجتماعية.

بالإضافة إلى مركز تكنولوجى متطور، وإنشاء سوق حضارى نموذجيّ، وإنشاء موقف سيارات نموذجي، ووحدة إطفاء، وتوفير سيارة إطفاء بالوحدة، إلى جانب تنفيذ أعمال لتطوير وتجميل مدخل القرية، وشراء معدات لأعمال النظافة والتجميل وإدارة المخلفات، وتطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية وتجهيزها، وإنشاء وإحلال مسكن ملائم لعدد 158 مستحقا.

وتتضمن المشروعات التى سيتم تنفيذها كذلك دعم وتركيب خطوط اتصالات تصل إلى 300 خط، فى إطار مشروعات التحول الرقمي.

وتجول رئيس الوزراء مترجلا فى شوارع القرية ومعه مجموعة الوزراء والمسئولين، لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها، وصعد إلى إحدى سيارات العيادات الطبية المتنقلة التى تقدم خدمات طبية متعددة للمواطنين، وسط حفاوة بالغة من أهالى القرية، الذين رحبوا برئيس الوزراء والمسئولين، وعبر سيدات القرية عن سعادتهن بهذه المشروعات بالزغاريد، وأرسل الجميع الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة.

وخلال زيارته لقرية شما فى مركز أشمون، تفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه معرضاً لمنتجات الحرف اليدوية، التى تتميز بها قرى المحافظة بصناعة مصرية 100%، حيث يمارس هذا النشاط شريحة كبيرة من أبناء القرى، وينتجون أعمالا مميزة.

ويضم المعرض منتجات من السجاد والأرابيسك والأخشاب من العمل اليدوى المتقن، وأعمال الصدف، والتحف.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة دعم الصناع الحرفيين ومنتجاتهم من خلال توفير الدعم الفنى لهم، وإتاحة المزيد من برامج التدريب، إلى جانب العمل على تنظيم معارض دائمة لتسويق هذه المنتجات، على أن تدخل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.