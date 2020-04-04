أهالى سمالوس بالضبعة يتقدمون بشكاوى لرفع كابلات الكهرباء الملقاة على الأرض

تمت الاستجابة للشكوى والتواصل مع شركة الكهرباء ومجلس مدينة الحمام ولتنسيق بينهما وتمت المتابعة معهم وبالفعل تم تركيب الأعمدة وإصلاح الكابلات وإنهاء أسباب الشكوى

تقدم أهالى من تجمع سمالوس التابع لقرية الزيتون بمدينة الضبعة بشكوى لرفع أسلاك وكابلات الكهرباء التى سقطت على الأرض نتيجة بعض العوامل الجوية ، مما يشكل خطورة على سلامة المواطنين.



وكشف مصدر مطلع أن الشكوى تم إرسالها عبر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين فى محافظة مطروح ، وتم فيها الإشارة إلى وجود خطورة على المواطنين يشكلها بوجود أسلاك و كابلات الكهرباء الملقاه على الأرض نتيجة العوامل الجوية فى تجمع سمالوس التابع لقرية الزيتون بمدينة الضبعة.

تم تركيب الأعمدة وإصلاح الكابلات وإنهاء أسباب الشكوى

وأضاف المصدر أنه تمت الاستجابة إلى الشكوى ، حيث تم التواصل مع شركة الكهرباء ومجلس مدينة الحمام وتم التنسيق بينهما وتمت المتابعة معهم وبالفعل تم تركيب الأعمدة وإصلاح الكابلات وإنهاء أسباب الشكوى .



وفى سياق متصل تم البدء في تنفيذ أعمال تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد (٨٠) عامود كهرباء بقرية بهي الدين بسيوة .

وتجدر الاشارة إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كرم قبل أيام كلا من المهندس طارق زكى رئيس قطاع شبكات توزيع الكهرباء بمطروح وعددا من العاملين وذلك لما تحملوه من مخاطر فى إعادة التيار الكهربى وتسلق أحد أبراج الكهرباء العالية ليلاَ بقرية شماس .



حيث حرص محافظ مطروح على استقبالهم بمكتبه ومنحهم شهادة شكر وتقدير لمجهودهم ومكافأة مالية ، مع تحفيزهم وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى محافظة مطروح فى قطاع الكهرباء .