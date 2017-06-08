أهالى الجراولة بمطروح يطالبون برصف طريق إدريس زايد

معتز محمودرغم تخصيص محافظة مطروح نحو 11.3 مليون جنيه منذ عدة أسابيع لرصف طرق وأعمال كهرباء بمدن مرسى مطروح، والنجيلة، وبراني، والعلمين، لكن هناك بعض قرى ومناطق بمدن المحافظة تعانى سوء حالة الطرق المؤدية لها، ومنها أهالى قرية الجراولة. قال مصدر مُطلع بمحافظة مطروح إن عددًا من أهالى قرية ال

معتز محمود

رغم تخصيص محافظة مطروح نحو 11.3 مليون جنيه منذ عدة أسابيع لرصف طرق وأعمال كهرباء بمدن مرسى مطروح، والنجيلة، وبراني، والعلمين، لكن هناك بعض قرى ومناطق بمدن المحافظة تعانى سوء حالة الطرق المؤدية لها، ومنها أهالى قرية الجراولة.





قال مصدر مُطلع بمحافظة مطروح إن عددًا من أهالى قرية الجراولة تقدموا بشكوى للمحافظة متضررين فيها من عدم رصف طريق إدريس زايد.

وأشار المصدر إلى أن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، كلَّف رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح ببحث الشكوى واتخاذ اللازم.

كان اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، قد صدَّق منذ عدة أسابيع على رصف طرق وأعمال كهرباء بمدن مرسى مطروح، والنجيلة، وبراني، والعلمين بتكلفة 11.3 مليون جنيه.

وقال محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، إن محافظ مطروح أعطى توجهيات برفع كفاءة الطرق، بعد الانتهاء من جميع الأعمال قبل الرصف؛ للارتقاء بشبكة الطرق الداخلية بمدن المحافظة الثماني.

وأضاف أن المبالغ التى صدَّق عليها محافظ مطروح بإجمالى 11.3 مليون جنيه، تشمل رصف طرق بمدن مرسى مطروح، والنجيلة، وبراني، والعلمين.

وأكد محافظ مطروح مؤخرًا أنه، خلال الفترة المقبلة، جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية بكل المشروعات للوقوف على مشروعات الرصف والصرف الصحي بمدن المحافظة الثماني؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال في الوقت المتفق عليه.

وأوضح أنه يتابع المشروعات الجارية بالمحافظة بتقارير دورية عن نسب التنفيذ وتأكيد الانتهاء من كل الأعمال قبل الرصف؛ للارتقاء بشبكة الطرق والبنية التحتية لعودة الشكل الحضاري لمدن المحافظة، التي تليق بمكانة مطروح السياحية.